Så skadelig er det for tannkjøttet å snuse

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 16 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år snuser daglig, det er en dobling på ti år meldte NTB tidligere i januar.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om hvordan snus påvirker helsen, men i en ny undersøkelse fra 2023 har norskeforskere sett nærmere på hvordan snusbruk påvirker tannkjøttet.

I studien som ble publisert i februar i fjor deltok 1400 personer mellom 18 og 20 år. Litt over 200 av dem brukte snus daglig, skriver Forskning.no.

Deltakeren hadde brukt snus tre år i snitt.

Opplyse unge

Et av formålet bak studien er å opplyse unge om snusbruk, forteller Simen E. Kopperud som er en av forskerne bak studien til forskning.no. Han jobber på Universitetet i Oslo (UiO) og Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer. Han er også tannlege.

Han har selv sett flere tilfeller av skader fra snusbruk hos pasienter.

– Vi ønsket å kunne påvise lokale effekter i munnen. Hvis tenner og tannkjøtt påvirkes ganske raskt etter at man begynner å bruke snus, har det kanskje større betydning for en ungdom enn risikoen for helseskadelige effekter på sikt, sier Kopperud til Forskning.no.

I studien ble det avdekket at det skjer mye med tannkjøttet på en kort periode ved snusbruk.

ØKNING: Snusbruken i Norge har økt de siste 10 årene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Utsatt gruppe

Deltakerne ble spurt om hvor ofte de brukte snus, og det kom frem at til mer du snuser, jo mer alvorlig blir skadene.

En av de mer alvorlige skadene på tannkjøttet som følge av snusbruk er når tannkjøttet har begynt å trekke seg tilbake på enkelte tenner slik at mer av tannen blir synlig.

– Det er en verre skade fordi den er permanent, sier Kopperud.

Guttene som deltok i studien var mest utsatt for slike skader.

– Vi spekulerer på om det er styrken på snusen som er årsaken - sterkere snus med høyere nikotininnhold, sier Kopperud.



Til Forskning.no presiserer han at dette enn så lenge er ren spekulasjon, og at det kan også handle om at guttene har snusen lenger under leppa.

Det finnes håp

Risikoen for skader på tannkjøttet øker til mer man snuser og over tid ved bruk av snus.

Dersom man klarer å kutte snusen finnes det håp for tannkjøttet.

– Slimhinnen i munnen vil ganske raskt fornye seg når du slutter å snuse, sier Kopperud.



Dette gjelder for mindre skader på tannkjøttet, hvor det kun har blitt hvitaktig og rynkete. Disse vil går tilbake til normalen etter noen uker eller måneder, ifølge Kopperud.

Om man har fått mer permanente skader kan det gjøres tiltak – dette krever full snusstopp.

– Man kan flytte tannkjøttet tilbake, men det er en liten operasjon, sier Anders Verket til forskning.no. Han er førsteamanuensis på Institutt for klinisk odontologi ved UiO.

Han sier at inngrepet ikke er garantert suksess.

Det er ikke gjort mye forsking på skandinavisk snus.

– I mine øyne er dette et av områdene hvor det er altfor lite forskning, sier Verket.



Videre sier han til Forskning.no at selv om man ikke kan vise til at snusbruk kan føre til en økt risiko for tannkjøttsykdommer som periodontitt, betyr det ikke at det ikke er en risiko der.

– Det er vanskelig å forske på skadene fra ulike typer snus, sier Verket.

Det er heller ikke et internasjonalt tema da Norge og Sverige er de eneste landene som har et betydelig forbruk av den skandinaviske snusen.