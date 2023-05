Satellittbilder viser de enorme ødeleggelsene

BAKHMUT: Dra i slideren for å se forskjellen på Bakhmut 8. mai 2022 og 15. mai 2023. Foto: Maxar Technologies via AP

Ukraina hevder torsdag at de har gjenerobret nye områder fra russiske styrker i utkanten av byen Bakhmut. Meldingen er den siste i rekken av lignende rapporter de siste dagene.

– Vi har begynt å rykke fram. Russerne bomber veiene mot frontlinjene slik at våre pansrede kjøretøy ikke kommer fram. Det gjør det vanskelig å få mer infanteri, ammunisjon og andre ting fram til fronten, sier kommandant Petro Podary til Reuters.

Kampen om Bakhmut i Donetsk øst i Ukraina har vart helt siden russerne rykket fram mot byen i fjor sommer.

I månedsvis har frontlinjene så vidt forflyttet seg, og byen har fått kallenavnet «kjøttkvernen» på grunn av de høye tapstallene på begge sider.



Nye satellittbilder fra Maxar Technologies viser hvordan byen er jevnet med jorden sammenlignet med satellittbilder fra samme sted for ett år siden:

Dra i sliderne for å se forskjellen:

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet bekreftet før helgen at de russiske styrkene hadde trukket seg noe tilbake nordvest for Bakhmut, angivelig for å etablere nye og bedre stillinger.

Meldingene fra fronten tyder på at russerne bringer inn flere droner.

– Fienden flyr over på rekognosering veldig ofte, sier en soldat som kaller seg «Barber» til Reuters.

Før krigen bodde det 70.000 personer i Bakhmut. Industribyen har ingen strategisk viktig posisjon, men har blitt en viktig by for russerne å få kontroll over.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin hevdet tidligere i uka at den russiske tilbaketrekningen var kaotisk, og at den etterlot Wagner-soldatene eksponert for angrep.