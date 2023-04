Rykket ut til feil adresse – drepte huseier

TV 2 advarer om sterke inntrykk.

Politiet i New Mexico offentliggjorde en video der politiet rykket ut etter melding om en voldshendelse.

Videoen utgitt av Farmington Police Department viste at tre politimenn ankom hjemmet de trodde meldingen kom fra.

De gikk opp til inngangsdøren, banket på døren og identifiserte seg.

Mens de banker på et par ganger, kan man høre at betjentene spør nødsentralen om å bekrefte adressen.

Nødsentralen oppgir adressen til en bolig rett over gaten.

SKUTT: En mann i New Mexico ble skutt på feil adresse. Foto: Farmington Police Department/Reuters

Skjøt da huseier åpnet døren

Det var like etter at huseieren, bevæpnet, åpnet døren og de tre politimennene begynte umiddelbart å skyte.

De skjøt flere skudd mens de rygget unna. Mannen kan sees falle i bakken.

Omtrent et minutt etterpå kan en kvinne høres skrike inne i hjemmet, og flere skudd blir avfyrt.

Myndighetene har sagt at mannens kone åpnet ild fra døråpningen, uten å vite hvem som var utenfor, noe som fikk betjentene til å skyte igjen.

Hun ble ikke skadd, men kunne høres skrike og gråte.

Nødsentralen mottok også et panisk 911-anrop fra mannens datter, som sa at hun hørte smell, skuddveksling og at faren hennes trengte hjelp.

– Det var skudd i huset og faren min er død, forteller hun til 911-sentralen.

Hun og to andre barn var inne i hjemmet under hendelsen.

FLERE I HUSET: Man kan høre en kvinne skrike inne i hjemmet, og flere skudd blir avfyrt. Foto: Farmington Police Department/Reuters

– Hjelp, noen skjøt mannen min

Videoen viste en kaotisk scene som brøt ut omtrent fire minutter etter at politiet først ankom feil adresse. Da skuddvekslingen stoppet, kunne sirener høres ule etter hvert som flere politimenn ankom.

Mannens kone kan høres trygle til betjentene.

– Hjelp! Noen skjøt mannen min. Vær så snill! Vær så snill! Barna mine er ovenpå, sa hun.

Politiet ba henne komme ut der en ropte om å legge henne i håndjern mens hun ble ført bort fra hjemmet.

Hvorfor politiet rykket til feil adresse er fortsatt en del av en pågående etterforskning, opplyser Farmington-politiet.

Uttrykker kondolanse

Politisjef Steve Hebbe sa på en pressekonferanse fredag at avdelingen offentliggjorde videoen som et ønske om å være åpne om det han har kalt en mørk dag for politistyrken, og for familien til den avdøde huseieren Robert Dotson (52).

– Det starter med at vi ikke får en god start, gjør en feil og går til feil adresse, sa Hebbe.

– Men det ender, ærlig talt, med noe du bare ikke ser så ofte, med at Mr. Dodson kommer ut med en pistol og deretter retter den mot politimennene, fortsetter Hebbe.

POLITISJEF: Farmington politisjef Steve Hebbe uttrykker kondolanse til familien. Foto: Farmington police department

Avdelingen sier at videoen også ble gjennomgått av Dotson-familien og deres advokat før den ble offentliggjort.

– Alle av oss, mennene og kvinnene i Farmington Police Department, ser alvorlighetsgraden av denne hendelsen. Vi vil gjøre alt vi kan for å forstå hva som skjedde her, sa Hebbe.

– Nok en gang ønsker vi å uttrykke vår kondolanse til Dotson-familien, og som deres politisjef ønsker jeg å formidle hvor lei meg jeg er for at denne tragedien. Vi vil fortsette å gi oppdateringer, fortsatte han.

De tre politimennene er satt i lønnet administrativ permisjon i påvente av en pågående etterforskning.

Politimennene er ikke identifisert.