– Særlig to grunner til at dette er alvorlig

KJEMPER: Kampen om Bakhmut er en av krigens lengste og blodigste slag. Ukraina har etter lekkasjen endret deler av sin militære planer for å forsvare seg mot Russland. Foto: AP/LIBKOS

En rekke graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon ble i påskehelgen lekket på nettet.

I et av de lekkede dokumentene kommer det frem at det opererer rundt hundre spesialsoldater fra blant annet Storbritannia, USA, Frankrike og Nederland i Ukraina.

Dokumentet gir ingen opplysninger om hvor i Ukraina spesialstyrkene befinner seg eller hva som er deres oppgaver.

– Dette er land som engasjerer seg i Ukraina og som har satt inn egne folk for å bidra til situasjonsvurdering i landet.

Det forteller Palle Ydstebø som er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen, til TV 2.

SPESIALSYTYRKER: Ifølge de hemmeligstemplede dokumentene skal det være spesialstyrker fra Nato-land inne i Ukraina. Bildet er fra en øvelse i Romania i fjor hvor spesialstyrker fra USA, Storbritannia og Romania øver sammen. Foto: REMO CASILLI

– Det er på mange måter hjelp til beslutningsstøtte i det respektive landet og spesialstyrker brukes ofte til dette i konfliktområder, fortsetter Ydstebø.

I dokumentet kommer det også frem at USA tviler på at den ukrainske motoffensiven vil leve opp til forventingene.

Strategiske oppdrag

Det er noe helt annet å sette inn spesialstyrker enn å sende våpen, opplyser Ydstebø, da styrkene opererer i strategiske oppdrag klarert med Ukraina.

EKSPERT: Palle Ydstebø som er hovedlærer ved seksjon for landmakt ved krigsskolen mener at lekkasjen nødvendigvis ikke vil endre noe. Foto: Ditlev Eidsmo/TV 2

Videre svarer Ydstebø at lekkasjen muligens ikke vil ha særlig påvirkning på Russlands syn på NATO, da landet lenge har argument om at dette er en dirkete konfrontasjon med ikke bare NATO, men med USA og hele vesten.

– Lekkasjene vil ikke nødvendigvis endre noe, fordi tematikken som kommer frem har vært diskutert og er kjent.

Undersøker

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, kommenterte tirsdag at de vil snu hver stein for å finne ut hva som har skjedd og at de prøver å begrense skadene av lekkasjen.

Sammenlignet med tidligere lekkasjer som WikiLeaks, anser Ydstebø lekkasjen som adskillig mindre og at det mest alvorlige med dette er lekkasjen i seg selv.

– Men det er alvorlig på to felt. Det ene er at det er gradert informasjon som blir tilgjengelig. Det andre er at lekkasjen faktisk har skjedd.

ALVORLIG: USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, fortalte i en pressekonferanse at de tar lekkasjen veldig seriøst. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Noe av det mest interessante som har kommet frem i dokumentet ifølge Ydstebø er det konkrete. Hvordan harde fakta og tapstall vurderes, og hvor mye det samsvarer med de tallene som allerede er i offentligheten.

Like etter lekkasjen ble det opplyst at Ukraina har endret på deler av sine militære planer i forsvaret mot Russland.

Våroffensiven

I dokumentet kommer det frem at USA blant annet tviler på Ukrainas evne til å gjennomføre våroffensiven.

Dette har tidligere blitt kommentert offentlig av analytikere og tenktanker som jobber tett på den amerikanske regjeringen, hvor det har blitt gjort vurderinger på hva slags form denne offensiven vil få, hva slags ambisjoner de vil ha og hvordan styrkeforholdet vil være.

– Hvor godt rustet er Ukraina for våroffensiven?

– Det begynner å hjelpe. De kunne selvsagt hatt mer, man kan aldri få nok våpenmateriale til en slik offensiv. Så vil de selvsagt tilpasse ambisjonene sine til det de har av tilgjengelig styrker, tilgjengelig ammunisjon og tilgjengelig materiell.

Kampen om Bakhmut

Den siste tiden har byen Bakhmut vært i sentrum av krigføringen og Ydstebø vil tro at Russland kan ta byen, da det er begrenset hvor mye Ukraina vil ta av egne tap.

FRONTLINJEN: Ukrainske soldater etter harde kamper i Bakhmut. Foto: KAI PFAFFENBACH

– Men det er egentlig et bittelite steg for å nå det målet Russland hadde satt seg for faktisk mars, nemlig å ta hele Donetsk fylke.

Kampen om byen har pågått siden i fjor sommer og har ifølge ukrainske myndigheter vært krigens lengste og blodigste.