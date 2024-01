«Sadisme skjult som kultur, sport og tradisjon»

MED LIVET SOM INNSATS: Tyrefekting er en livsfarlig sport, både for oksen og matadoren. Foto: Rodrigo Oropeza /AP

Søndag omringet demonstranter en fullsatt arena i Mexico City. Inne i ringen var det tid for den første tyrefektingen etter at sporten ble forbudt i 2022.

Inne i arenaen runget heiarop som feiret tilbakekomsten av «fiesta brava», som tyrefekting blir kalt på spansk.

– Lenge leve friheten, skal flere ha ropt.

I alt seks okser møtte tyrefekterne på Plaza México denne dagen. Alle seks ble drept under festlighetene, melder nyhetsbyrået AP.

Dette skaper sterke reaksjoner.

Dødelig moro

Tyrefekting har lenge fått sterk kritikk fra dyrevernorganisasjoner og aktivister for å praktisere dyremishandling. I Mexico City endte det i 2022 med at sporten ble forbudt.

FULLSATT SAL: I Mexico City trekker den omstridte sporten et stort publikum. Foto: Fernando Llano/AP

Men det ble en kortvarig seier for aktivistene. Forbudet ble anket til høyesterett, som nå midlertidig har opphevet dommen.

Dermed kan matadorer, okser og tilhengere av sporten igjen fylle verdens største tyrefekterarena i Mexicos hovedstad.

– Tortur og sadisme

Utenfor arenaen hadde om lag 300 mennesker møtt opp for å protestere mot tyrefektingen. De hadde med seg skilt som beskrev sporten som tortur og sadisme.

Hvert år blir rundt 180.000 okser drept i tyrefekting på verdensbasis. Enda flere blir drept og skadet i tilknyttede arrangementer, ifølge organisasjonen Humane Society International.

Organisasjonen mener at oksene dør en unødvendig smertefull død.

– Påstander om at tyrefekting gir oksen og og matadoren en rettferdig kamp er rett og slett usanne, sier de på sin nettside.



MØTER MOTSTAND: Aktivister demonstrerer mot at tyrefektingen er tilbake i Mexico City. Foto: Fernando Llano/AP

Denne oppfatningen deler flere av aktivistene som demonstrerte i Mexico City på søndag.

– Hvorfor får tyrefektingen lov til å komme tilbake når det er så mye bevis for all skaden de gjør på en levende skapning, spør aktivist Guillermo Sánchez til AP.

Han hadde med seg et skilt med teksten «Sadisme skjult som kultur, sport og tradisjon».

Sterke tradisjoner

KULTUR OG HISTORIE: I Mexico har tyrefekting eksistert i over 500 år, forteller Synnøve Rosales. Foto: UiB

Selv om tyrefektingen vekker sterke reaksjoner, står sporten støtt i flere latinamerikanske land.

– Tyrefekting er en stor del av den spanske arven, og har vært en viktig del av fester og feiringer i hundrevis av år, forteller Synnøve Rosales til TV 2.

Hun er førsteamanuensis i latinamerikansk historie ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til å være en sport, er tyrefekting også et kulturelt arrangement. Det gjør at mange ikke ønsker å forby det, forklarer Rosales.

– Tyrefekting er en viktig feiring som symboliserer et møte mellom menneske og natur, hvor menneskets intelligens møter oksens kraft, sier hun.

VENTER I SPENNING: Et engasjert publikum fylte Plaza México, tyrefekting-arenaen i Mexico City, på søndag. Foto: Fernando Llano/AP

I tillegg er det ikke alle som er enige i at behandlingen av oksene kan sammenlignes med tortur, slik mange av motstanderne mener.

Okserasen som brukes til tyrefekting brukes kun til dette, og i årene før de blir sendt til arenaen lever de gode liv hvor de får godt med mat og får gå fritt, forteller Rosales.

– Kun ti prosent av oksene ender opp med å brukes til tyrefekting. Resten lever godt, før de blir slaktet og kjøttet selges som mat, sier hun.



Dermed er det flere av forkjemperne for sporten som bruker argumentet om dyrevelferd tilbake mot motstanderne.

Tyrefektingen skaper også arbeidsplasser. Ifølge Mexicos landsforening for tyrefekting, kan sporten ta æren for 80.000 direkte relaterte jobber, og 146.000 jobber i tilknyttede virksomheter.

Ingen tydelig løsning

Til tross for dette er det de siste årene dyreverngruppene som har vunnet mest frem i debatten rundt tyrefekting.

Både i Spania og Mexico er sporten blitt begrenset eller ulovlig i enkelte områder.

KONFLIKT: Politiet måtte kontrollere området rundt arenaen under søndagens tyrefekting. Foto: Fernando Llano/AP

At det nå er lovlig igjen i Mexico City er en stor seier for tyrefekting-entusiaster. Det er likevel ikke sikkert at det vil vare lenge.

– Det er vanskelig å se hvilken vei det går nå. De siste årene er det dyrevernsaktivistene som har ropt høyest, og flere meningsmålinger har vist at den yngre generasjonen er mindre begeistret for sporten, avslutter Rosales.