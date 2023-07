Så mye mer må du punge ut for ferieturen til Italia

Ferieturen til Italia kan gjøre store innhogg i lommeboka for oss nordmenn. Prisene har skutt til himmels det siste året, ifølge Italias svar på Statistisk sentralbyrå.

Alt er dyrere

Prisene på flybilletter har i snitt steget 46 prosent, hotellprisene er opp 15 prosent, ifølge Codacons.

Et restaurantbesøk må du regne med at er minst seks prosent dyrere enn i fjor, og en drink vil koste deg 15 prosent mer. Skal man nyte det mange mener er verdens beste is, må man ut med 22 prosent mer i år enn i fjor.

GELATO: Italiensk is er obligatorisk for mange turister i Italia. Foto: Gregorio Borgia

Til tross for prisstigningen forventer Italia rekordmange besøkende i sommer. TV 2s reporter Elisabeth Knapstad Angioni, bor i Italia, og hun har følgende tips til nordmenn som skal på ferie til Italia:

* Planlegg ekstra nøye og bestill rom/restauranter/utflukter på forhånd

* Det går an å prute på hotellprisen før man bestiller

* Sjekk ut priser på restauranter på forhånd

* Velg lokal valuta når du bruker bank- eller kredittkort

* Vær ekstra obs på såkalte turistfeller

Det finnes nemlig de som spekulerer i inflasjonen og skrur opp prisen ekstra mye.

Svak kronekurs

Den svake norske kronekursen gjør det ekstra dyrt for nordmenn som skal på ferie til euroland som Italia. Derfor er det viktig at man velger å betale i den lokale valutaen når man trekker kortet.

SOL OG SOMMER: Det koster å kose seg som turist i Italia i sommer. Foto: Andreas Solaro / AFP / NTB

– Hvis du betaler i norsk valuta, betaler du et høyere vekslingspåslag. Betal også alltid med kort, og gjerne kredittkort – bare husk å overføre penger til det med en gang. Vekslingsgebyret er ofte høyere i minibanken, forklarte spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand til TV 2 tidligere i sommer.



Men det er ikke bare turistene som kjenner prisøkningen på kroppen.



Mange italienere sliter med å få endene til å møtes. Det er de økte utgiftene til mat, drivstoff, transport og boliglån som rammer hardes.

Sparer

Italienske familier bruker i snitt rundt 10.000 norske kroner mer på mat i året. En tredel av italienerne sier de må stramme inn på matbudsjettet.

Men heller ikke tilbudene er så lukrative som de var.

– Tidligere kunne du få to pakker pasta for en euro. Nå får du tre pakker for to euro, sier pensjonist Carlo Compellini under en handletur i Roma sentrum.

Nesten halvparten av alle italienere sier de handler på billigbutikkene, og mange må kutte ut de sunne, men dyre matvarene.

– Frukt og grønnsaker koster 16 prosent mer, og fersk fisk har blitt så dyrt at mange har kuttet det fra kostholdet, sier Angioni.

– Og transportprisene har nesten doblet seg,

ROMA: Trevifontenen midt i Roma er et av byens mange trekkplaster. Foto: Stefano Ronchini / ipa-agency.ne

Prisen på pasta har steget dobbelt så mye som den generelle prisstigningen, noe som har vekket spesielt stor harme i det pasta- og pizzaglade landet.



Truet med pasta-streik

En forbrukerorganisasjon tok til orde for en ukelang pastastreik fra 22. juni, men det ble ikke noe av da prisen på pasta falt noe. Nå ser imidlertid pastaprisen ut til å øke igjen.



– Prisen på pasta er utenfor alle proporsjoner sammenlignet med produksjonskostnadene, uttalte lederen for forbrukerorganisasjonen Assoutenti, Furio Truzzi, til nyhetsbyrået AP i midten av juni.

Det er mange årsaker til den enorme prisøkningen. Krigen i Ukraina gjør sitt, men hetebølger og tørke i 2022, og flom våren 2023, har også ødelagt mye for landets egen matproduksjon.

Italienske myndigheter sier de vil intensivere prisovervåkingen i samarbeid med regionene, men ikke innføre pristak.