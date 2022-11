Satellittbilder viser tog fra Nord-Korea til Russland

To dager etter USA hevdet at ting tyder på at Nord-Korea forsyner Russland med våpen, ble det tatt satellittbilder som viser et tog som passerer grensen.

GRENSEN: Denne broen er den eneste forbindelseslinjen mellom Nord-Korea og Russland. Nå er det observert togtrafikk mellom Nord-Korea og Russland for første gang siden starten av pandemien. Foto: Planet lab/Grafikk: Truls Aagedal/TV 2

Den Washington-baserte tenketanken 38 North Project har analysert satellittbilder tatt av det kommersielle selskapet Planet Lab. Fire bilder viser et tog som går i retning Russland fra Nord-Korea.

Bildene viser toget på nordkoreansk side, på grensen, og på russisk side av grensen.

Ukjent last

– Det er umulig å fastslå hva som er om bord i toget på bildene, men grensekryssingen kommer sammenfallende med informasjon om våpensalg fra Nord-Korea til Russland. Og man antar at handelen mellom de to landene er gjenopptatt, sier The 38 North Project.

GRENSEN: Her er toget på vei mot «Vennskapsbroen» mellom de to landene. Foto: PLANET LABS PBC

Ett av bildene ble tatt klokken 10.24 lokal tid. Man kan se et tog med tre vogner på nordkoreansk side av grensen.

Klokken 13.10 lokal tid ser man det som ser ut som samme togsett bak et lokomotiv på russisk siden av grensen cirka 200 meter fra «vennskapsbroen» som skiller de to landene.

NÆRMER SEG GRENSEN: Er er toget ca 200 meter fra «Vennskapsbroen» Foto: PLANET LABS PBC

Klokken 14.29 er lokomotivet og tre vogner synlig på toglinen ved Khasan Stasjon i Russland. Der kan man også se tre andre mindre vogner eller kontainere parkert like ved.

RUSSLAND: Toget står på Khasan stasjon ca to kilometer fra grensen. Tre mindre vogner eller kontainere er synlig like ved. Foto: PLANET LABS PBC

– Vi kan ikke slå fast at det var omlasting på gang. Det kan være tilfeldig at de tre kontainerne står der, skriver tenketanken.

Tidligere denne uken beskyldte Det hvite hus Nord-Korea for å levere artillerigranater til Russland. De ville imidlertid ikke si noe om hvor mye det var snakk om, og de offentliggjorde heller ikke noe bevis.

USA: Sendes i hemmelighet

President Joe Bidens sikkerhetsrådgiver, John Kirby, sier at Nord-Korea forsøker å få det til å se ut som granatene sendes til land i Midtøsten eller Nord-Afrika.

– Vi overvåker fortsatt dette for å avgjøre om forsendelsene faktisk kommer fram, sier Kirby.



Ifølge ham sendes granatene i hemmelighet.

Nord-Korea uttalte i september at de aldri hadde solgt våpen eller ammunisjon til Russland, og at de ikke hadde planer om det heller.

38 North project overvåker utviklingen i Nord-Korea. De hevder det er første gang på flere år et slikt tog har blitt observert på denne strekningen.

Nord-Korea stengte den 800 meter lange «Vennskapsbroen», som er den eneste forbindelsen mellom Nord-Korea og Russland, under koronapandemien i 2020.

Kan være hestetransport

Russiske veterinærmyndigheter rapporterte imidlertid onsdag at et tog med hester hadde kjørt fra Russland over grensen til Nord-Korea.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un er kjent for sin hesteinteresse. Nordkoreanske tollmyndigheter har tidligere vist at landet har brukt tusenvis av dollar på fullblodshester fra Russland gjennom årene.

HESTEINTERESSE: Dette bildet ble offentliggjort i 2019 og viser Kim Jong-un på en av sine hester. Foto: KCNA via AFP

Brudd på FN-resulusjon

Eksport av våpen fra Nord-Korea til Russland vil være et brudd på en FN-resolusjon som forbyr nordkoreanerne å importere eller eksportere våpen.

Det har vært mistanke om at Russland ikke håndhever FN-sanksjonene mot Nord-Korea fullt ut, noe som også har gjort det vanskeligere å hindre landet i å utvikle atomvåpen.

Hittil i år har Nord-Korea prøveskutt flere titalls ballistiske raketter, inkludert den første oppskytingen av interkontinentale missiler siden 2017.

MISSILOPPSKYTING: Kim Jong-iun observerer en missiloppskyting. Bildet er ikke datert, men ble offentliggjort i oktober i år. Foto: KCNA

Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har også utvekslet brev der de tar til orde for «omfattende strategisk og taktisk samarbeid».

Forholdet mellom Moskva og Pyongyang går helt tilbake til opprettelsen av Nord-Korea i 1948, da sovjetiske tjenestemenn bidro til å sette inn Kim Il-sung, farfaren til dagens Kim, som landets første leder.

Russisk bistand var også avgjørende for Nord-Korea fram til Sovjetunionens kollaps på begynnelsen av 1990-tallet.