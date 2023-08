Sa at han jobbet for Interpol. Men det var noe som ikke stemte

Tirsdag ble det kjent at tre bulgarere var pågrepet i Storbritannia med en rekke falske pass.

Ifølge BBC etterforskes de tre for brudd på spionlovgivningen. Etterforskningen ledes av antiterrorenheten i London-politiet, som har funnet over 30 ulike identitetspapirer hos dem.

Det dreier seg om pass, ID-kort og andre dokumenter for Storbritannia, Bulgaria, Frankrike, Italia, Spania, Kroatia, Slovenia, Hellas og Tsjekkia. De tre har bodd i Storbritannia i årevis.



Politiet skal også ha funnet pressekort og falske uniformer for TV-kanalene Discovery og National Geographic, ifølge The Times og The Independent. Uniformene og identitetspapirene kan ha blitt brukt i oppdrag mot etterretningsmål.

Mistenkte russiske spioner

De tre ble pågrepet i februar, anklaget for å ha hatt falske ID-papirer.

Ifølge britiske medier mistenkes de tre for å ha spionert for Russland.

Bizer Dzhambazov (41) skal ha jobbet som sykehussjåfør, og vært samboer med Katrin Ivanova (31) i den stille forstaden Harrow i London. Ifølge hennes LinkedIn-profil jobbet hun som laboratorieassistent for et privat helseforetak.

Tredjemann Orlin Roussev (45) har adresse i Great Yarmoth, en kystby tre timer nord for London. Han skal ha flyttet til Storbritannia i 2009.

Ifølge Daily Mail hadde 45-åringen «007» som en del av sin epostadresse.

På LinkedIn står han oppført som eier av et firma som driver med teknologi egnet for spionasjeformål. Gjennom signaletterretning (SIGINT) kan samband avlyttes, og signaler fra telefoner og radioer samles inn.

Lav profil

Naboene omtaler 31-åringen og 41-åringen som et samboerpar som blant annet drev en britisk-bulgarsk kulturforening og jobbet med håndtering av utenlandsstemmer i London under valg i hjemlandet.

The Independent har snakket med naboer som beskriver dem som helt vanlige folk, som holdt en lav profil.

En nabo sier at hun ble sjokkert av hva hun så etter at politiet hadde tatt seg inn i parets bopel.

– Det var mer som en pub, det var så mye alkohol der. Det var dusinvis av flasker med whiskey og gin. Jeg vil ikke beskrive det som hjemmekoselig, sier hun til Daily Mail.

En tidligere nabo sier at han stusset da 41-åringen, som hevdet han jobbet for Interpol, skulle montere opp en parabolantenne til en leilighet de disponerte.

– Jeg husker at deres antenne pekte i en annen retning enn alle de andre, sier naboen til The Telegraph.

Denne leiligheten ligger ifølge avisen rett ved det britiske flyvåpenets base i Northolt utenfor London.

De ble løslatt mot kausjon etter pågripelsen, men ilagt varetektsfengsling igjen etter et rettsmøte i juli, opplyste politiet i London til nyhetsbyrået AFP.

Rettssaken mot de skal starte i London i januar, og de har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.