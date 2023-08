– Saudi-Arabia ynskjer å «re-brande» på alle moglege måtar

Toppmøte gjev fleire nye aktørar spelerom for å vise diplomatiske musklar.

I helga samla Ukraina 42 land til eit toppmøte der fred i landet stod på agendaen.



Vertskapet for møtet var for mange litt overraskande, nemleg Saudi-Arabia.



Toppmøte for allierte og co.

Dei frammøtte i Jeddah i helga var både Ukrainas svært solide allierte, men også land som har stilt seg lenger ute i periferien av krigen.



Formålet med toppmøtet var å leggje til rette for ein open diskusjon om korleis det kan bli fred i Ukraina. Det vart ikkje annonsert noko konklusjon på diskusjonane.

Russland var ikkje invitert.

Professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for Forsvarsstudier dreg parallellar mellom dette møtet og då Russland tilbydde gratis korn til seks afrikanske statsleiarar i St. Petersburg førre veke.

– Begge partar samlar støtte i si sak, forklarer Holtsmark til TV2.

JEDDAH, SAUDI ARABIA: Frå venstre er representantar frå Kina, Saudi Arabia og USA. Foto: Saudi Press Agency

Fredsmeklande diktatur



Mange tenkjer nok på Saudi-Arabia som eit lukka land med ein streng monark på toppen av hierarkiet.

Det er difor mange sperra auga opp da landet inviterte til diplomatiske samtalar om korleis verda kan jobbe mot fred i Ukraina.



Det er for eksempel berre fem år sidan dei blei det siste landet i verda til å gje kvinner løyve til å køyre bil.

Men dette ryktet ynskjer dei å endre på.

I 2016 lanserte prins og statsminister Mohammed bin Salman Saudi-Arabia Visjon 2030.



NY KURS: Saudi Arabia driv for tida med å «re-brande» imaget sitt til omverda, seier NUPI-ekspert. Foto: Foto: NUPI

– Generelt ynskjer Saudi-Arabia å profilere seg internasjonalt, for å «re-brande» landet på alle moglege måtar, for å tiltrekke seg utanlandsinvesteringar, turistar og få til meir varierte internasjonale alliansar.

Det fortel Saudi-Arabia-forskar ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt, Tine Gade, til TV2.

Som vertskap av toppmøtet i helga fekk Saudi-Arabia vist seg som ein ny og seriøs aktør i internasjonal politikk.

– Dei var i juni i år vertskap for eit møte i den arabiske liga der Assad blei teke inn i varmen igjen, legg Gade til.

Gjennom heile krigen mellom Russland og Ukraina ser det ut til at Saudi-Arabia har vore forsiktig med å velje side og har halde ved like relasjonar med begge land.



Den nøytrale holdninga kan ha gjort det enklare for andre nøytrale eller tvilande land å delta på møtet.



Reuters skriv at dette har gjeve Saudi-Arabia ein unik posisjon til å tilby ein relativt nøytral arena for samtalar om krigen i Ukraina.

Då Ukraina inviterte til tilsvarande møte i København i juni tidlegare i år, ynskte ikkje Kina å delta. Men no gjorde dei det.

Kristian Coates Ulrichsen, midtaustenstipendiat ved Baker Insitutt ved Rice Universitet, fortel til Reuters at desse relasjonane har vore avgjerande for Kina sitt ynskje om å delta på toppmøtet.

Saudi-Arabia har jobba mot gode diplomatiske relasjonar med Kina over lang tid.



Nye politiske aktørar

Heidi Østbø Haugen, Professor, Kinastudier, UIO Foto: Per Haugen / TV 2

Professor i Kinastudier ved Universitet i Oslo, Heidi Østbø Haugen, ser ei tydeleg motivasjon frå Kina si side.

Dei seinare åra har Kina vist seg som ein stadig viktigare aktør i internasjonal politikk, seier Haugen.

– Tidlegare i år mekla Kina fram ein fredsavtale mellom Saudi-Arabia og Iran. Dette har vore eit gjennombrot for Kina og har gjeve dei meir kredibilitet som fredsmeklar internasjonalt, fortel Haugen.

Professoren legg til at Kina deltok på møtet i Jeddah i helga for å vise at dei ynskjer å spele ei sterkare rolle som meklar i konfliktar internasjonalt.

Og ein allianse med Saudi-Arabia kan styrkje begge landa diplomatisk.