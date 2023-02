Satt i krisemøte da beskjeden kom: – Kunne ikke vente på instruks

NEW YORK (TV 2): Norges FN-ambassadør Mona Juul satt i et krisemøte i Sikkerhetsrådet da Russlands invasjon av Ukraina begynte. Da måtte hun reagere uten å kunne vente på instrukser fra regjeringen.

Stemningen blant diplomatene var anspent, men det var fortsatt noen som hadde et håp om at krigen kunne avverges da de møttes i Sikkerhetsrådssalen sent på kvelden den 23. februar i fjor i New York.

FNs generalsekretær Antonio Guterres holdt en pressekonferanse før møtet der han henvendte seg direkte til Russlands president Vladimir Putin, og ba ham innstendig om å ikke invadere.

Men kort tid etter at møtet var satt, kom meldingene om at invasjonen hadde begynt.

FN-ambassadør Mona Juul, som representerte Norge i Sikkerhetsrådet i to år, sier det var en «veldig spesiell og ganske uhyggelig opplevelse.»

KRISEMØTE: FNs sikkerhetsråd satt i krisemøte om den anspente situasjonen i Ukraina da meldingene kom om at Russland hadde invadert. Foto: Mary Altaffer/AP

– Selv om vi satt der for å fordømme den styrkeoppbyggingen som var på grensen til Ukraina fra russisk side, så var tanken på at denne invasjonen faktisk skjedde utrolig, om ikke overraskende. Men det var noe som det var veldig viktig å gå ut og fordømme på det aller sterkeste med en gang, sier hun.

Da det ble Norges tur til å få ordet, var det åpenbart at invasjonen var i gang, og Juul ble dermed den første FN-ambassadøren som fordømte angrepet. Men avgjørelsen om å skrive om talen måtte hun og staben ta der og da, for det var for sent å sjekke med Utenriksdepartementet hjemme i Norge.

– Nei, vi kunne ikke vente på instruks på denne, men der var jeg ganske trygg på at her hadde jeg regjeringen med på at dette måtte fordømmes umiddelbart. Et såpass klart brudd på folkeretten og FN-pakten, sier Juul til TV2.

Senere kom det sterke reaksjoner også fra resten av verdenssamfunnet.

– Dette er det tristeste øyeblikket i min periode som generalsekretær, sa FN-sjef Antonio Guterres.

DNIPRO: Angrep på boligblokk i Dnipro i Ukraina lørdag 14. januar 2023. Per dags dato er 40 sivile drept og 30 ikke gjort rede for etter det russiske angrepet. Mange ble begravet i ruinene og ikke funnet før to dager etter. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Krevende å høre på Russland

Ukraina-krigen ble den mest betente krisen Norge måtte håndtere i Sikkerhetsrådet.

– Det har vært tøffe tak, både emosjonelt og profesjonelt, fordi her berører vi liv og død, og særlig når det gjelder de lidelsene som ukrainerne går igjennom daglig, sier Juul.

Hun sier det har vært spesielt krevende å forholde seg til de russiske representantene. Juul beskriver Russlands forklaring på hvorfor de invaderte Ukraina som en «eventyrfortelling.»

– Det er jo ikke mulig å kunne ha noe tillit til noe av det som blir sagt fra russisk side. Da må man håndtere det på en profesjonell måte, selvfølgelig, men samtidig ta veldig, veldig sterk avstand fra det de sier, sier hun.

Forholdet mellom de vestlige landene og Russland i Sikkerhetsrådet har bare blitt dårligere ettersom krigen har utviklet seg. Under et møte i september i fjor reiste Russlands utenriksminister Sergei Lavrov seg og gikk før møtet var ferdig.

Sikkerhetsrådets rolle

ISKALDT FORHOLD: Norges FN-ambassadør Mona Juul satt ved siden av Russland i Sikkerhetsrådet i to år. Forholdet mellom Russland og Vesten har blitt iskaldt etter at krigen brøt ut. Foto: BRENDAN MCDERMID

Sikkerhetsrådet er det eneste FN-organet som kan vedta juridisk bindende resolusjoner. Men de fem permanente medlemmene, deriblant Russland, har vetorett. Derfor har Sikkerhetsrådet vært handlingslammet helt siden krigen begynte.

Juul mener likevel at Sikkerhetsrådet har en viktig rolle gjennom de mer enn 50 møtene som ble avholdt om Ukraina-krigen mens Norge var medlem.

– Det er det eneste stedet hvor alle de landene, de fem faste medlemmene, Russland, USA og representanter fra den store verden sitter rundt bordet og diskuterer denne konflikten. Og hvor Russland da blir fordømt og isolert på den måten det har blitt, sier hun.