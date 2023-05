Sommeren nærmer seg, og for de aller fleste nordmenn begynner den med et ekstra stort beløp inn på lønnskontoen.

Pengene kommer ekstra godt med for mange i år: Høyere priser på mat og overnatting gjelder også i ferien.

Dessuten får alle mindre utenlandsk valuta for den svake krona hvis de skal på utenlandsferie, og går du for bilferie hjemme må du ut med mer enn før for drivstoff også.

Så mye får du i feriepenger

Hvis du har en samvittighetsfull og lovlydig arbeidsgiver, kommer feriepengene inn på konto den siste vanlige lønningsdagen før ferien.

Du har tjent dem selv, men de er satt til side som en slags «tvangssparing». For noen kommer utbetalingen i mai, for andre i juni. Minst 10,2 prosent av lønnen fra året før skal være satt av til feriepenger. De tikker inn på kontoen, du kan ta fri, betale regningene og forhåpentlig har du nok igjen til å dra på ferie.

Har du rett på fire ferieuker ferie, får du 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget ditt. Har du rett på fem ferieuker, får du 12 prosent. Feriepengegrunnlaget er det du tjente året før.

En liten nedside: Du får bare feriepenger fra arbeidsgiveren du hadde i fjor. Hvis du ikke har tjent opp feriepenger hos en arbeidsgiver i fjor, får du ikke feriepenger.

Er feriepengene skattefrie

Du får ikke utbetalt lønn den måneden du får utbetalt feriepenger, men det trekkes ikke skatt fra utbetalingen den måneden. Årsaken til det er at skattekort er beregnet slik at du trekkes litt for mye i skatt de andre månedene. Da kan feriepengene utbetales uten skattetrekk.

Hvis du slutter i en jobb og begynner i en annen må du være ekstra oppmerksom på skattetrekket. Hvis du får feriepengene utbetalt i et sluttoppgjør, skal du skatte av dem samme år som du får dem utbetalt.

Mange som mottok støtte fra Nav i 2022 vil ha krav på feriepenger fra Nav. Dette gjelder for de som mottar støtte som er sammenlignbar med lønn, altså dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger. En del får pengene fra Nav allerede i slutten av januar, mens andre får dem i slutten av mai.

Gladnyhet neste år – for noen

Her er en dårlig nyhet til deg som tjener opp feriepenger for første gang i år, og en god nyhet til deg som skal begynne å jobbe neste år (sannsynligvis):

Norge bryter EUs arbeidslivsdirektiv. Det er ESA (Overvåkningsorganet som passer på at man følger EU-direktiver) såpass sikre på, at Norge har gitt seg.

Ifølge EU skal alle som jobber har fire ukers betalt ferie - også det første året de er i jobb. Det betyr at den norske ferieloven er ulovlig, og at den må forandres.

Regjeringen utreder en ny feriepengeordning med mål om å ha den klar neste år.

– Vi ønsker å kartlegge alternative løsninger, der arbeidstakere kan få både ferie og feriepenger det første året i arbeid. Utredningen vil gi oss svar på hvordan dette kan gjennomføres praktisk, skriver statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i en epost til Aftenposten.

Hvis du har ditt første år i arbeidslivet i år får du ikke dine fire uker med betalt ferie, selv om EU mener at du skal ha det.

Et enkelt regnestykke

For alle andre som har en fast jobb eller annen lønnsordning er det bare å se på fjorårets siste lønnsslipp: Hvor mye fikk du i lønn totalt i fjor? Og hvor høy prosent trekker arbeidsgiver til feriepenger?

Slå inn total lønn i kalkulatoren, del på hundre og gang med prosenttrekket. Summen du får skal være lik feriepengebeløpet du får inn på kontoen din.

Du finner informasjon om feriepenger på skatteetaten.no, og der kan du også ta kontakt hvis du er usikker på hvor mye du kan kreve i feriepenger.