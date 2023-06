Se bildene: Slik rammer flommen Ukraina

FLOM: Korsunka er delvis under vann etter demningen kollapset. Satellittbildet er tatt 7. juni. Foto: Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP

I en uttalelse fredag sier president Volodymyr Zelenskyj at livene i mer enn 40 landsbyer er ødelagt.



– Hundretusener sliter med å få tilgang til drikkevann.

Satellittbilder fra selskapet Maxar Technologies gir et bilde over den massive ødeleggelsen etter Kakhovka-demningen kollapset.



KOLLAPS: Bildene over viser Kakhovka-demningen før og etter kollapsen. Det første bilde er datert 5. juni, mens det andre er fra 7. juni. Foto: Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP

Ukrainske myndigheter meldte om fortsatt russiske angrep mot Kherson, til tross for den pågående evakueringen.



– Vi befinner oss midt i en krigssone. Folk går med skuddsikre vester og folk er redd for at det kan komme nye artilleriangrep fra russisk side når som helst, sier TV 2s Bent Skjærstad fra området torsdag.

Se dronevideoen fra de massive ødeleggelsene som har rammet landet.

Frykter for nyplantet korn

Satellittbildet under viser kornmagasinet i Nova Kakhovka før og etter flommen. Det er fryktet at demningskollapsen vil øke risikoen for sult i verden.

– Den massive oversvømmelsen ødelegger nyplantet korn. Korn fra Ukraina er livreddende for rundt 345 millioner sultne mennesker rundt om i verden, sier lederen for WFPs Berlin-kontor, Martin Frick, til nyhetsbyrået DPA. Det melder NTB.

RAMMER MATSIKKERHET: Kornmagasinet i Nova Kakhovka er rammet av flommen. Det er fryktet at katastrofen svekker matsikkerheten i verden. Foto: (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

Millionstøtte i humanitærhjelp

Norge gir 150 millioner kroner i humanitærhjelp til de flomrammede områdene i Ukraina.

– Norge øker den humanitære støtten og sender utstyr til de mange tusen flomrammede etter kollapsen i Kakhovka-demningen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Korsunka avbildet under, er blant de flomrammede bygdene på den russiskokkuperte siden av elven sør i Ukraina.

600 kvadratkilometer av Kherson fylke er oversvømt. Det meste er på den okkuperte siden. Det melder den ukrainske guvernøren i området.

Ukrainas innenriksminister sier minst fem er døde og 13 er savnet grunnet flommen, ifølge nyhetsbyrået AFP.



STORT OMRÅDE: Korsunka er blant bygdene rammet. Bildet over er tatt 15. mai før flommen rammet innbyggerne. Foto: (Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

Telefon og bevis

Kyiv Independent melder at Ukrainas sikkerhetstjeneste har fanget opp en telefonsamtale som de mener beviser at russiske styrker sprengte Kakhovka-demningen.

Det etter Russland benekter for å stå bak sprengingen.



– De ønsket å skremme folk med den demningen. Men det gikk ikke etter planen, og de gjorde mer enn de planla, sier en av stemmene under samtalen som er fanget opp av ukrainerne.