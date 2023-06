Så vognen løsne: – Helt uvirkelig

Simon Andrén trodde først han drømte. Så innså han at han var vitne til en kjempealvorlig ulykke.

Simon Andrén er journalist i Ekot og jobber vanligvis med å dekke kriminalitet.



Denne søndagen hadde han fri, og hadde tatt med familien sin til fornøyelsesparken Gröna Lund i Stockholm.

Han forteller at han sto og ventet på at familien sin, som skulle komme kjørende i en attraksjon, da han plutselig hørte en høy lyd fra berg-og-dal-banen Jetline.



– Jeg hørte plutselig en merkelig lyd, og så jeg at en av vognene som er en del av Jetline hadde sporet av og falt i høy fart mot bakken, sier han til TV 2.

FORNØYELSESPARK: Gröna Lund ble evakuert etter ulykken. Foto: Claudio Bresciani / TT

Ble kastet ut av vognen

Det første Andrén tenkte var «skjer dette virkelig».

– Jeg tenkte først at «jeg drømmer». Så, etter noen sekunder, skjønte jeg at jeg var vitne til en kjempealvorlig ulykke, sier han på telefon fra Stockholm.

Andrén anslår at det var mellom ti og fjorten mennesker i vognen, da den plutselig sporet av.

– Jeg så et antall personer, som ble slynget ut av vognen, mens vognen fortsatte nedover og slo mot bakken, sier han.

En voksen mann ble kastet ut først, og deretter en kvinne, forteller journalisten.

ULYKKESATTRAKSJONEN: En vogn fra denne attraksjonen sporet av. Foto: Carl-Michael Hendriksen Palmér/Privat

– Begge ble kastet ut av vognen på grunn av den høye hastigheten. Mannen falt fra kanskje en ti meters høyde, mens kvinnen falt fra mellom sju og fem meter, sier Andrén.

I tillegg så han en mann som ble kastet ut av vognen og opp på en bjelke i attraksjonen. Han skal ifølge journalisten ha klamret seg fast til bjelken, cirka fem meter over bakken, i påvente av hjelp.

Da gikk dramatikken for alvor opp for Andrén.

– Da innså jeg at dette ikke kommer til å ende godt. Ulykken skjedde så høyt oppe med så mange personer involvert. Jeg skjønte at her har folk blitt alvorlig skadet og trolig dødd.

UTRYKTNING: Politiet rykket med store styrker til Gröna Lund. Foto: Claudio Bresciani / TT / NTB

Bekymret for familien

Samtidig som Andrén uroet seg for alle om bord i vognen, tenkte han også på familien sin som var i naboattraksjonen.

– Flere attraksjoner går inn i hverandre, så jeg var urolig for om de også var rammet, sier han.

Andrén kastet seg på telefonen og fikk tak i familien, som heldigvis var uskadd. Deretter begynte han å rapportere for Sveriges Radio som journalist.

– De som ble vitne til hendelsen var svært opprørt. Samtidig tok det ganske lang tid før hele parken hadde fått med seg det som hadde skjedd. Da begynte folk å gå ut av området, samtidig som nødetatene begynte å evakuere området, sier han.

Politi, ambulanse og redningshelikopter rykket til plassen. I etterkant har politiet bekreftet at én person døde, mens ni personer ble skadd. Tre av dem er alvorlig skadd, opplyser Region Stockholm i en pressemelding, ifølge Aftonbladet.

Det er både voksne og barn blant de skadde, opplyser politiet.

Ble evakuert ut

Anton Snees var også på Gröna Lund da ulykken skjedde, men fikk ikke med seg selve ulykken.

Han forteller til TV 2 at han satt og spiste da han fikk øye på full utrykning med politibiler, ambulansehelikopter og politibåt.

– Personalet fra Gröna Lund kom inn på restauranten og sa at alle måtte komme seg ut fra restauranten, sier Snees og forteller at alle allerede var på vei ut fra parken.

– Vi fulgte etter personalet fra Gröna Lund, som så preget ut. Da forstod vi at noe alvorlig hadde skjedd. Men det gikk rolig for seg da vi forlot området.

EVAKUERT: Anton Snees ble evakuert etter ulykken. Foto: Privat

– Katastrofe

Da fornøyelsesparken ble varslet om ulykken, stoppet de alle attraksjoner umiddelbart.

– Personer måtte klatre opp og hente ned de som satt fast i attraksjonene. Alt ble stengt etter noen sekunder, sier Simon Andrén.



Journalisten rapporterte fra parken i cirka en halvtime før han også ble evakuert ut. I etterkant beskriver han ulykken som «katastrofal».

– Det er mange som hadde sett frem mot dette dagen. Jeg har tre barn, som egentlig skulle hit i fjor, men så ble det utsatt til i år. Vi rakk bare å være her i halvannen time før dette skjedde, sier Andrén.

ULYKKESSTEDET: En brannbil står parkert utenfor Gröna Lund. Foto: Claudio Bresciani / TT News Agency / AFP / NTB

Han håper at parken legger en plan for hvordan de skal følge opp alle som ble vitne til hendelsen, samt de ansatte.

– Det var så dramatisk og akutt. Om noen hadde det dårlig, men som ikke ble skadd, måtte man håndtere det selv. Mange er nok traumatisert, sier Andrén.