Jordskjelvkatastrofen i Tyrkia

SORG: Mümtaz Gövce skulle ha feiret 41-årsdagen sin sammen med familien 13. mai. I stedet er han på graven til konen og de to døtrene, som døde i jordskjelvet som rammet Tyrkia 6. februar. Foto: Musab Subuh

­Mümtaz Gövce er på graven til konen Sena og døtrene Ece Birce (6) og Elif Eylül (10) i Istanbul.

­­­­– Jentene mine. Jeg elsker dere, sier han, og ser på de tre gravstøttene som ligger ved siden av hverandre.



Alle tre døde da jordskjelvet rammet hjembyen Antakya 6. februar i år. Mümtaz var på jobb i Istanbul den skjebnesvangre natten.

­­­­– Jeg vet ikke en gang hvordan jeg klarer å stå oppreist. Hodet mitt klarer ikke å ta inn det som har skjedd, sier han til TV 2.

FAMILIESELFIE: Mümtaz smiler til kamera sammen med konen og døtrene. Nå må han fortsette livet uten dem. Foto: Privat

Mens de lå begravet i ruinene, fortsatt i live, leste datteren inn talemeldinger til faren på telefonen. De ble oppdaget da jentene og moren ble hentet ut av ruinene, døde, åtte dager etter skjelvet.

«Pappa, pappa, jeg tror jeg dør», sier tiåringen i den siste meldingen. Stemmen hennes hjemsøker faren, tre måneder etter.



Nå har en artist laget en sang av meldingene hennes, som skal gis ut om noen uker. Inntektene fra låten skal gå til jordskjelvofrene.

RUINER: Hjembyen til Mümtaz Gövce, Antakya i den sørlige Hatay-provinsen, ligger i ruiner. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Mümtaz samler inn penger til skoler og bibliotek til barna som nå lever i den hardt rammede hjembyen Antakya.

Skolene vil han kalle opp etter døtrene, og biblioteket etter konen, som var lærer.

­­­­– Sena elsket å lese, og hadde så mange bøker at vi ikke fikk plass til dem hjemme, forteller han.

Han sier konen og døtrene var kompasset i livet hans. Nå har han ingen retning. Men han prøver å jobbe seg gjennom sorgen ved å prøve å skape noe godt.

BURSDAG: Her feiret familien lille Eces fireårsdag med marihønekake, prikkete klær og glade smil til kameraet. Foto: Privat

Men i tillegg til uendelig tristhet, kjenner Mümtaz også på raseri.

­­­­­­­­– De har løyet for oss, og de fortsetter å lyve, sier han.

SINT: Mümtaz Gövce var tidlgere medlem av Erdogans parti. Men nå er han rasende på presidenten. Foto: Musab Subuh

Han er sint på grunn av hjelpen som kom altfor sent frem etter at katastrofen rammet, og for hjelp som ennå ikke har kommet frem til de som trenger den.

Han viser til at Tyrkias innbyggere i 24 har betalt en jordskjelvsskatt, som blant annet skulle gå til forebygging, og spør hvor disse pengene har blitt av.

Og så er det myndighetenes byggeamnesti, som gjorde at entrepenører kunne betale seg ut av regelbrudd.

– Om noen bygger ni etasjer et sted som bare tåler tre etasjer, hvem er ansvarlig da?, sier han fortvilet.



Bygget der familien hadde leilighet, ble utvidet med to etasjer for en tid tilbake. De som bodde der protesterte, men ble ikke hørt. 100 beboere døde da blokken raste i skjelvet.

- De som bygger ønsker å tjene mest mulig penger på tomtene sine, ved å bygge høyere enn hva grunnen tåler, sier han og forklarer at grunnforholdene i Antakya er spesielle, fordi de består av mye leire og sand.

ØDELAGT: Rundt 90 prosent av alle byggene i Antakya ble skadet i jordskjelvet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Nå jobber han for å få stilt entrepenøren rettslig ansvarlig. I alt har over 1000 byggherrer blitt pågrepet siden jordskjelvet.

Men det er en annen han mener er den virkelig skyldige for at jordskjelvet ble så katastrofalt.

– Erdogan styrer denne husholdningen. Selvfølgelig holder jeg ham ansvarlig for det som har skjedd, sier Mümtaz.

Tidligere var han medlem av Recep Tayyip Erdogans AK-parti, som har styrt Tyrkia i 20 år. Men nå har han mistet all tillit til presidenten.

Og han er provosert av at presidenten jobber for å sikre seg en tredje periode ved makten, samtidig som landet er rammet av en massiv katastrofe.

VALG: President Recep Tayyip Erdogan bestemte at det skulle gjennomføres valg 14.mai, til tross for jordskjelvkatastrofen som rammet landet. Det provoserer Mümtaz Gövce, som mener valgkampen har tatt fokuset vekk fra hjelpearbeidet¨ Foto: OZAN KOSE

Over 50.000 mennesker døde i jordskjelvet og flere millioner mennesker ble hjemløse.

– Erdogan skulle konsentrert seg om å hjelpe ofrene, ikke drive valgkamp, sier han og tenner seg en sigarett i sinne.

Nå håper han velgerne fjerner Erdogan fra makten i søndagens valg.

Men uansett hvem som skal styre landet fremover, nå Mümtaz leve videre uten de som betydde alt for ham.

MÅ LEVE VIDERE: Enkemannen steller graven til konen og døtrene. Han har bestilt en plass til seg selv ved siden av dem, slik at de kan være sammen når den dagen kommer for ham. Nå handler hver dag om å finne styrke til å leve videre. Foto: Musab Subuh

– Jeg har ikke evne til å tenke på dette landets fremtid, for mitt liv er over. Tenker dette landet på meg?