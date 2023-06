Sammenlignes med Donald Trump: – Jeg ble ranet

En hel verden har blitt vant til å se det blonde, rufsete håret til tidligere statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, som er kjent for sine lystige utspill og morsomme kommentarer.

Det spøker likevel for Johnsons fremtidige politiske karriere etter de mange anklagene om ulovlige fester i Downing Street og mulige løgner til de britiske Parlamentet.

En lenge ventet rapport om de mange skandalene, omtalt som «partygate», nådde politikeren fredag, noe som fikk Johnson til å takke for seg - igjen.

– Jeg ble tvunget ut, sier Johnson, og raser mot den etterforskende kommisjonen og beskriver den som «kenguru-domstol».

Reaksjonene har i ettertid haglet mot Johnson, og personer tett på politikeren er ikke nådige i sine vurderinger av utspillene.

RASER: Den normalt glade politikeren Boris Johnson var ikke nådig i sine uttalelser etter at han trakk seg som parlamentsmedlem fredag. Foto: DANIEL LEAL / NTB.

Kom med flere stikk

Nyheten om Johnsons fratredelse som parlamentsmedlem spredde seg som ild i tørt gress, men mye av fokuset har i etterkant likevel dreid seg om måten han trakk seg på.

Johnson mener selv at han ble skviset ut av en liten håndfull mennesker, uten at det finnes noen beviser som støtter påstandene.

– Det er veldig trist å forlate parlamentet – i hvert fall for denne gang, men fremfor alt er jeg forvirret og forferdet over at jeg kan bli tvunget ut, på antidemokratisk vis, av en komité ledet og administrert av Harriet Harman, på en voldsom feil måte, raser Johnson.



En av dem som hyppig uttaler seg om Johnsons mange utspill er den tidligere statsministerens daværende pressesekretær Will Walden.

Johnsons avgang har vært veldig «Trump-aktig» med uttalelser som minner om «vendetta-språk», sier Walden til Sky News.

Kritikken stopper heller ikke der.

Mener Johnsons karriere er historie

Pressesekretær Walden mener Johnson er tydelig sinna og beskytter sin versjon av historien, selv etter at han innså at slaget var tapt.



– Han har kun én sang å spille på, og det er: «Jeg ble ranet», sier Walden til den britiske avisen.

En frase mest forbundet med tidligere president i USA, Donald Trump, etter at han tapte det amerikanske presidentvalget tilbake i 2020.

Walden er langt fra overrasket over Johnsons harde reaksjoner og valget om å trekke seg, og mener et slikt utfall var ventet om han ble «dømt skyldig» i rapporten.

Selv om Johnson har mottatt rapporten om «partygate»-skandalen, så har den ikke nådd offentligheten. Det ventes at den kan bli offentliggjort førstkommende mandag, ifølge Reuters.



Statsviter Sir John Curtise sier til BBC at publikum allerede har gjort seg opp en mening rundt skandalen og at Johnsons karriere egentlig har vært over for lenge siden.

– Den er med sikkerhet over nå, sier Curtise.

Tror på flere lovbrudd

En undersøkelse utført av forskningsselskapet YouGov i Storbritannia viser at 62 prosent mener det var riktig av parlamentarikeren å trekke seg, mens 65 prosent mener Johnsen bevisst har løyet for Parlamentet.

Hele 72 prosent mener Johnson har begått enda flere lovbrudd under koronapandemiens strenge restriksjoner.

Johnson selv, har hele tiden hevdet sin uskyld.

– Hele denne greia er rent vås fra start til slutt, sa Johnson i en kommentar til Sky News i slutten av mai.



Den frittalende politikeren kaller granskningskommisjonen for en «kenguru-domstol», noe som ofte forbindes med et partisk rettssystem der dommen mot anklagede vanligvis er forutbestemt.

SLUTT: Flere politikere mener Johnsons fratredelse er slutten på hans politiske karriere, blant andre Chris Bryant, som leder etikkomiteen i Underhuset. Foto: - / AFP / NTB

Lite støtte til Johnson

Politikeren har, i etterkant av fratredelsen som parlamentsmedlem, mottatt noe støtte fra lojale medlemmer av det konservative partiet, men flere har også valgt å forholde seg stille.

– Sunak-tilhengere har brukt oppsigelser for å skvise ut Boris og hans støttespillere fra vervet, sier den konservative veteranen John Redwood lørdag, ifølge Reuters.

Redwood refererer til Rishi Sunak, medlem av Det konservative partiet og nåværende statsminister i Storbritannia.

Kritikken rundt de mange festene i statsministerboligen i Downing Street under pandemien, førte til at mange politikere forlot regjeringen og andre stillinger, etter manglende tillit til Johnson - som da var statsminister.



Chris Bryant, medlem av det britiske parlamentet, og lederen for etikkomiteen i Underhuset, kaller Johnson for «en feiging», og mener fratredelsen viser «forakt for parlamentet».