Sammenligner Sanna Marin med Donald Trump

– Hun er et kulturelt ikon, sier Sanna Ukkola til TV 2.

Hun er spaltist i Iltalehti, den finske avisa som var først ute med å publisere festvideoene av statsminister Sanna Marin.

I en av sine kommentarer om saken i Iltalehti trekker Ukkola parallellen til USAs forrige president Donald Trump, som i 2016 sa at han kunne ha skutt noen midt på 5th Avenue i New York og likevel ikke ha tapt velgere. Ifølge Ukkola var det et snev av sannhet i dette: Trump kunne slippe unna med mer enn andre.

Og ifølge Ukkola har Finlands statsminister Sanna Marin fått noe av den samme opphøyede posisjonen – bare på stikk motsatt side i en kulturkrig.

– Donald Trump er et ikon for høyrevelgere – hvite, heteroseksuelle menn som spiser kjøtt. Sanna Marin er et feministisk ikon og et ikon for metoo og kvinnefrigjøring, sier Ukkola.

– Folk enten elsker henne eller hater henne. Men alle har en mening om henne.

Stor medieinteresse

Siden publiseringen har festvideoene gått verden rundt. Ifølge Ukkola viser lesertallene at interessen er enorm.

Og da handler det ikke bare om de kontroversielle festvideoene, som blant annet viser en tydelig beruset Marin i tett dans med en finsk musiker. Det handler også om en statsminister som har posert på forsiden av Vogue, og som bruker sosiale medier langt mer aktivt enn finske politikere tradisjonelt har gjort.

Bare dager før festvideoene lekket, ble hun kalt «verdens kuleste politiker» i den tyske avisa Bild.

Ukkola tror statsministerens utseende er en viktig del av forklaringen på den enorme interessen hun tiltrekker seg.

– Jeg liker ikke denne forklaringen selv, men jeg tror det er fordi hun er en ung kvinne. Folk ville ikke ha fulgt henne så tett hvis hun ikke var så heit.

Har polarisert Finland

Teivo Teivainen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Helsinki, påpeker at Marin selv har sagt at hun ønsker å riste litt i statsministerrollen i Finland.

– Og det har hun gjort effektivt, fastslår han.

Ifølge Teivainen har Marin vært viktig for å tiltrekke flere unge velgere til det sosialdemokratiske partiet SDP, som har den eldste medlemsmassen blant de politiske partiene som er representert i Riksdagen.

Men mer konservative velgere kan reagere annerledes, understreker han. Etter at videoene nådde offentligheten, gikk Marin også med på å ta en narkotikatest. Den kom tilbake negativ.

Hvordan skandalen vil påvirke gallupen, gjenstår fremdeles å se. Men at saken har polarisert velgerne, er Teivainen ikke i tvil om:

– De som ikke liker henne, misliker henne enda sterkere enn før. Og de som syns hun er kul, syns nå at hun er überkul.