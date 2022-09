Russland vil kreve å være med i etterforskning av Nord Stream-lekkasjer

Bobler i havoverflaten utenfor den danske øya Bornholm etter at det begynte å lekke gass fra gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Russland vil kreve å være med i etterforskningen av lekkasjene, sier landets ambassadør til Danmark. Lekkasjene skyldes sabotasje, og flere eksperter peker på Russland som de skyldige. Foto: Det danske forsvaret via AP / NTB

Etterforskningen vil ikke være objektiv og pålitelig om ikke russiske representanter og eieren av rørledningene ikke får være med, skriver landets ambassadør Vladimir Barin til avisa Politiken.

– De må ha mulighet for å delta i undersøkelsen. Det vil den russiske parten insistere på, skriver ambassadøren.

Sabotasje

Det russiske gasselskapet Gazprom er hovedeier av rørledningene. Russlands president Vladimir Putin sa torsdag at lekkasjene skyldes sabotasje, og kalte det «en internasjonal terrorhandling».

Lekkasjene antas å være forårsaket av eksplosjoner som ble registrert i Østersjøen mandag. Flere eksperter mener at det er Russland som står bak.

FNs sikkerhetsråd skal møtes for å diskutere lekkasjene fredag. Russland ba om møtet.

Barbin skriver til Politiken at det ikke finnens normer eller regler som forhindrer Russlands deltakelse i etterforskningen, og sier at saken krever «internasjonalt samarbeid». Ambassaden har ikke mottatt noen invitasjon til å delta i etterforskningen fra dansk hold, heter det videre.

Vil ikke snakke med Russland

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod sa onsdag at han ikke har snakket med Russland om gasslekkasjene, og at han heller ikke har planer om å gjøre det.

– Russland er en stat som har startet en ulovlig angrepskrig i Ukraina og truer hele Europas sikkerhet. Vi har informert Russland i et notat om hva vi har funnet ut, nemlig at det er snakk om en bevisst handling, sa Kofod til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Men vi har ikke et ønske om å snakke med Russland. Vi vil komme til bunns i dette, og det gjør vi sammen med våre allierte, la han til.

Frederik Harhoff, professor i folkerett ved Syddansk Universitet og tidligere dommer ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY), sier til Politiken at Danmark og Sverige har rett til å etterforske saken, men at de ikke kan nekte Russland fra å gjøre det samme.

Hvem som skal lede etterforskningen og hvordan den skal koordineres er opp til forhandling mellom landene, sier han videre.