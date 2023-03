Russland skal ha brukt nytt våpen: – Høyt presisjonsnivå

KINZHAL: Et russisk MiG-31 jagerfly utstyrt med et Kinzhal missil flyr over Den Røde Plass, mai 2022. Foto: MAXIM SHEMETOV/Reuters

En rekke ukrainske byer ble utsatt for russiske rakettangrep natt til torsdag og på morgenen. Til sammen skal ti regioner ha blitt rammet.

Blant annet skal seks Kinzhal-missiler ha blitt skutt over Ukraina. Dette var første gang russerne brukte denne typen missiler, ifølge en talsmann for det ukrainske luftforsvaret.

Toppmoderne

Hovedlærer ved forsvarets høgskole, Tom Røseth, mener dette er et formidabelt våpen som kan styres i alle retninger, og umulig å skyte ned for ukrainerne.

– Det er et toppmoderne hypersonisk missil, som betyr at det går flere ganger lydens hastighet, opptil 12 ganger lydens hastighet. Det er et missil som er tiltenkt atomstridshode, sier Røseth til TV 2.

EKSPERT: Tom Røseth, førsteamanuensis. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole/ Stabsskolen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Røseth påpeker at dette, i motsetning til andre missiler russerne bruker, er et mer presist missil.

– Det er et nyere missil med høyt presisjonsnivå, og er tiltenkt å treffe viktige mål som infrastruktur, bunkere og kontrollsenter i Ukraina, sier Røseth.

Det ukrainske militæret oppgir at Russland har skutt 81 raketter og åtte droner mot Ukraina i løpet av morgentimene torsdag.

BLOD: Fra angrep i Ukraina, Kyiv, Svyatoshyns'kyi District i natt/dag tidlig. Foto: Elias Engevik / TV 2

34 av de 81 rakettene ble skutt ned av ukrainsk luftforsvar, opplyser landets myndigheter.

– Russerne har brukt forskjellige missiler, som de har hatt som strategi. Nå er det en stund siden de har hatt en større bølge med rundt 80 missiler, sier Røseth.

Se intervjuet med Røseth her:

De vanskeligste missilene å skyte ned

Røseth sier at russerne kombinerer droner og kryssmissiler for å forstyrre ukrainsk luftvern, men som ukrainerne i stor grad klarer å skyte ned.

De ballistiske missilene er mer kompliserte.

– De har nå ballistiske missiler. Det betyr at de går høyt, men går rett ned mot målet i en ekstrem hastighet. Det er Kinzhal-missiler som er de vanskeligste å skyte ned. Man har også andre missiler, som et seks tonns eldre missil som er tiltenkt å skyte mot hangarskip. Disse er mindre presise og fører til større skader på sivile, sier Røseth.

KINZHAL: Russiske flyvåpen Mikoyan MiG-31K-jetfly som frakter Kh-47M2 Kinzhal-atomkompatible luftavfyrte ballistiske missiler. Foto: AP

Ukrainske myndigheter omtaler angrepene som de største på tre uker.

– Det er nok hovedsakelig grunnet russisk mangel på missiler. Det tar tid å produsere, og de har brukt enormt med missiler. De må ha lengre intervaller mellom slike store angrep for å få en ønsket effekt. Jeg tror det går på kapasitet, sier Røseth.

KNUST: Fra dagen/nattens angrep mot Ukraina i Kyiv, Svyatoshyns'kyi Districtyiv. Foto: Elias Engevik / TV 2

Kan vente flere slike angrep

Målet er å påvirke den ukrainske befolkningen og viljen til å sloss mener Røseth.

– I tillegg var FNs generalsekretær nylig i Kyiv, så angrepet kan være en symbolsk handling i forbindelse med det. Det har russerne gjort før, angrepet når generalsekretæren har vært i Kyiv eller rett etter han har reist. Så det er både en politisk beskjed, men også et forsøk på å utmatte den ukrainske befolkningen, fortsetter han.

20230309: Ukraina, Kyiv, Svyatoshyns'kyi District: Angrep i Kyiv i natt/dag tidlig. Bilder av utbrente biler, blod. Foto: Elias Engevik / TV 2

Røseth tror vi kan vente flere slike angrep i tiden fremover.

– Vi har sett mye fra oktober i fjor, og jeg tror russerne gjør dette med jevnlige intervaller fremover, avhengig av missil-standarden eller antallet de klarer å produsere. De kjører kombinasjoner og forsøker å gjøre størst mulig skade på det ukrainske forsvaret, infrastruktur, men også for å påvirke det sivile, sier han.

Røseth mener at ukrainerne trenger luftforsvar både langs fronten for å ikke gi russerne mulighet til å bruke sin fordel innen luftstyrke, og for å beskytte infrastruktur og viktige mål i Ukraina for øvrig.

– For ballistiske missiler er det patriots-systemer som gjelder, som amerikanerne og tyskerne skal gi, men som ikke har kommet frem ennå. Det vil være svært viktig å få på plass, i tillegg trenger de mange andre typer luftforsvar for å beskytte frontlinjen og mål ellers, sier han.

UTBRENDT: Bilde av en utbrent bil i Kyiv, Svyatoshyns'kyi District fra angrep natt/dag tidlig. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Ekstremt viktig

– Hvor mye haster det?

– Det skulle vært på plass for lenge siden, og det er mange som har bidratt godt på luftvern. Det er nettopp tilgjengeligheten, produksjon og logistikk for å få hjelpe ukrainerne, sier han.

Røseth påpeker at det er ekstremt viktig i fasen nå.

– Det er avgjørende viktige kamper nå langs frontlinjen, og hvis ukrainerne ikke kan beskytte seg mot slike angrep så forvitrer også Ukrainas evne sakte men sikkert, avslutter han.

Hevder angrep var gjengjeldelse

Regjeringen i Russland beskriver torsdagens angrep mot Ukraina som «massiv gjengjeldelse» for et «terrorangrep» i den russiske regionen Brjansk i forrige uke, skriver NTB.

Det er Russlands forsvarsdepartement som kommer med denne påstanden torsdag.

I forrige uke hevdet russiske myndigheter at ukrainske terrorister hadde tatt seg inn i to landsbyer i Brjansk-regionen, som grenser til Ukraina, og tatt innbyggere som gisler i en av dem.