Se Mashas rørende brev til faren

Etter at Masha tegnet en antikrigstegning på skolen, har faren blitt tatt av politiet og Masha (13) havnet på institusjon. Torsdag skal saken avgjøres i retten.

Torsdag må 13 år gamle Masha og hennes far, Aleksej Moskaljov, møte i retten i den russiske byen Jefremov for å få avklart deres videre skjebne som familie.

Saken har fått massiv oppmerksomhet i Russland, og det har blitt startet en underskriftskampanje på internett for å gjenforene de to.

Saken begynte våren 2022 da Masha tegnet en tegning på skolen, som hadde et antikrigs-budskap. Det førte til at livet til den lille familien brått og brutalt ble snudd på hodet.

TEGNET: Da Mashas lærer så hva jenta hadde tegnet, gikk hun rett til rektor og varslet fra. Jenta var da 12 år gammel og gikk i 6. klasse. Farens advokat mener læreren heller burde forklart hvorfor hun burde være forsiktig med denne slags tegninger.

Moskaljov er alenefar for Masha. Han forsvarte jentas tegning overfor skoleledelsen, og kunne ikke se hvorfor det var et problem at hun var mot krigen.

Han skrev også kritikk av krigen på sosiale medier, flere ganger. I juli 2022 startet politiet en etterforskning av ham. Da var det gjort.

1. mars i år ble faren dømt til fengsel for å ha kritisert militæret, og Masha, som nå har blitt 13 år, ble sendt til et rehabiliteringssenter for mindreårige. Får hun ikke komme hjem til faren, må hun trolig på barnehjem.

I RETTEN: Aleksej Moskaljov under en rettshøring 27. mars 2023.

Russland innførte i mars i fjor strenge straffer for å uttale seg nedsettende om de russiske styrkene.

Så langt har mer enn 5800 russere er blitt straffeforfulgt for å ha delt det Kreml anser som feilinformasjon om de russiske styrkene, ifølge menneskerettsgruppa OVD-Info.

Myndighetene har også brukt lovene til å gi flere framtredende opposisjonelle langvarige fengselsstraffer.

Moskaljov ble 27. mars dømt til å sone i husarrest, men rømte.

Moskaljovs advokat Vladimir Biliyenko viser retten flere tegninger Masha har tegnet til faren.

Han ble pågrepet i Minsk to dager senere, men mens han var på rømmen ble han dømt in absentia til to års straffarbeid for å ha snakket nedlatende om militæret.

– Aleksej er ikke bekymret for seg selv, men han er ekstremt bekymret for hva som kommer til å skje med datteren, sier Moskajovs advokat, Vladimir Bilienko, til Reuters.

Advokaten har bedt ledelsen på barnehjemmet å sende bilder av jenta til ham, slik at han kan vise dem til faren og forsikre ham om at det går bra med henne, men det har ikke blitt gjort.

BREVET: Brevet avsluttes med en kjærlig hilsen fra datteren.

Han fikk imidlertid se et brev jenta hadde skrevet til faren, og fikk tatt et bilde av det. På slutten av brevet er det tegnet et stort hjerte med en tekst: «Du er min helt».

Torsdagens rettsbeslutning vil bety mye for den lille familien. Begrenses foreldreretten, vil staten ha mye innflytelse på Mashas framtid.

– Det viser seg altså at et barn som har levd med pappa hele livet, havner Gud vet hvor, i hendene til Gud vet hvem, bak en mur, sier Bilienko.

Russiske myndigheter hevder at Moskaljov er en dårlig forelder og viser til at Masha har litt dårligere karakterer i noen fag på skolen.

SKOLEN: Tegnelæreren ved denne skolen i Jefremov slo alarm da hun så Mashas tegning.

Barnevernstjenesten, skolen eller andre sosialtjenester har imidlertid aldri ikke vært i kontakt med familien for å påpeke noen bekymring.

Saken har fått massiv oppmerksomhet også i Russland.

Til og med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har uttalt at å dømme Moskaljov til to års fengsel er urettferdig, og har bedt om en revurdering, skriver Reuters.

– Spesielt siden dette gjør at Masha havner på barnehjem, skrev Prigozijn i et brev til aktor i saken.

I byen Jefremov er synet på saken blandet. Noen har sympati for Moskaljov, andre ikke.

SJOKKERT: Innbyggerne i Jefremov som ligger i Tula-regionen, ca 18 mil sør for Moskva, reagerer sterkt på saken. Men meningene er delte.

– Jeg synes synd på faren og jeg synes synd på jenta, sier en innbygger som kun vil kalles ved fornavn, Nadezhda.

– Man må være litt human og ikke separere familien, sier hun.

Andre mener at det er på sin plass å straffe en person som kritiserer de militære styrkene.

– Det er ikke nødvendig å diskutere og si at det hele er på grunn av en tegning. Han er dømt for å fornærme den russiske hæren. Ingen ga ham rett til det, sier Anna Borteneva.