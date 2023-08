Rykter og spekulasjoner florerer: – Han er ikke død

Russland hevder søndag at resultatene fra etterforskningen av flystyrten utenfor Moskva bekrefter at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin var blant de omkomne.

Likevel er det mange russere som ikke tror på det. En Telegram kanal TV 2 har fått tilgang til, viser dette.

Kanalen har mer enn 13.000 medlemmer, og i gruppen kommuniserer slektninger til Wagners leiesoldater med hverandre.

– Løgn. Jeg tror ikke på det, skriver en kvinne.

I gruppen er det kvinner som ikke stoler på russiske myndigheter.

– Å stole på den russiske etterforskningskommisjonen? Nei, beklager, men det går ikke an, skriver en kvinne.

Hun er ikke den eneste. I gruppen er det mange som tenker lignende.

– Hvordan kan jeg stole på den såkalte «offisielle» informasjonen?, sier den andre.



«Vent til dere ser meg død»

Det er en annen grunn til at mange ikke stoler på dødsbudskapet. Angivelig har Prigozjin selv advart mot å tro på slike nyheter.



Ifølge sitatet som er tatt ut fra et tidligere intervju, sier Wagner-lederen at «Hvis dere hører at jeg er død, ikke tro på det med mindre dere ser meg død eller ser meg bli begravd.»



I Tver region kom flere for å vise sin respekt og legge ned blomster etter meldingen om Wagner-toppenes død i flystyrten Foto: Vladimir Nikolayev

– Jeg tror ikke på etterforskningskommisjonen, skriver flere etter denne angivelige uttalelsen av Prigozjin.



– I Afrika



Mens noen tviler på det som er meldt av russiske myndigheter, er det også mange som tenker at flystyrten er et planlagt scenario.

– Prigozjin forsvant fordi den var nødvendig, skriver en slektning av en leiesoldat.



I gruppen florerer også andre rykter og spekulasjoner om Prigozjins dødsfall.

FORVIST: Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal blant annet ha oppholdt seg i Afrika etter opprøret i sommer. Nå skal han være død. Foto: PMC WAGNER

Mens noen skriver at Prigozjin er sett i et land i Afrika, skriver den andre at Prigozjin er smart nok til å ikke bli med på det flyet sammen med andre ledere.



«Vi sørger, men venter på lønn»

Siden nyheten om Prigozjin død, går det også en diskusjon om hva som skjer med lønn til pårørende av falne Wagner-soldater.

Den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta siterer en slektning på uroen de har:



– Hvis informasjonen blir bekreftet … Ja, beklager, ja, vi sørger … Men i dette tilfellet vil ikke familiene våre vente på lønn.

GAMLE VENNER BLE FIENDER: Jevgenij Prigozjin har ofte blitt omtalt som «Putins kokk». Dette bildet er fra 2011. Foto: AP / NTB

I gruppen diskuterer slektninger om at de ikke har mottatt penger på lang tid, og de etterlyser mer informasjon fra Wagner-gruppen.

– Hva vil skje med gutta som ligger på sykehus? Og hva med de som er hjemme, og de 300 som venter på utbetalinger?, spør søsteren til en avdød Wagner-soldat.

– Jeg tok meg selv i å tenke at det er bra at broren min ikke fikk oppleve Prigozhins død. Det ser ikke ut til at noen får betalt, skriver hun videre.



Ti personer i flyttet

Resten av toppledelsen til Wagner var også med i flyet, inkludert den angivelige grunnleggeren av Wagner, Dmitrij Utkin.



Totalt ti personer døde i styrten, som de fleste eksperter mener var den russiske president Vladimir Putins hevn for det Prigozjin-ledede Wagner-opprøret i slutten av juni.

Leiesoldatgruppen som hadde hatt en avgjørende rolle for Russland under krigen i Ukraina, marsjerte da mot Moskva, med mål om å avsette den russiske militærledelsen.

Det hele endte med at Prigozjin inngikk en angivelig avtale med Putin om at Wagner-sjefen måtte dra i eksil i Belarus i bytte mot ikke å bli straffeforfulgt for opprøret.