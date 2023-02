Sander (21) ble skadet i Bakhmut: – Angrer ingenting

21-åringen er fremdeles rystet når TV 2 prater med ham. 30-40 prosent av kroppen er dekket av tredjegredsforbrenning, og han har granatsplinter i ryggen.

– Uten den skuddsikre vesten hadde jeg ikke overlevd.

Sander Sørsveen Trelvik og kollegaen Simon Johnsen jobbet som frivillige ambulansearbeidere da de torsdag ble skadet i et bombeangrep i Bakhmut, øst i Ukraina.

Sørsveen Trelvik får morfin mot smertene, men det dunker likevel fra sårene.

– Nå ligger jeg her på sykehuset, da. Jeg har jo hele tiden sagt at jeg har vært fullt klar over risikoen ved det jeg gjør, og at jeg har vært villig til å ta den. Jeg angrer ingenting, konstaterer han.

SKADET: Her fraktes Sander Sørsveen Trelvik i sikkerhet. Plutselig var han selv pasient. Foto: Privat

Torsdag smalt det

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022 har 21-åringen fra Ringsaker kun hatt korte perioder hjemme i Norge.

Han har brukt alle oppsparte midler og så mye tid som mulig, på å være frivillig hjelpearbeider i Ukraina. I november møtte TV 2 ham i Kherson.

Allerede da hadde han opplevd å være faretruende tett på, men han lot seg ikke skremme.

– Jeg blir sjelden redd, men det er klart at adrenalinet pumper. Spesielt når vi hører plystrelyden av missil og artilleri. Da vet vi at de er nærme, sa Sander Sørsveen Trelvik til TV 2 den gang.

Torsdag 2. februar skjedde det Sørsveens Trelviks familie har fryktet: Russisk artilleri traff ham.

FRIVILLIG: Sørsveen Trelvik har vært elev på VG2 ambulansefag, men ikke vært lærling. Selv om han ikke har tatt fagbrev, har han mye erfaring. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Skikkelig feig taktikk

Det var under nok et risikabelt oppdrag til Bakhmut at det hele gikk galt. Ukrainske myndigheter har beskrevet slagene i Soledar og Bakhmut som krigens blodigste.

Russland hevder de har omringet Bakhmut, og fortsetter å bombardere. Det gjør kun behovet for hjelp større, mener den norske ambulansearbeideren, som torsdag befant seg på et humanitært senter i byen.

– Jeg skulle ta en helsesjekk på en pasient som hadde lungebetennelse, men fikk høre at det var en eldre dame som hadde blitt truffet av artilleri.

Han gjorde som mange ganger før: Kastet seg i ambulansen og kjørte mot skadestedet. Da smalt russerne til igjen.

– I det vi begynte å behandle kvinnen, smalt det på nytt. Jeg ble kastet flere meter bortover. Alle klærne mine tok fyr og brant opp. Jeg fikk masse splinter i meg og så hele kroppen stå i fyr.

Sørsveen Trelvik er ikke i tvil om at angrepet ikke var noen tilfeldighet.

– Det er en skikkelig feig taktikk russerne bruker. Først bomber de sivile, og så venter de til hjelp kommer og bomber hjelpearbeidere.

Slik så det ut på stedet etter angrepet, se video:

– Lik lå strødd, men russerne bombet videre

Kroppen reagerte umiddelbart på sjokket og smerten, forteller Sørsveen Trelvik.

– Alt ble svart og jeg hørte bare piping.

Da synet kom tilbake, kom en ny sjokkbølge over ham.

– Jeg så alle ligge strødd utover bakken. Pasienten vi forsøkte å redde bare noen øyeblikk tidligere, var nå splittet i to. Det lå flere døde bortover veien.

Hans makker, Simon Johnson, hadde også på ubegripelig vis overlevd – og det med et mindre skadeomfang. Sammen søkte de dekning ved nærmeste hus.

– Vi reiste oss og løp. Da russerne så at det var flere som hadde overlevd, begynte angrepene igjen. De prøvde virkelig å drepe oss.

GODT MOT: 21-åringen er ved godt mot når TV 2 snakker med ham. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hva skjer nå?

Men de to nordmennene overlevde russernes angrep.

Tilbake på sykehuset begynner det å gå mer og mer opp for 21-åringen hva han har vært med på.

– Det er helt sykt at vi overlevde, konstaterer han.

Spørsmål om hva som skjer videre, er vanskelig å svare på. Vil han tilbake til Ukraina?

– Det er vanskelig å si nå. Først blir det operasjon i Norge. Det går nok en tid før jeg er på beina igjen, men det skal gå bra med meg, sier han resolutt.