Samuel (6), Finlay (8), Jack (10) og Thomas (11) døde etter å ha falt gjennom isen

To små brødre, fetteren deres og en fjerde gutt som kom til for å hjelpe, er døde etter at de alle falt gjennom isen på en innsjø i Solihull i Storbritannia.

Politiet har nå offentliggjort identiteten til de fire guttene som døde da isen plutselig brast på innsjøen i Babbs Mill Park i Solihull i Storbritannia.

– Dette er et mareritt familiene ikke kan våkne fra, smerten er helt ubegripelig, skriver tanten til Jack Johnson, Charlotte McIlmurray, på Facebook, ifølge Evening Standard.

SØK: Dykkere fra politiet søker i det iskalde vannet i innsjøen i Babbs Mill Park i Solihull. Det var en stund frykt for at det var seks personer i vannet, men til slutt ble det konkludert med at det bare var fire. Foto: Jacob King

Tiåringen døde i forsøket på å redde de tre andre guttene som lekte på isen da den ga etter. Vitner har fortalt at de så at en av guttene hoppet ned i vannet for å hjelpe de andre opp.

- Fullstendig knust

– Å få vite at han døde i forsøket på å redde tre gutter han ikke engang kjente, oppsummerer hvordan han var. Han var fantastisk, skriver tanten videre.

Ved St. Anthony's Catholick Primary School, der Jack var elev, er både medelever og ansatte i sjokk og sorg.

– Jack var en kjærlig, sprudlende elev med et hjerte av gull. En som alltid passet på at andre hadde det bra, sier rektor Cieran Flaherty i en uttalelse.

Alle de fire guttene fikk behandling for hjertestans etter at de ble hentet opp fra det iskalde vannet, og ble sendt til sykehus.

ISKALDT: De første politibetjentene som kom til stedet gikk ut i det iskalde vannet uten noe spesialutstyr, for å prøve å redde guttene. Foto: Matthew Cooper/AP

Jack, Thomas og Finlay ble erklært døde mandag, dagen etter ulykken skjedde. Den yngste gutten, Samuel, ble bekreftet død onsdag.

– Vi er fullstendig knust etter tapet av våre nydelige gutter Tom, Fin og Sam under slike tragiske omstendigheter, sier familiene til de to brødrene og fetteren deres.

Storebroren til Thomas beskriver ifølge BBC lillebroren sin som vakker og livlig, og med et stort hjerte.

– Han elsket å leke ute sammen med vennene sine. Jeg elsker deg, Tom. Storebror vil ta vare på familien, så sees vi snart, skriver han i en hyllest til lillebroren.

Mens den ene fetteren, Samuel, fortsatt kjempet for livet på sykehuset, skrev han også en hyllest til fetteren Finlay, som var bekreftet død.

Han forteller om en åtteåring som elsket dinosaurer, og som alltid viste frem nye ting han hadde bygget på Minecraft og alt de nye han hadde lært i spillet.

«Gonna miss you little man», skriver fetteren.

Prøvde å slå gjennom isen

Familiene til alle guttene hyller også redningstjenesten etter ulykken.

Da nødetatene kom til stedet kjempet de for å knuse seg gjennom isen for å få hentet opp guttene.

– At det ble slått løs på isen har blitt et symbol på hvor desperate vi var etter å få reddet de barna, sier Rich Cooke, som leder foreningen til West Midlands Police, til BBC.

SIKRET: Festet med line ble dykkere sendt ned under isen på innsjøen i søket etter guttene. Foto: Jacob King

– Uten frykt for egen sikkerhet, og uten noe spesialutstyr gikk også flere av politibetjentene ut i vannet, forteller politiinspektør Richard Harris ved West Midlands Police til Evening Standard.

En av politibetjentene ble nedkjølt og innlagt på sykehus for hypotermi, men kom fra det uten skader.

– Vi ønsker å takke nødetatene for alt de gjorde for å redde guttene og takker lokalsamfunnet for all støtten, det har vært overveldende, sier familiene til Finlay, Samuel og Thomas i sin uttalelse.

Også statsminister Rishi Sunak har kommentert redningsmannskapenes innsats.

– Han takker nødetatene som fortsetter å jobbe og sørge for støtte, og hans tanker er hos familien og vennene til de som har dødd i denne tragiske hendelsen, sier en talsmann for statsministeren.

Ulykken har også gått sterkt inn på redningsmannskapene.

PREGET: Ulykken har gått sterkt inn på de ansatte i nødetatene. Foto: Richard Vernalls

– Vi er alle mennesker, sier assisterende politisjef Nathan Hudson, som ifølge BBC sier at det å rykke ut og utføre avansert førstehjelp på fire barn er en tøff yrkesopplevelse.

Det er satt opp et minnested ved siden av innsjøen der de fire guttene mistet livet. Folk har kommet til med ballonger, leker, lys og kort.

MINNE: Kort, ballonger, leker og blomster er lagt ned på minnestedet. Foto: Jacob King

«Verden vil ikke være den samme uten deg», står det i et kort til Thomas, ifølge The Guardian.

«Takk for at du var der for meg da jeg var trist», kan man lese i et kort lagt ned til Jack.

Advarer

Et familiemedlem til den ene gutten, Jack Johnson, kommer nå med en sterk oppfordring til alle foreldre om å advare barna sine.

– Vi ønsker ikke at noen andre familier skal måtte gå gjennom dette, sier familiemedlemmet, som ikke ønsker navnet sitt på trykk, til Sky News.

SORG: Hele lokalsamfunnet er i sorg etter at de fire guttene døde i ulykken. Foto: Jacob King

Politiet lokalt, og flere andre steder i Storbritannia, har også sendt ut advarsler de siste dagene.

– Alt åpent vann, særlig når det er isete, utgjør en betydelig risiko for folk, sier brannsjefen i Warwickshire, skriver BBC.

Byrådet i Solihull har de siste dagene fått flere meldinger om at det er observert barn ute på isen på andre innsjøer i området.

Byrådsleder Ian Courts kaller det å miste et barn en «livstidsstraff».

– De av oss som opplever å miste et barn, kommer aldri over det. Vær så snill, hold dere unna isen.