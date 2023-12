Se de enorme forandringene

En fire kilometer lang sprekk åpnet seg i bakken da vulkanutbruddet på Reykjanes på Island startet mandag kveld.

Noen steder sprutet lavaen opptil 100 meter opp i luften.

Islendingene har ventet på vulkanutbruddet siden midten av november, da byen Grindavik ble evakuert i all hast etter voldsom jordskjelvaktivitet.

Reuters fotograf Marko Djurica var med den islandske kystvakten da de inspiserte området 17. november.

19. desember var han tilbake – og utsikten fra helikopteret var drastisk forandret.

Beveg pilene sidelengs for å se forandringen:

FØR OG ETTER: Den islandske kystvakten fløy over området 17. november og 19. desember, dagen etter vulkanutbruddet. Foto: Marko Djurica / Reuters / NTB og Islands kystvakt / NTB

Over natten har landskapet forandret seg, og ser ut som et inferno etter vulkanutbruddet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp



Den glovarme lavaen brer seg over landskapet.

Opp mot 200 kubikkmeter i sekundet strømmer ut fra vulkanen, mye mer en hva man har sett ved andre nylige utbrudd på Reykjanes-halvøya, skriver BBC.

Allerede tirsdag morgen anslo geofysiker Magnús Tumi Guðmundsson at det hadde kommet 3–4 kilometer med lava.

– Til sammenligning er det kanskje dobbelt så mye som det som kom fra hele det forrige utbruddet i Litla Hrút, og det på sju timer, sa han til kringkasteren RUV.

Før- og etterbildene gir en pekepinn på hvordan landskapet kommer til å se ut når utbruddet er over.

LAVA-LANDSKAP: Tidligere utbrudd på Fagradalsfjall hadde fra før satt sitt preg på landskapet der lavaen igjen nå strømmer utover, og gir en pekepinn på hvordan det vil se ut igjen etter dette utbruddet. Foto: MARKO DJURICA / Reuters / NTB og Kristinn Magnusson / AFP / NTB

Onsdag morgen var bare en tredel av sprekken aktiv, ifølge Rúv. Antall aktive kratre hadde gått ned fra fem til tre, ifølge den islandske værvarslingen, skriver NTB.

Vulkanolog Thorvaldur Thordarson tror det er liten fare for at det oppstår flere åpninger etter at aktiviteten avtar, men advarer samtidig om at det ikke er usannsynlig at det kan komme flere utbrudd vest på halvøya i årene som kommer.



– Jeg tror ikke det er over, dessverre. Det er like stor sjanse for at vi vil ha en gjentakelse av disse hendelsen, sier han til den islandske kringkasteren Rúv.



EVAKUERT: Grindavik i november og nå. Lavaen flyter vekk fra det evakuerte tettstedet. Foto: Marko Djurica / Reuters / NTB og Viken Kantarci / AFP / NTB

Mandagens utbrudd beskrives som stort og mektig i startfasen. Et varmekart fra NASA viser tydelig forskjellen fra 18. til 19. desember.



KALDT OG VARMT: Dra i pilen for å se forskellen på før- og etterbilde.Foto: NASA

Området var allerede goldt etter forrige vulkanutbrudd på Fagradalsfjall i 2021.

KONTRASTER: Det rammede området gikk fra å være grått og kaldt til å bli et glohett flammehav da magmaen trengte gjennom jordskorpen mandag kveld. Foto: Marko Djurica / Reuters / NTB og Islands kystvakt / Reuters / NTB

– På en måte var det en lettelse at utbruddet omsider kom, fordi vi hadde gått og ventet så lenge. Det verste nå er usikkerheten, forteller Helgi Gudfinnsson til TV 2.

Han og familien er blant de evakuerte innbyggerne fra Grindavik, som ikke får feire jul hjemme i år.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Sammenstiller vi bildet fra Copernicus Sentinel Hub fra 8. november med Maxar sitt fra 19. desember, så ser vi tydelig at islendingen fikk mer en snø til jul i år.

I april 2010 førte et utbrudd i vulkanen under Eyjafjallajökull til at flytrafikken over det meste av Europa ble lammet i flere uker som følge av aske.

Noen gjentakelse av dette skjer ikke denne gang, fordi det ikke er aske i spaltesystemet der det pågående utbruddet er, sier professor emeritus Haflidi Haflidason ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen til NTB.

Island har rundt 130 vulkanske fjell og 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa.

18 av vulkanene har hatt utbrudd siden bosettingen på Island begynte på 800-tallet.

Foto: Copernicus Sentinel Hub og Maxar Technologies / AP / NTB