– Russland kan ha gjort det selv

Det russiske forsvarsdepartementet hevder tirsdag at det skal ha vært 65 ukrainske krigsfanger om bord på det russiske militærflyet, som styrtet i regionen Belgorod.

– Vi vet ikke for sikkert at det har vært ukrainske krigsfanger om bord. Det kan være Russland bare finner det på, sier pensjonert generalløytnant i Forsvaret, Arne Bård Dalhaug, til TV 2.

– Det er litt rart om det var tilfelle, for hvor skulle de i sånne fall hen?

TV 2s korrespondent i Ukraina, Øystein Bogen, peker på det samme spørsmålet, og sier det ikke er vanlig å transportere fanger i fly, men i tog.

Informasjonen om krigsfangene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Flere muligheter

Russiske myndigheter sier flystyrten skjedde rundt klokken 11.00 på Moskva-tid, noe som tilsvarer klokken 09.00 norsk tid, og at det var et militært fly av typen Il-76 som styrtet.

Lederen av den russiske statsdumaens forsvarskomité, Andrei Kartapolov, hevder flyet ble skutt ned av tre ukrainske missiler.



Dalhaug peker på flere ulike scenarioer som kan være årsaken til flystyrten.

– Det kan tenkes at det er skutt ned, men over Belgorod så er det ikke mye ukrainsk luftvern som kan ta ned et fly så langt unna, sier krigseksperten.

Han peker også på muligheten for at det kan ha vært tekniske årsaker, eller at flyet kan ha blitt skutt ned ved et uhell.

– En tredje mulighet er at Russland har gjort det selv. Det har skjedd flere ganger, sier Dalhaug.

Krigseksperten nevner også et annet scenario, som han mener ikke vil være en utenkelig ting.

– Russland driver jo å dreper ukrainske krigsfanger, så det kan tenkes at de benytter muligheten til å avskrive en del krigsfanger, som de allerede har drept, sier Dalhaug.

Stort flammehav

Videoer fra sosiale medier viser det som skal være flyet over Korochansky-distriktet i Belgorod. Etter at flyet går ned bak bygningene, stiger det et stort flammehav opp i en voldsom eksplosjon.

Faktisk Verifiserbar har geo- og tidsverifisert at videoen er filmet i landsbyen Yablonovo i Belgorod-distriktet onsdag morgen.



Det var først uvisst om noen hadde overlevd flykrasjen, men den russiske guvernøren i området sier i en oppdatering at alle skal være døde.

Ukraina har så langt ikke kommentert påstandene fra Russland, men de ukrainske avisene Pravda og Ukrinform skriver at flyet skal ha vært lastet med S-300-missiler, en missiltype som har blitt brukt til massiv beskytning av ukrainske grenseregioner.

Dalhaug regner med at det vil komme mer informasjon fra ukrainsk side etter hvert.