Satellittbilder viser blokkering av omstridte øyer

Maxar technologies beskriver at bildet som er tatt 22. februar viser det som mulig er kinesisk avskjæring av et BFAR-fartøy ved Pantagrevene utenfor Filippinene.

Sørkinahavet er fullt av øyer, rev og grunner som er sentrum for territoriell konflikt mellom ulike asiatiske makter.

Kina, Taiwan, Vietnam, Malaysia og Filippinene krever herredømme over strategisk viktige områder i Sørkinahavet, og det blusser stadig opp både diplomatiske og fysiske disputter.

Den siste tiden har det oppstått flere konfrontasjoner mellom filippinske skip og kinesiske kystvaktskip ved atollen Panatagrevene som ligger innenfor Filippinenes økonomiske sone, skriver Reuters.

SØRKINAHAVET:

Trukket ut sperring

Satellittbilder tatt 22. februar av det høyt omstridte området utenfor Filippinene viser at det er trukket en flytende sperring over inngangen til et strategisk viktig sund.

– Dette vi ser ved nå er sannsynligvis begynnelsen på Beijings motreaksjon mot Manilas pushback, sier Ian Storey, ved ISEAS-Yusof Ishak Institute i Singapore, til Reuters.

FLYTENDE SPERRING: Satellittbildet styrker en rapport av Philippine Coast Guard (PCG) på søndag som viser at det som skal være to gummibåter fra kinesisk kystvakt utplasserer flytende barrierer ved inngangen til sundet 22. februar. Foto: Maxar Technologies

Øygruppen som er er en samling av rev som omslutter en lagune om lag 220 kilometer øst for Luzon i Filippinene, kalles Panatagrevene på norsk, men refereres til som Scarborough Shoal på engelsk.

Det filippinske navnet er Panatag, mens Kina kaller det for Huangyan Dao.

Talsmann for den kinesiske utenriksministeren, Mao Ning, sier at «Huangyan Dao» er Kina' s iboende territorium, og at Filippinene har krenket landets suverenitet gjentatte ganger.

Bygger ut baser

Kina hevder at landet har rett på nesten hele Sørkinahavet, men dette er brudd på de internasjonale bestemmelsene om delelinjer.

Farvannene i Sørkinahavet er rike på fisk, viktig for global skipsfart, strategisk viktig militært, samt at det antas at sjøbunnen er inneholder mineralressurser.

Det er over lang tid bygget ut kunstige øyer i området, og det har dukket opp både flystriper og militærbaser flere steder.

KUNSTIGE ØYER: Et satellittbilde fra 2016 viste omfattende militær infrastruktur på Fiery Cross Reef i Sørkinahavet. Foto: Foto: Csis Asia Maritime Transparency

Kina hevder så de at de kunstige øyene hvor de har utstasjoner personell må tas med i regnskapet når man skal regne ut Kinas maritime område.

– Kina må ta nødvendige tiltak for å opprettholde sin territoriale suverenitet og maritime rettigheter og interesser, uttalte hun nylig.

USA har ikke tatt stilling til den territorielle konflikten, men stiller krav om fri gjennomfart for internasjonal skipsfart, og retten til å drive forskning i økonomiske soner.