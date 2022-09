Russland om gasskrisen: – «Tekniske problemer»

Flere markedsleverandører frykter nå at gassrørleveransene til Tyskland vil forbi avskrudd, etter at Gazprom stengte rørledningen Nord Stream 1 for vedlikehold onsdag.

Den store frykten er at bryteren forblir av, og at Europa blir strupet for videre gassleveranser fra det store russiske gasslageret.

Nå kommer Russland med nye uttalelser.

– Tekniske problemer

Russland har tidligere lovet at leveransen på 33 millioner kubikkmeter gass per dag vil gjenopptas etter tre dager.

Det varslede vedlikeholdet har, ifølge Reuters, skapt store reaksjoner fra flere hold, og flere i Europa holder pusten i påvente av lørdagen, hvor det er varslet at leveransene vil gjenopptas.

På spørsmål om hvor lenge vedlikeholdsarbeidet skal vare, svarte Russlands visestatsminister Alexander Novak torsdag ettermiddag:

– Dette er tekniske problemer. Gazprom har sagt at stansen vil vare i tre dager. Vi gjør våre beregninger ut i fra denne uttalelsen, sier Novak, ifølge nyhetsbyrået.

Visestatsministeren sier dette er «antagelser» og svarer ikke direkte på om rørledningene vil blir skrudd på igjen.

Kan få store konsekvenser

Kraftekspert og redaktør i bransjenettstedet Montel, Gert Ove Mollestad, har tidligere uttalt til TV 2 at 2. september vil bli en avgjørende dag.

– Det er høyst usikkert om leveransene vil bli gjenopptatt eller ikke, og markedet drives i været av frykt for at gassflyten på Nord Stream 1-gassrørledningen vil kuttes helt.

Et slikt stort gasskutt vil få store konsekvenser for flere.

– Hvis Russland stopper all gassleveransen, vil det gi ytterligere problemer for forsyningssikkerheten i Europa ut over høsten og vinteren. Vi står i fare for en reel gassmangel, sier Mollestad





AVGJØRENDE: Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel, er spent på om Russland skrur på gassleveransene igjen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2.

Flere kutter forbruk

Helt siden Russland invaderte Ukraina har Vesten innført flere sanksjonspakker mot det krigførende landet.

Som et motangrep har Russland gradvis strupet gassleveransene til deler av Europa, noe som har ført til store økninger i gassprisene.

Tyskland er svært avhengige av landets leveranser og har anklaget Russland for å bruke energi som et våpen i konflikten.

Statsminister Olaf Scholz kom tirsdag likevel med gode nyheter, og hevder Tysklands energilagre er i ferd med å fylles opp, noe som betyr at landet er bedre rustet til å takle en kommende vinter.

Frykten for en potensiell energimangel har likevel fått flere bedrifter til å kutte i forbruket, ifølge NTB.