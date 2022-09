Se de første bildene etter asteroide-krasjet

KRASJ: Dette bildet er tatt kun få minutter etter at romsonden krasjet med asteroiden. Foto: ASI/NASA

– Det så mer spektakulært ut enn det jeg hadde forestilt meg, sier fagsjef Pål Brekke ved Norsk Romsenter til TV 2.

De første bildene fra nano-satellitten Cubesat har blitt frigjort av Nasa.

De viser de massive ødeleggelsene etter at romsonden DART krasjet inn i en asteroide med en fart på over 22.000 kilometer i timen. Det ga et voldsomt moment.

– Det var en vanvittig smell. Masse stein og is som ble slynget ut i alle retninger, sier Brekke.

Han forteller at gravitasjonen på asteroiden er lav, og massen porøs. Det gjør den sårbar for en slik kollisjon.

Slik så krasjet ut fra et teleskop på jorden:

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo — ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022

Historisk forsøk

Selv om krasjet var massivt, var det både planlagt og ønsket fra Nasas side.

Målet har vært å endre banen til asteroiden, som et forsøk på i fremtiden å kunne hindre himmellegemer, som asteroider eller kometer, å treffe jorden.

Nasa regner med å forkorte banen denne asteroiden gjør rundt en større asteroide med noen minutter, forklarer Brekke.

– Hvis de har klart å forandre banen har dette prosjektet vært veldig vellykket, sier han.

Sender ny sonde

Konsekvensene av krasjet skal studeres nøye de neste årene. Et viktig ledd i den forskningen står Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) for.

SMELL: Nano-satellitten klarte å fange bilder av den kollisjonsrammede asteroiden. Foto: ASI/NASA

De skal nemlig sende en ny sonde som skal undersøke krateret på asteroiden.

Den vil trolig kunne gi enda bedre bilder av ødeleggelsene. Men de kommer trolig ikke før i 2026.

Slik så det ut da romsonden gikk inn for krasjlanding på asteroiden mandag kveld