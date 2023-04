– Russland vil at vi skal tro på dette

– Russland fører på en måte to kriger samtidig. Den ene skjer i Ukraina, og den andre foregår internt i Russland.

Inna Sangadzhiyeva, avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Den norske Helsingsforskomité, mener at det er gode grunner til å være kritisk til hva russiske myndigheter og medier melder i kjølvannet av søndagens bombeangrep i St. Petersburg, der militærbloggeren Vladlen Tatarskij ble drept.

ÅSTEDET: En russisk politimann på åstedet i St. Petersburg. Foto: Dmitri Lovetsky / AP / NTB

Den russiske nettavisen The Insider, som er kjent for å avsløre falske nyheter i russiske medier, skriver at det finnes høyst ulike versjoner av hvem som står bak drapet på militærbloggeren.

Institute for the Study of War mener det er sannsynlig at drapet skjer som følge av en maktkamp som involverer Jevgenij Prigozjin, grunnlegger av Wagner-gruppen.

32 mennesker ble såret, og tilstanden til ti av dem skal være alvorlig. Bomben eksploderte på en kafé som tidligere har vært eid av Prigozjin.

REAKSJONER: En kvinne ved åstedet der det er lagt ned blomster til minne om militærbloggeren Vladlen Tatarskij. Foto: Dmitri Lovetsky / AP /NTB

– Pekes mot Navalnyj

Tatarskij, som egentlig heter Maksim Fomin, hadde over 560.000 følgere på sin Telegram-kanal. Han var en sterk tilhenger av Russlands krigføring i Ukraina.

– Ut fra det jeg har sett, er det veldig uklart hvem som står bak. Men russiske myndigheter er raskt ute og sier at dette dreier seg om terrorisme. Det pekes mot Aleksej Navalnyj, sier Sangadzhiyeva til TV 2.

Søndagens drap utløste en omfattende etterforskning, der man raskt identifiserte en hovedmistenkt: 26 år gamle Darja Trepova fra St. Petersburg.

I en video som det russiske innenriksdepartementet offentliggjorde mandag, sier 26-åringen ifølge Reuters at hun ble pågrepet for å ha befunnet seg på åstedet for drapet. Videoen skal tilsynelatende vise at hun tilstår forbrytelsen.

Men hun svarer ikke på hvem som skal ha gitt henne gipsbysten som skal ha vært fylt med TNT.

– Min kone, Darja Trepova, ble lurt til dette, fordi hun ville aldri kunne drepe, sier ektemannen Dmitrij Rylov til SVTV.

Nyhetsbyrået Interfax melder at kvinnens mor og søster er blitt avhørt.

– Familiens hennes er ikke varetektsfengslet. De blir nå avhørt, og informasjonen vi får, vil avgjøre deres status i saken, får Interfax opplyst av en anonym kilde tett på etterforskningen.

Allerede i 10-tiden mandag kunngjorde den russiske etterforskningskomiteens pressetjeneste på Telegram at Trepova var pågrepet.

Mandag dukket 26-åringen opp som ettersøkt i det russiske innenriksdepartementets database, mistenkt for å være innblandet i eksplosjonen.

Overrakte gipsbyste

Ifølge Russlands nasjonale antiterrorkomité ble drapet organisert av ukrainsk etterretning med hjelp av Aleksej Navalnyjs kampanjegruppe Anti-Corruption Foundation.

Ivan Zhdanov i Anti-Corruption Foundation tror imidlertid at det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som står bak, skriver The Insider.

Den unge kvinnen skal ifølge russiske medier ha overrakt en gipsbyste til militærbloggeren før bomben gikk av.

En overvåkingsvideo viser angivelig kvinnen på vei inn i kafeen søndag. Hun bærer på det som skal være den dødelige anretningen.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

I løpet av et halvt døgn er det publisert en rekke opplysninger fra anonyme kilder om kvinnen som knyttes til drapshandlingen.

– Jeg stoler absolutt ikke på russiske myndigheter. De vil at vi skal tro på dette, sier Russland-eksperten i Helsingforskomiteen.

EKSPERT: Inna Sangadzhiyeva i Den norske Helsingforskomité. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Inna Sangadzhiyeva minner om at russiske etterforskere ennå ikke har klart å finne ut hvem som sto bak bombeattentatet i fjor, der den russiske redaktøren og analytikeren Darja Dugina, datter av en kjent høyrenasjonalist, ble drept.

– Ingen ting har skjedd siden drapet i august i fjor, sier Sangadzhiyeva til TV 2.

Hun mener at nyhetsmeldingene om hvordan myndighetene håndterer etterforskningen er propaganda som tjener tre formål:

Sikkerhetstjenestene viser at de raskt klarer å finne en mistenkt. For FSB er det viktig å vise at de trengs i kampen mot landets indre fiender.

Myndighetene viser hvem som egentlig står bak – opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

står bak – opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Det gis et avskrekkende budskap ved å sette inn store ressurser på saken. Kritiske røster skremmes og undertrykkes.

Antikrigsaktivist

Trepova (26) ble ifølge den russiske menneskerettighetsgruppen OVD-Info pågrepet under en antikrigsdemonstrasjon 24. februar i fjor, dagen da Russland iverksatte en fullskalainvasjon av Ukraina. Ria Novosti har fått opplyst av domstolen i St. Petersburg at hun var ti dager i «administrativ arrest».

Kvinnen skal ha deltatt i flere demonstrasjoner mot krigen, men beskrives ikke som radikal av vennene sine.

Hun ble også arrestert i 2021 da hun deltok i en demonstrasjon til støtte for Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj, opposisjonslederen som holdes isolert i et høysikkerhetsfengsel.

– Russland har blitt en politistat, der folket er desorienterte og redde og har blitt gisler for myndighetenes bruk av vold mot egen befolkning. Du trenger ikke lenger å være en kritiker for å rammes, sier avdelingssjefen i Helsingforskomiteen og utdyper:

– Det er hendelser som bomben i St. Petersburg som vekker oppsikt internasjonalt. Men samtidig dømmes en 63 år gammel mann i Moskva til syv års fengsel for å poste to meldinger på internett om Ukraina-krigen. Og en jente på 12 år forsvinner fordi hun lager en tegning som er kritisk til krigen, mens faren pågripes i Belarus – på flukt fra russiske myndigheter, sier Inna Sangadzhiyeva.