Det er tre måneder siden Simon Johnsen og Sander Sørsveen fra Norge ble skadet i et dramatisk missilangrep i Bakhmut.

Et videokamera på hjelmen til Sander Sørsveen dokumenterer hendelsen: En russisk missil treffer like ved nordmennene som er i ferd med å hjelpe en sivil pasient.

En gruppe amerikanske frivillige, samt en pressefotograf fra Wall Street Journal kommer til stedet samtidig.

Ingen av dem vet at russerne har dem i sikte.

Så skjer det. Et lite sekund etter at hjelperne når fram til den skadde, treffer et russisk missil bilen like bak nordmennene.

Dramatikken ble filmet fra flere vinkler, også Sørsveens hjelmkamera. I et kort glimt kan man se hvordan han kastes opp i været.

– Idet jeg åpnet øynene tenkte jeg at jeg kom til å dø. Egentlig trodde jeg at jeg var død, sier Sørsveen til TV 2 mens han ser på sitt eget opptak i en leilighet i Oslo.

DRAMATISK OPPTAK: Sander Sørsveen ser på opptaket fra sitt eget hjemkamera sammen med TV 2s reporter. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Videoen er intens, og hele opptaket er på over fire minutter.

– Fy faen, hører vi Sørsveen gjenta mens han løper i sjokk fra stedet.

Sørsveen og de andre søker dekning i en nærliggende bygning.

Johnsen har smerter i øynene, og Sørsveen står med opprevede bukser og blodige bein – fulle av splintskader.

SØKER DEKNING: En amerikansk fotograf befant seg på stedet. Han tok flere sterke bilder av nordmennene i fluktsituasjonen. Foto: Emanuele Satolli/Contrasto

– Der og da kjente jeg ikke så mye smerter. Det eneste jeg ville utelukke var at jeg hadde noen livstruende blødninger, forteller han.

– Jeg var helt pumpet på adrenalin og overlevelsesinstinktet tok over. Jeg kjente ikke noe smerte før vi kom tilbake til samlingspunktet, sier han.

Splintskader

De står i dekning en kort stund før de løper tilbake til åstedet. Der ligger den sivile kvinnen og den amerikanske medicen, Pete Reed, døde. Det er ikke noe de kan gjøre for å hjelpe.

Nordmennene og amerikanerne kommer seg inn i et kjøretøy, og kjører av gårde. I bilen kjenner Sørsveen omfanget av splintskadene, og smertene kommer sigende.

LØPER FOR LIVET: Sander Trelvik og Simen Johnsen flyktet fra stedet sammen med en gruppe amerikanere. Deriblant en fotograf på jobb for Wall Street Journal. Foto: Emanuele Satolli/Contrasto

– Jeg trodde jeg kom til å dø. De fleste skadene mine var på baksiden, så jeg kunne ikke se noe. Jeg tok hånden bak på ryggen og kjente rett inn på fett og muskler, forteller han.

I ettertid er Sørsveen veldig takknemlig for å være i live.

– Sjelden en natt uten mareritt

– Når det kommer til stykket har jeg vært veldig heldig. Pete som sto rett ved siden av meg, døde. Hadde jeg stått noen centimeter lenger til siden kunne det gått ille med meg også.

Sørsveen forteller at han hadde over 30 splinter i beina og ryggen. Noen av dem lå fem til syv centimeter inn i ryggen, men ingen av dem hadde truffet vitale organer.

I OSLO: Sander Sørsveen kom tilbake til Norge Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Fysisk går det nå bra, men hendelsen preger ham fremdeles.

– Jeg sover veldig dårlig. Det går sjelden en natt uten mareritt, sier han.

Vil tilbake

På tross av marerittene er han helt klar på at han ønsker å reise tilbake til Ukraina igjen når alle sår er helt grodd, og han føler seg mentalt klar.

– Det er mange som ikke forstår at jeg vil ned igjen etter alt dette, men jeg ser på det på en annen måte. Jeg har mange venner der nede nå, og jeg vet hvor stort behovet er.

– Jeg har mulighet for å hjelpe, og vet at hvis jeg blir her, så betyr det at flere dør, sier han.

Sørsveen hadde allerede vært fire turer som frivillig ambulansearbeider i Ukraina, da han reiste ned i slutten av januar.

Missilangrepet skjedde 2. februar. Det var det første oppdraget på tur nummer fem.

MISSIL: Estiske Erko Laidinen ventet i bilen og filmet situasjonen. Kameraet ble blåst over ende, men på videoen kan man se et glimt av selve missilet som er på vei mot de norske hjelpearbeiderne. Foto: Erko Laidinen/frontlinemedics.org

Det som driver Sørsveen, er et ønske om å hjelpe befolkningen, og jo flere ganger han har vært der, jo sterkere bånd har han utviklet til menneskene der.

«Dobbeltangrep»

De overlevende etter angrepet har tidligere uttalt at de er overbevist om at angrepet var et såkalt dobbeltangrep fra russisk side.

Det vil si at de først skyter sivile, så angriper de igjen når hjelpen ankommer.

I tillegg kom enda en missil mot stedet kun 17 sekunder etter at de frivillige hadde kjørt fra stedet. Missilen ble filmet fra medic-bilens dashbordkamera:

En slik strategi vil i så fall være en klar krigsforbrytelse.

Sørsveen tror krigen kommer til å strekke ut i tid, men følger spent med på utviklingen og den tilsynelatende voksende konflikten mellom Wagner-gruppen og russiske myndigheter.

Oppsiktsvekkende konflikt

Mens «alle» venter på en varslet ukrainsk mottoffensiv, vekker det stor oppmerksomhet at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skjeller ut den russiske forsvarsledelsen i en videomelding.

Noen timer tidligere kunngjorde han også at Wagner-gruppa vil trekke seg ut fra den ukrainske byen Bakhmut 10. mai på grunn av manglende ammunisjon.



Hva som kan være motivet bak publisering av disse to videoene er det ulike meninger om.

Slaget om Bakhmut har blitt krigens blodigste, og byen omtales som «Kjøttkverna». Det er Wagner-gruppa, som har ledet an i russernes offensiv i byen.