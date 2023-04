Sanna Marins hovedrival optimistisk dagen før valget

– Vi har gjennomført en flott valgkamp. Vi har de beste kandidatene over hele Finland, og vi leder på målingene, så jeg er optimistisk, sier Orpo, som leder det konservative Samlingspartiet.

Sanna Marin ble i desember 2019 verdens yngste statsminister da hun bare 34 år gammel inntok sjefsposten hos vårt naboland.

Lørdag satte hun inn det siste støtet i valgkampen, i håp om å beholde toppjobben i én periode til.

Svært jevne målinger

Marins budskap er at finnene må stemme på sosialdemokratene SDP dersom de ønsker et Finland som er «åpent, respekterer menneskerettigheter og klimakampen og som vil delta internasjonalt».

VALGINNSPURT: Statsminister Sanna Marin snakker til velgere i Helsinki 1. april, dagen før valget. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB

Samlingspartiet til Orpo har størst oppslutning i den siste målingen som Yle har publisert, med 19,8 prosent. Marins SDP får 18,7 prosent her, mens nasjonalistpartiet Sannfinnene får 19,5.

Ifølge Reuters viser en annen måling 19,8 prosent for Samlingspartiet, mot 19,2 for både SDP og Sannfinnene.

Søndagens valg blir altså en skikkelig thriller.

Partiet som vinner, får tradisjonelt statsministerposten i Finland – gitt at vedkommende klarer å danne en regjering med flertall i nasjonalforsamlingen.

Samlingspartiets leder Petteri Orpo smilte bredt da han møtte tilhengere i Esbo lørdag, dagen før Finland går til valg. Foto: Sergei Grits / AP / NTB

Vil reparere økonomien

Den store saken fram mot det finske valget har vært en advarsel fra landets finansdepartement: Finland må spare. Orpo har lovet innsparinger tilsvarende 65 milliarder kroner og vil samtidig kutte skattene.

Partiet anklager den sittende regjeringen for å ha sløst penger og økt budsjettunderskuddet. Marin og SDP ser i hovedsak på inntektssiden for å bedre budsjettbalansen.

– Jeg vil fikse økonomien vår. Jeg vil styrke økonomisk vekst, sier Orpo til nyhetsbyrået AFP.

Fakta om valget i Finland * Riksdagsvalget i Finland finner sted hvert fjerde år. * Årets valg finner sted søndag 2. april. * Landet er delt inn i 13 valgkretser hvor til sammen 200 representanter skal velges. * Finland har personvalg, noe som innebærer at man kan stemme på en person, men stemmene går først og fremst til partiet. * Siden valget i 2019 har landet vært styrt av en bred koalisjon av sosialdemokratiske SDP, Centerpartiet, Vänsterförbundet, Gröna förbundet og Svenska folkpartiet. * SDP-leder Sanna Marin har vært statsminister siden desember 2019. * I Finland er det tradisjon for bredt samarbeid på tvers av blokkgrensene, og det er ikke sjelden SDP og konservative Samlingspartiet sitter i regjering sammen. Det er også tradisjon for flertallsregjeringer. * Tradisjonelt har SDP (tilsvarer Ap i Norge), Samlingspartiet (Høyre) og Centerpartiet (Sp) vært nær jevnstore og vekslet mellom å være største parti. * Det siste tiåret har høyrepopulistiske Sannfinnene blandet seg inn blant de tre store, mens Centerpartiet har falt kraftig. * På meningsmålingene før valget har SDP vært nærmest jevnstore med Sannfinnene, som ledes av Riikka Purra, og Samlingspartiet under ledelse av Petteri Orpo. * Blant andre partier er Gröna förbundet (MDG/SV), Vänsterförbundet (SV/Rødt), Svenska folkpartiet (liberalt, parti for det svenskspråklige mindretallet) og Kristdemokraterna (KrF).



Han anklager Marin for verken å bekymre seg for økonomien eller gjelda.

Finlands gjeld sammenlignet med BNP har steget til 73 prosent, opp fra 64 prosent i 2019.

Stolt Nato-tilhenger

Valget avholdes rett etter at Finlands medlemskapssøknad fra Nato sikret seg ratifisering fra samtlige av forsvarsalliansen 30 medlemsland.

– Jeg er veldig stolt, for Samlingspartiet var det første og det eneste partiet i Finland i 20 år som støttet Nato, og nå er vi der nesten, sier Orpo.

Tradisjonen i Finland er at regjeringer dannes fra brede flertall fra både høyre og venstre, men dette valget kan markere begynnelsen på en blokkpolitikk. Det gjør situasjonen enklere for Orpo, ettersom han både kan danne en regjering med SDP (blårød) og med Sannfinnene (blåsvart). Marin har på sin side stengt døra for samarbeid med sistnevnte.