Russland skal ha brukt «den røde linjen»: – Betyr alvor

Direktelinjen mellom USA og Moskva brukes bare når noe haster: – Det er implisitt at det ligger et betydelig element av spenning der, sier ekspert.

Konstante flyalarmer, henrettelser, overgrep, krigsforbrytelser, bombing av sivile mål og viktig infrastruktur.

Meldingene har vært mange og grusomme siden Russland bestemte seg for å invadere nabolandet Ukraina. Alvorlige hendelser som har fått hele verdens øyne rettet mot Vladimir Putin.

Etter over ni måneder med krig og elendighet, er det likevel bare én ting som har fått Russland til å bruke «den røde militære telefonlinjen» til USA, melder Reuters mandag ettermiddag.

– Når den «røde linjen» ringer, så betyr det alvor, sier krigsekspert Arne Bård Dalhaug til TV 2.

Dalhaug er pensjonert generalløytnant i Forvaret. Han har jobbet flere år i Nato og har lang erfaring med å tolke krigføring og etterretning.

NESTE TREKK: Eksperter er tydelig på at det er få som kjenner til Vladimir Putins neste trekk, noe som skaper frykt hos ukrainske myndigheter. Foto: Grigory Sysoyev / NTB.

Skal forhindre alvorlige hendelser

En høytstående amerikansk tjenestemann hevder at den viktige kommunikasjonslinjen mellom Moskva og Washington kun har blitt brukt én eneste gang siden krigen startet.

Telefonsamtalen skal ha funnet sted den 15. november, da et krigsmissil angivelig landet i Nato-landet Polen og drepte to mennesker.

– En slik telefonlinje er ofte brukt mellom to parter som ikke har det beste forholdet, men som likevel har en felles interesse i å forhindre at noe alvorlig skjer som ingen ønsker, sier Dalhaug.

Han tror den alvorlige hendelsen i Polen førte til at alarmklokkene ringte i Russland og utløste en form for panikk.

– Det tror jeg helt sikkert at det gjorde. Dette er et scenario som Russland helt sikkert ikke ønsket, men uhell skjer, sier Dalhaug.

Informasjonen fra nyhetsbyrået er basert på anonyme kilder, og enn så lenge ikke bekreftet av verken USA eller Russland.

JOBBET MANGE ÅR I UKRAINA: Den pensjonerte generalløytnanten Arne Bård Dalhaug har bred erfaring med å tolke krigføring. Foto: Erlend Aas / NTB.

Norge har linje med Russland

Flere nasjoner har slike direktelinjer mellom landene, og Dalhaug omtaler dem som viktige komponenter. Linjen mellom USA og Moskva er kanskje den aller viktigste og mest berømte, forklarer eksperten.

– Når man bruker denne linjen er det ofte fordi man har litt hastverk over seg. For ellers vil det være et ansvar som typisk ligger hos den amerikanske ambassaden i Moskva, og den russiske i Washington.

– Det er implisitt at det ligger et betydelig element av spenning mellom partene der, legger Dalhaug til.

Det norske militæret har også en lignende direktelinje mellom sjefen for det operative hovedkvarteret i Bodø og direkte til Murmansk.

– Hva er typiske eksempler som vil utløse en slik telefon?

– Det kan være missiler på avveie eller dersom et russisk fly skulle styrte inne på Natos område, så ville det nok utløst en slik kontakt, forklarer Dalhaug.

Demning skaper frykt i Ukraina

Det har hersket mye uro rundt missilet som forårsaket to dødsfall på polsk territorium, men flere eksperter peker i retning av at hendelsen ikke var et bevisst angrep fra russisk side.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, står fast på at han ikke vet hva som skjedde. Russland hevder at Ukraina er skyldige.

Frykten for flere alvorlige hendelser sprer seg blant ukrainske myndigheter, og spesifikt angrep mot kjernekraftverket Zaporizjzja eller sprengningen av demningen Nova Kakhovka, melder Reuters.

– Dette er i hvert fall bekymringsområder som helt sikkert har uløst en viss form for direkte kontakt mellom USA og Russland, men om de har brukt den linjen er vanskelig å vite, sier Dalhaug.

SKAPER FRYKT: Ukrainske myndigheter frykter en sprengning av demningen Nova Kakhovka over elven Dnipro. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Vil være et alvorlig skritt

Dersom demningen skulle bli sprengt, vil det sende en bølge av fossende vann mot deler av den strategiske viktige Kherson-regionen, som ukrainske styrker gjenerobret 11. november.

– Det å skulle sprenge den demningen vil være et alvorlig skritt å ta, bekrefter Dalhaug.

Den alvorlige kommunikasjonen mellom USA og Russland har vært i søkelyset siden krigen startet, med mange anklager frem og tilbake.

