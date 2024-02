Samler inn penger til Trumps bot

BØTELAGT: Donald Trump ble både bøtelagt og fradømt retten til å drive forretninger i New York fredag. Han sier han vil anke dommen. Foto: Rebecca Blackwell / AP Photo / NTB

Fredag ble USAs tidligere president Donald Trump idømt en bot på 355 millioner dollar, eller 3,7 milliarder norske kroner, for bedrageri.

Selv kalte Trump dommen «latterlig» i et innlegg på sin egen Truth Social-plattform.

– Det var ingen ofre, ingen skader, ingen klager. Bare fornøyde banker og forsikringsselskaper som tjente masse penger, skrev han.

Kort tid etter dommen falt, ble en innsamling opprettet på GoFundMe, som tilsvarer norske Spleis.

Den har som mål å samle inn nok penger til å betale Trumps bot.

– Har risikert alt

Kvinnen bak innsamlingen, Elena Cardone, skriver blant annet at hun «urokkelig» støtter Trump i møte med det hun kaller «urettferdig behandling» i rettssystemet.



– Trump har kjempet utrettelig for landet sitt, og risikert alt for å opprettholde frihetene og prinsippene som definerer oss som nasjon, heter det i beskrivelsen av innsamlingen.

ET STYKKE UNNA: På under to døgn har 210.000 dollar blitt donert. Fortsatt er innsamlingen et stykke unna målet. Foto: Skjermdump / GoFundMe

I skrivende stund er det samlet inn rett i overkant av 210.000 dollar fra 4700 donorer. Altså rundt 0,06 prosent av boten.

Mens de fleste av donorene gir relativt små summer, er den største enkeltdonasjonen på 5000 dollar, eller litt over 52.000 norske kroner.

Lanserte egne sko

Brukere på X har imidlertid påpekt at innsamlingen kan være imot GoFundMes retningslinjer.

Der heter det blant annet at innsamlinger til «rettslig forsvar av økonomisk eller voldelig kriminalitet» ikke er tillatt på plattformen.

Ifølge The Independent har en talsperson for GoFundMe likevel bekreftet at innsamlingen er innenfor retningslinjene deres.

DIGGI-LOO DIGGI-LEY: Mange vil nok titte på deg hvis du har brukt i overkant av 4000 kroner for et par av disse gylne skoene. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP Photo / NTB

Dersom innsamlingen ikke lykkes i å få inn de resterende 99,94 prosentene av summen, kan Trump kanskje spe på litt på andre måter.

Lørdag lanserte han sine egne signatur-sneakers til 399 dollar på «Sneaker Con» i Philadelphia.De gullfargede skoene, som går under navnet «Never Surrender High-Tops», ble utsolgt etter kort tid.