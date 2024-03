Så valgjuks i Russland med egne øyne

POLEN (TV 2): Da Olga ble truet med fengsling under et russisk presidentvalg var det nok. – En revolusjon er den eneste løsningen, sier hun til TV 2.

Når Russland avholder presidentvalg den 17. mars, er det anslått at over elleve millioner russere skal avgi sin stemme i et annet land.

Nå kan det imidlertid se ut til at millioner av dem ikke får muligheten til å stemme.

Flere russiske ambassader og konsulater stenger nemlig lokalene sine på valgdagen på grunn av «sikkerhetsrisiko», meldte Moscow Times i januar.

I tillegg fjerner de muligheten til å avgi elektroniske stemmer.

Men det gjør ingenting for russiske Olga, som lever i eksil i Polen. Hun har ikke tenkt å stemme uansett. Hun har sett med egne øyne hvordan stemmer manipuleres.

NEKTER Å DELTA: Selv om hun har mulighet, vil ikke russiske Olga delta i det kommende presidentvalget. Foto: Silje Vassdal / TV 2

TV 2 møter kvinnen i slutten av 30-årene i en polsk landsby, bare noen uker før presidentvalget finner sted.

Hun heter egentlig ikke Olga, men av hensyn til hennes og familiens sikkerhet har TV 2 valgt å anonymisere henne.

Olga er en av dem som må betale prisen for sin krigsmotstand og anti-Kreml-holdning, ved å flytte ut av landet. Hun har ikke sett familien sin på flere år.

– Jeg er livredd, sier hun til TV 2.

Var optimistisk da Putin ble president

Gjennom de polske skogene kjører vi mot Olgas stamkafé. Her treffer hun ofte sine russiske – og ukrainske – venninner.

PÅ VEI: TV 2 møter Olga i en polsk landsby. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Under luen er det lyse lokker og et nervøst blikk som møter TV 2s reporter. Hun kikker seg stadig rundt. Kan noen ha fulgt etter oss?

Blant lyden av kaffekokeren og polsk RnB-musikk over anlegget, er det imidlertid bare tre andre mennesker som sørger for bakgrunnsstøy denne dagen.

Når hun er sikker på at det bare er kjente fjes rundt oss, kan Olga gå i gang med intervjuet. Nå føler hun seg trygg.

Det har ikke alltid vært slik.

Da Sovjetunionen falt, ble det viktig for Olga å engasjere seg for det nye Russland.

– Fremtiden til landet vårt var ekstremt viktig for meg … eller, det er den egentlig fortsatt. Jeg bryr meg virkelig om Russland, forklarer hun.

På 90-tallet kunne hun ytre seg kritisk hvor enn hun ville. Stå opp for det som betød mest, og stå opp mot de som var mest korrumperte.

POLITISK ENGASJERT: Olga har siden hun kan huske alltid vært opptatt av politikk. Foto: Silje Vassdal / TV 2

– Det var en lykkelig tid, minnes hun.

Da Vladimir Putin kom til makten nyttårsaften 1999 var Olga optimistisk. Kanskje han ikke er så ille?

– Men jeg var ung, og forsto ikke at en person som hadde den jobben han hadde før, selvfølgelig ikke kunne bli en god president, sier hun med et sukk.

Før Putin ble president jobbet han som offiser i den sovjetiske etterretningstjenesten KGB, hvor han blant annet overvåket utenlandske diplomater.

Olga la fort fra seg optimismen hun først hadde overfor Putin, og når det nå nærmer seg valg igjen, kjenner hun nok en gang på den samme pessimismen.

– De ble voldtatt med manualer

Kvinnen TV 2 møter er velstelt, med nylakkerte negler.

NYLAKKERT: Olga er glad i å pynte seg. Foto: Silje Vassdal / TV 2

En ukrainsk krigsflyktning har ordnet dem for henne.

– Hun er utrolig dyktig! Jeg skal sende deg lenke til nettsiden hennes, utbryter hun.

Men brått endrer den lystige tonen seg.

Olga får et nyhetsvarsel på telefonen – en 18 år gammel russisk aktivist er arrestert i Russland.

Ifølge den uavhengige russiske avisen Meduza har Darya Kozyreva blitt fengslet av politiet etter å ha festet et ukrainsk dikt om fred i det offentlige rom.

Olga grøsser over det som trolig venter den unge aktivisten i fengsel.

– Det er virkelig forferdelig. Jeg kjenner mange som sitter i fengsel i Russland, forteller hun.

REDD: Olga frykter for sitt eget liv, men også for de fengslede vennene hennes sine liv. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Ifølge Olga har flere av dem hun kjenner, som har vært fengslet, fortalt om rystende behandling fra fengselsansatte.

– De har blitt voldtatt med manualer, flasker … batonger, alt mulig. Å være i et russisk fengsel betyr at du mister alt. Din fysiske og mentale helse forvitrer. Man dør på innsiden, sier hun tydelig berørt.

Amnesty har rapportert flere tilfeller av russiske politiske fanger som mishandles på lignende måter i fengsel.

De fleste av Olgas venner som er fengslet, eller har vært i fengsel, ble alle arrestert for politisk motstand.

Den Nobelprisvinnende organisasjonen Memorial har oversikt over 680 politiske fanger i russiske fengsler, skriver nyhetsbyrået AP.

Olga holdt lenge fast i håpet om at ting skulle endre seg, men da hun skulle være valgobservatør under et presidentvalg, skjønte hun at nok var nok.

– Jeg kunne ikke bo i et så korrupt land.

Ble truet med fengsling

Når valget er rett rundt hjørnet, er Olga fast bestemt – hun skal ikke stemme.

TV 2 spør likevel hvem hun tror vinner valget, og blir møtt med høylytt latter og et spørrende blikk.

POLSK PROTEST: I den polske hovedstaden Warszawa prydet disse plakatene bybildet da krigen mot Ukraina brøt ut. Foto: Petr David Josek / AP Photo / NTB

– Det er selvfølgelig Putin, det kan vi ikke gjøre noe med. Jeg vet hvordan dette fungerer, for jeg så det med mine egne øyne.

Det hele startet da hun var valgobservatør, en person som kontrollerer at et valg gjennomføres uten at det forekommer valgfusk. Vedkommende skal også se til at opptelling av stemmer foregår korrekt.

– Men på slutten av valgdagen tok myndighetspersoner alle stemmesedlene til et annet rom og lukket døren, forklarer Olga.

Det fikk henne til å se rødt, og hun tenkte umiddelbart at hun måtte gjøre noe.

– Jeg begynte å rope mot dem: «Hva gjør dere? Dette er i strid med loven».

Da tok en politimann henne til siden og fortalte at hvis hun fortsatte å «bråke sånn», kom hun til å ende opp i fengsel.

Ved et annet valg hun observerte så hun en rekke mennesker komme med flere enn én stemmeseddel.

– Kreml betaler folk for å ta med seg mange stemmesedler, og så kommer de med store bunker. Det er et stort problem, for det finnes ikke bevis på at de allerede har stemt.

Nå var det nok. Nok av venner som ble fengslet, og nok av å se et demokrati som ikke fungerte.

Har ikke sett foreldrene på flere år

Nå bor den russiske kvinnen, ektemannen og barna deres i Polen. Det har de gjort de siste årene.

– Jeg så ikke en fremtid i Russland for meg og familien min. Det eneste jeg tenkte var at barna mine kom til å bli sendt ut i en eller annen fremtidig krig for å dø, sier hun.

MARKERING: Overalt i landsbyen TV 2 møter Olga, henger det ukrainske flagg. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Da krigen mot Ukraina startet, ble hun enda mer overbevist om at hun hadde tatt riktig valg – for krigen strider mot alt hun står for.

Men det betyr ikke at det ikke gjør vondt, selv om valget om å flykte var riktig.

– Jeg har ikke sett foreldrene mine siden jeg flyktet. Det er utrolig vondt, forteller hun.

Det hun frykter mest er at Kreml finner ut av hvor hun er, og ser hvilke holdninger hun har til regjeringen og krigen. Da har hun all grunn til å frykte for livet, mener hun.

– Da kommer de etter all sannsynlighet til å dra til foreldrene mine for å stille spørsmål, beslaglegge ting, og trakassere dem. De er gamle mennesker, og jeg vil virkelig ikke at de skal bli utsatt for det.

VONDT: Olga har ikke sett foreldrene sine på flere år. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Det gjør vondt, men hun mener det er tryggest å ha minst mulig kontakt med dem.

Selv om hun ikke skal stemme ved årets presidentvalg, har hun tro på at Russland én gang kan bli demokratisk.

– Men ikke uten blod. Revolusjon er den eneste løsningen for å ta knekken på Putins regime, sier hun alvorlig.

Hun har likevel ikke tro på at det vil skje med det første.

– Jeg antar at noen faktisk støtter Putin og politikken hans, men ikke så mange. Disse er bare utsatt for propaganda. Jeg er sikker på at hvis vi viser dem sannheten, vil de ombestemme seg, sier hun før hun fortsetter:

HJEMME: Nå bor endelig Olga i et land hvor hun føler seg trygg når hun sier hva hun mener. Foto: Silje Vassdal / TV 2

– Men de som vet sannheten blir bare sendt rett i fengsel dersom de snakker for høyt, sukker hun.

I Polen har hun imidlertid funnet sin trygge havn.

Her blir hun ikke sendt i fengsel for å snakke for høyt. På stamkafeen snakker hun både velvillig og høylytt om det hun har på hjertet.

I sitt nye hjemland leder hun sin egen bedrift, og har ansatt både russere, belarusere, og ukrainere.

Sammen vil de jobbe for et fritt og fredelig Russland – her lar de seg ikke tie.

– Jeg vil bare at denne krigen skal stanse, og at landet mitt og Ukraina kan leve i fred en gang, avslutter hun.