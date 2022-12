Satt innesperret i biler i to dager før hjelpen nådde fram

Det ekstreme uværet som har rammet deler av USA har krevd mange menneskeliv. 27 personer i Buffalo ble mandag bekreftet omkommet. Over hele USA har 60 personer mistet livet i værrelaterte hendelser denne julen, ifølge Reuters.

Innesperret i timesvis

I New York har over 1,2 meter snø skapt enorme problemer. En talsperson for lokale myndigheter har uttalt at flere personer har sittet fast i to dager i bilene sine før de ble reddet ut.

NEDISET: Et hus ved Lake Erie i New York State er fullstendig nediset. Foto: LINDSAY DEDARIO

En familie med to barn på to og seks år måtte vente i elleve timer før de ble berget ut av bilen sin første juledag.

– Jeg begynte å miste håpet, sier faren, Zila Santiago, til CBS News. Han forteller at de klarte å holde varmen ved å ha motoren i gang.

Det er utstedt et forbud mot bilkjøring flere steder på grunn av livsfarlige kjøreforhold, og fordi nedsnødde biler er forlatt i veibaner og grøfter.

Militærpolitiet skal fra tirsdag håndheve kjøreforbudet og hjelpe til med å dirigere trafikken i regionen, melder nyhetsbyrået AP.

Flere titalls omkomne

Flere av de døde er funnet i innesnødde biler. Andre har omkommet av hjerteinfarkt under snømåking.

KAOS: Christian Parker graver ut bilen sin i Buffalo, New York. Foto: Craig Ruttle

Fremdeles frykter man at dødstallene skal øke fordi mange er snødd inne i husene sine, og det har vært store problemer med strømforsyningen.

– Snøploger har kjørt seg fast. Jeg har selv sett snøploger som har kjørt i grøfta, sa guvernøren i New York, Kathy Hochul, under en pressekonferanse mandag.

Hun sier at nesten alle brannbiler i delstaten har kjørt seg fast når de har rykket ut, og kaller uværet for «århundrets snøstorm».

– Som en krigssone

– Det er som å dra ut i en krigssone, sa Hochul.

– Det er sjokkerende å se alle bilene som er etterlatt der ute.

ENORME SNØMENGDER: En mann forsøker å få løs bilen sin i Buffalo andre juledag. Getty Images via AFP) Foto: JOHN NORMILE

Det er forventet ytterligere 23 centimeter snø i Buffalo tirsdag, men så skal temperaturene bli mildere.

Nå frykter man at smeltende snø kan forårsake alvorlige oversvømmelser.

– Vi kan se lyset i enden av tunnelen, men det er ikke over ennå, sier Mark Poloncarz fra byrådet i Erie County.

Det verste uværet rammet Montana med temperaturer ned i 45 minusgrader, og vind opp i orkanstyrke.

CANADA: Canada er også rammet av ekstremværet. Her har vinden skapt vakre sjøformasjoner ved Port Stanley i Ontario. (Photo by Geoff Robins / AFP) Foto: GEOFF ROBINS

New York, Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas og Colorado har også registrert dødsfall i uværet.

Iguaner faller ned

Sør i Florida har temperaturene vært så lave at iguaner har blitt så kalde at de har falt i dvale og falt ned fra trærne, ifølge AFP.

FLORIDA: Iguanene i Florida sliter i kulden og faller ned fra trærne.

Iguanene ser livløse ut der de ligger i hager og langs veier, men i de aller fleste tilfeller våkner de til liv igjen når temperaturen stiger, hvis de får ligge i fred.