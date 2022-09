Russland peker på USA: – Nå gjør de det igjen

Mens Sverige og Danmark etterforsker hvem som saboterte gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, og mens flere eksperter mener at Russland må stå bak dette, peker Russland på USA og president Joe Biden.

Årsaken er en pressekonferanse som Joe Biden ga 7. februar, sammen med Tysklands forbundskansler Olof Scholz, to uker før Russland invaderte Ukraina i et uprovosert angrep.

– Hvis Russland invaderer, det vil si med tanks og militære styrker som krysser grensen inn til Ukraina, så vil det ikke lenger være en Nord Stream 2. Vi vil gjøre slutt på den, sa Biden.

På spørsmål fra en reporter om hvordan han skal gjøre det, siden prosjektet er under tysk kontroll, svarte Biden dette:

– Jeg lover deg at vi vil klare å gjøre det.

Se øyeblikket i videovinduet under:

Amerikansk motstand

Nord Stream 2 løper fra Russland til Tyskland og skulle etter planen forsyne Tyskland og Europa med russisk gass.

Prosjektet har møtt sterk motstand i USA, som i flere år har ment at Europa ikke burde gjøre seg avhengig av Russland.

I 2019 skrev USAs ambassadør i Tyskland i en kronikk at «akkurat nå er et dusin europeiske land avhengig av Russland for mer enn 75 prosent av sitt behov for naturgass. Det gjør USAs allierte sårbare».

En talsperson for Russlands utenriksdepartement, Maria Zakharova, sier onsdag ifølge NTB at Joe Biden «er forpliktet til å svare på spørsmålet om hvorvidt USA gjorde alvor av den trusselen».

USA reagerer sterkt på at man fra russisk hold antyder at amerikanerne skal ha sabotert gassrørledningene.

– Vi vet alle at Russland har en lang historie med å spre desinformasjon, og nå gjør de det igjen, sier Adrienne Watson, som er talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC).

STÅR SAMMEN: Tysklands forbundskansler sa under pressekonferansen 7. februar at Tyskland og USA ville agere sammen mot Russland. To uker senere ble Nord Stream 2 stengt. Foto: Leah Millis / Reuters / NTB

– Handler sammen

En amerikansk tjenesteperson forklarer at Biden åpenbart mente at rørledningen ikke ville bli satt i drift og at USA ville samarbeide med Tyskland om å sørge for dette.

– Han fikk rett fordi Tyskland gikk til det skritt å fryse prosjektet, sier tjenestepersonen ifølge NTB.

Dette støttes av at Tysklands forbundskansler i den samme pressekonferansen 7. februar sa at USA og Tyskland ville reagere sammen mot Russland.

– Vi kommer til å handle sammen. Vi skal ta de nødvendige stegene og disse stegene kommer vi til å ta sammen, sa Scholz.

– Betyr dette også å stenge Nord Stream 2?

– Som jeg allerede har sagt, så handler vi sammen. Vi vil ikke ta forskjellige steg. Vi vil ta de samme stegene og de blir veldig, veldig harde mot Russland. Det må de forstå, svarte Scholz.

15 dager senere stengte Tyskland Nord Stream 2, bare to dager før Russland gikk til angrep på Ukraina.