Russland latterliggjør CIAs spionvideo

CIA har lagt ut en video på sosiale medier i et forsøk på å rekruttere russiske informanter. Kreml svarer med syrlig sarkasme.

I et rom med dunkel belysning sitter en mann og reflekterer over livet sitt, i forbindelse med at han har fødselsdag.

– Min far var på samme alder da han døde, sier en mørk stemme på russisk.

Slik starter videoen som er lagt ut på den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIAs offisielle YouTube-side.

Videoen heter «Hvorfor jeg kontaktet CIA: For fedrelandets skyld».

Palasser, yachter og råtne poteter

«CIA ønsker å vite sannheten om Russland, og vi ser etter pålitelige personer som vet og kan fortelle oss denne sannheten. Informasjonen din kan være mer verdifull enn du tror», skriver CIA under videoen.

Vi får høre mannens indre monolog, og om hans oppvåkning etter at han begynte i den militære etterretningstjenesten GRU.

– Jeg innså at Russland er sin egen verste fiende. De høye klasser har solgt landet for palasser og yachter, mens våre soldater tygger på råtne poteter og må skyte med eldgamle våpen, sier stemmen i videoen.

Han beskriver hvordan eliten i landet følger tiden med rådyre klokker, mens korrupsjon og kameraderi ødelegger landet.

Mannen forteller så om en oppvåkning som kaller ham til patriotisk handling, og siterer den store, russiske forfatteren Lev Tolstoj:

«Alle drømmer om å forandre verden, men ingen har som mål å forandre seg selv».



REDDE RUSSLAND: Den amerikanske etterretningen henvender seg til russere som ønsker at landet deres skal skifte kurs. Foto: Krill Kudriavtsev/Afp

Den fiktive GRU-ansatte sier så at han har et ønske om å redde Russland, i håp om at det russiske folket skal blomstre.

Videoen avsluttes med en beskjed fra CIA:

«Menneskene rundt deg vil kanskje ikke høre sannheten. Vi vil. Du er ikke maktesløs».



Deretter kommer instruksjoner om hvordan russiske borgere trygt kan kontakte CIA.

«Open for business»



Den amerikanske etterretningen takker så for motet til eventuelle informanter, men ber dem også om å være tålmodige, ettersom de skal gjennomgå svaret og samtidig ivareta sikkerheten.

Det er ikke første gang CIA prøver å skaffe seg russiske informanter på denne måten. Også i mai i fjor henvendte de seg til russere som var lei av livet i Vladimir Putins Russland, ifølge Politico.

«Har du informasjon om økonomien til topplederne i Russland? Ta kontakt med oss», var meldingen den gang.



Operasjonsleder i CIA, David Marlowe, sa også i november i 2022 at den amerikanske etterretningen var «open for business» for russere som var opprørt over Putins krig i Ukraina, ifølge Moscow Times.

Tørr kommentar fra Kreml

Kremls talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge avisen tirsdag at det er vanlig praksis for etterretningstjenester verden over å forsøke å skaffe seg utenlandske spioner.

– Svært ofte tyr de til sosiale medier for å rekruttere folk. CIA gjør det hele tiden, sier Peskov.

Men han legger til at han undrer seg over hvilke sosiale medier CIA har valgt å publisere rekrutteringsvideoen på.

SARKASTISK: Talsmannen til president Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, kommenterer spionvideoen med syrlig sarkasme. Foto: SPUTNIK

– Noen må fortelle CIA at i vårt land er VKontakte mye mer populær enn X, som er forbudt, er Peskovs syrlige kommentar.

VKontakte, som betyr «i kontakt», er et russisk nettsamfunn som er svært populært, og har ifølge plattformen selv over 100 millioner aktive brukere.

– Publikummet er mye større på VKontakte, sier Peskov til CIA.