Sam (31) var en av verdens rikeste – så raknet alt

Sam Bankman-Fried klarte å overbevise alle om at han var den neste store J.P Morgan. Så begynte rykter som sendte sjokkbølger ut i verden å gå.

Sam Bankman-Fried ble på kort tid en av verdens mest mektige personer innen kryptovaluta-industrien. Han grunnla FTX i 2019, og formuen vokste inn i himmelen på kort tid.

Før kollapsen i november 2022 var selskapet på papiret verdt 32 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået AP. Det tilsvarer 350 milliarder norske kroner.

Glamour og rikdom

Som sønn av to Stanford-professorer skled han lett inn i makteliten. Han omgiks med tidligere presidenter, politikere og kjendiser, og ble nærmest genierklært i det anerkjente magasinet Forbes.

BAHAMAS: FTX ble drepvet fra Nassau på Bahamas, der både Sam Bankman-Fried og foreldrene hans investerte i eiendom. Foto: Reuters

Han var kjent for en avslappet stil med sine bustete krøller, og han spilte gjerne videospill under møter. Han snakket mye om hvor viktig det var for ham å drive ærlig forretning, og å gi tilbake til samfunnet.

Da kryptomarkedet møtte motbør i 2022, kjøpte han opp mindre firma og fikk tilnavnet «Kryptokongen».

FTX hadde hovedkontor i Nassau på Bahamas. Der bodde og jobbet Bankman-Fried og kretsen rundt ham i en toppleilighet til 300 millioner kroner på luksus-resorten «Albany», skriver nyhetsbyrået AP.

Luksuslivet

Totalt kjøpte Sam Bankman-Fried og kollegaene hans minst 19 luksuseiendommer på Bahamas, ifølge Reuters. Justin Timberlake og Tiger Woods var blant investorene.

BAHAMAS: Både Sam, kollegaene i toppledelsen i FTX og foreldrene til Sam investerte i eiendom på Bahamas. Foto: Reuters

Da FTX arrangerte en kryptokonferanse på Bahamas var Bill Clinton og Tony Blair blant de mange rike og berømte kjendisene som deltok.

Det virket som FTX bare fortsatte å vokse inn i evigheten, og Bankman-Fried var en av verdens rikeste som prydet forsiden av magasiner.

Tvil og rykter

Bloomberg-journalist Zeke Faux ble fascinert av den unge gründeren som donerte så mye til veldedighet. Men under konferansen på Bahamas begynte både han å lure på om alt var som det utga seg for.



HELTESTATUS: Sam Bankman-Fried ble hyllet som kryptogeni våren 2022. Nå er tonen en helt annen.Her fra en arena i Miami, Florida FTX sponset. Foto: Marta Lavandier

Da han skulle intervjue Bankman-Fried fra scenen, fikk han så dårlig inntrykk av fyren at han bestemte seg for å skrive boken «Numbers go up».

Han var ikke alene. Flere reagerte på at den unge milliardæren virket mer opptatt av hvilken kjendis han hadde vært på nachspiel med, enn å snakke om kryptoindustrien.

Begynnelsen på slutten

Ifølge The Economist var det denne kryptokonferansen som var starten på slutten for FTX og Bankman-Fried.



Ryktene begynte å gå. Kritikere kalte FTX for «Ville Vesten» og nervøse investorer trakk ut pengene sine. Enorme verdier gikk opp i røyk, og mindre kryptoselskaper falt som dominobrikker.

BRAKK: Tomten til FTX i Nassau ligger brakk og forlatt. Foto: AP Photo/Ken Sweet

Det ble fort klart at flere hundre millioner dollar var forsvunnet fra kundene til FTX. Mistanken ble rettet mot Bankman-Fried. Tilsynelatende hadde han tatt ut penger for å kjøpe egne aksjefond og eiendommer.

Han hadde også gitt ulovlige donasjoner på millioner av dollar til både Demokratene og Republikanerne for å forsøke å påvirke dem til å gi fordelaktige reguleringer rundt kryptovaluta.

Kollapsen

På kort tid falt FTX sammen som et korthus. Over 6,5 milliarder av kundenes penger hadde gått opp i røyk, og i november 2022 ble FTX slått konkurs.

Bankman-Fried kommenterte selv konkursen på Twitter.

«Unnskyld. Det er det viktigste. Jeg dreit meg ut, og burde gjort det bedre».

INTERVJUET: Her er Sam Bankman-Fried i intervju med «Good Morning America» på ABC News kort tid før han ble arrestert. Foto: ABC News via AP

I desember ble Bankman-Fried pågrepet på Bahamas og siktet for syv tilfeller av svindel i sammenheng med konkursen.

Bankman-Fried erkjenner ikke straffskyld. 3. oktober startet jury-utvelgelsen i Manhattan Federal Court i New York. Under rettssaken er det disse han må overbevise om at han ikke er en skurk.

Selv om saken inneholder mange kompliserte detaljer innen krypto- og selskapsrett, kommer aktoratet til å kjøre hardt på at saken i bunn og grunn handler om én ting:

PÅGREPET: Bankman-Fried ble pågrepet i Nassau, Bahamas 21. desember 2022. Foto: Royal Bahamas Police Force/Handout

Bankman-Fried tok penger fra kundene og brukte de på ting han ikke skulle.

– Denne saken handler ikke om kompliserte investeringer, men om enkel svindel, sier Michael Zweiback, som er en av USAs mest erfarne advokater og tidligere føderal statsadvokat.

Når rettssaken starter, må 31-åringen stå ansikt til ansikt med en rekke tidligere ansatte for første gang siden kollapsen av FTX. Flere av dem kommer til å erklære seg skyldig for mindre alvorlige lovbrudd.

Dette gjelder også Caroline Ellison som hadde et av-og-på forhold med Bankman-Fried.

Hun blir trolig et av aktoratets nøkkelvitner, skriver AP.

Fengslet

Bankman-Fried fikk først være ute av fengsel mot kausjon, men etter å ha forsøkt å påvirke vitner minst to ganger, og kontaktet media flere hundre ganger, ble det i august besluttet at han måtte fengsles.

De siste ukene har forsvarerne hans klaget på fengselsforholdene, spesielt fordi Bankman-fried er veganer og ikke kan spise vanlig fengselsmat.