Ryggsekkhelten blir hyllet av Macron

PRESIDENT: Her møter Henri Frankrikes president. Foto: Denis Balibouse / AP

Torsdag formiddag gikk en mann med kniv til angrep på fire små barn og to voksne på en lekeplass i en park i Annecy, Frankrike. En mann med navn Henri har blitt nasjonalhelt etter hendelsen.

ANGREP: Bildet viser mannen som blir jaget i parken etter at han hadde angrepet små barn. Foto: AFPTV / AFP

En mann som kun har kalt seg Henri har blitt nasjonalhelt i Frankrike for å ha jagd angriperen bort fra lekeplassen.

Henri hadde en tung ryggsekk og holdt en annen i hånden da angriperen slo mot ham. Henri gav seg ikke og fortsatte å forfølge han.



På et tidspunkt skal han ha kastet den ene ryggsekken mot han, og deretter plukket den opp for å prøve å svinge den mot angriperen.

Henri er pilegrim, og er på en ni måneders lang gå- og haiketur i Frankrike. Denne dagen var han tilfeldigvis i Annecy, på vei gjennom parken.



Han ble filmet mens han jaget den mistenkte mens han svingte ryggsekken mot ham.



Emneknaggen #MerciHenri trender nå i sosiale medier.

24-åringen skriver selv på Instagram:

– Be for barna. Jeg har det fint.

Hyllet av presidenten

Han ble hyllet for sin tapperhet av president Emmanuel Macron da de to møttes i byen fredag ettermiddag.

Den katolske pilegrimen sa at han hadde fulgt instinktene sine og gjort det han kunne for å «beskytte de svake».

Macron uttrykte sin stolthet over den unge mannen.

– Du opplevde et veldig vanskelig og traumatiserende øyeblikk. Jeg er veldig stolt av deg, sa Macron.

STOLT: Macron sa at han var stolt over den unge mannen. Foto: Denis Balibouse / AP

Henri ba Macron om å bli invitert til gjenåpningen av Notre Dame i Paris neste år.

– Jeg skal ta meg av det personlig, svarte Macron.

Den franske presidenten reiste også for å møte ofrene for knivstikkingene, og for å hylle de som hjalp til etter angrepet.

BLOMSTER: Folk legger ned blomster og stearinlys for ofrene etter knivangrepet. Foto: Olivier Chassignole / AFP

Handlet som enhver person

De to små barna som fredag morgen var i kritisk tilstand etter knivangrepet i Annecy har det nå bedre, ifølge Macron.

Henri sier etter angrepet at han handlet som enhver fransk person ville gjort.

– Mange andre grep inn på den måten de kunne. Jeg så en parkansatt prøve å slå angriperen med den store plastspaden sin, forteller Henri.

Henris far mener sønnens handlinger forhindret flere i å bli såret av overfallsmannen.

– Han tok en stor risiko, i og med at han ikke var bevæpnet, bare med ryggsekkene, sa faren til Associated Press.