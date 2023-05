Kevin Darmody ble sist sett ved Kennedy's Bend, et velkjent sted for saltvannskrokodiller i en del av Queensland i Australia, lørdag.

Etter et to dager langt søk i området, avlivet politiet to store krokodiller.

Fant kroppsdeler

Inne i en av krokodillene fant de kroppsdeler fra et menneske.

Levningene er ennå ikke identifisert, men politiet sa at det var en «tragisk slutt» på søket etter 65-åringen.

Darmody var en erfaren fisker og et velkjent medlem av fiskersamfunnet i området.

De to krokodillene på 4,1 meter og 2,8 meter, ble skutt og drept mandag.

AUSTRALIA: Krokodiller er vanlig nord i Australia. Foto: Saeed Khan/AFP

De ble skutt omtrent 1,5 km fra der Darmody sist ble sett.

Angrep er sjeldene

Levninger ble funnet inne i ett av reptilene, men dyrelivsoffiserer tror begge reptilene var involvert i angrepet på mannen.

Fiskerne som var sammen med Mr Darmody så ikke angrepet, men sa at de hørte ham rope, etterfulgt av et høyt plask.

– Jeg løp ned men det var ingen tegn til ham, bare flipfloppene hans og ingenting annet, sa vennen hans John Peiti til Cape York Weekly.

Krokodiller er vanlig nord i Australia, men angrep er sjeldne.

Angrepet på Darmodys er det 13. dødelige angrepet i Queensland siden registreringen begynte i 1985.