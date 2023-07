Russland har utført «massivt hevnangrep» i sør – hevder å ha gjort store fremskritt i nord

Store ansamlinger av russiske styrker er på offensiven i det nordøstlige Ukraina og er involvert i harde kamper, sier ukrainske myndigheter.

– I to dager på rad har fienden vært aktivt på offensiven i Kupjansk i Kharkiv-regionen. Vi forsvarer. Harde kamper pågår og posisjonene til begge sider endres dynamisk flere ganger om dagen, sier Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar på Telegram.

Tirsdag formiddag hevder det russiske forsvarsdepartementet at okkupasjonsstyrkene har gjort store fremskritt langs frontlinjen mot Kupjansk.

ØDELEGGELSER: Byen Kupjansk, øst i Ukraina har blitt hardt rammet av krigens gang. Bildet er fra mai. Foto: SERGEY BOBOK/AFP.

Russiske styrker har tirsdag beveget seg to kilometer nærmere byen, skriver TASS.

Talsperson i det ukrainske militæret, Serhij Tsjerevatyj, sier til ukrainsk TV at det russiske militæret har samlet mer enn 100.000 soldater og over 900 stridsvogner i området.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke vært i stand til å verifisere disse påstandene.

«Massivt hevnangrep»

Tirsdag kommer det også påstander fra ukrainske myndigheter at havna i Odesa er skadd i russiske droneangrep. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter angrepet, og omtaler det som et «massivt hevnangrep» mot Ukraina, i lys av angrepet mot Krim-broen mandag.



– Vi har truffet områder hvor det ble planlagt terrorangrep mot Russland ved bruk av førerløse båter, så vel som en produksjonshall i nærheten av Odesa, sier det russiske forsvarsdepartementet ifølge TASS.

Det skjer dagen etter Russland stansen avtalen om korneksport.



BOMBET: Slik så det ut etter at en russisk missil traff en bygning i Odesa tirsdag. Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/REUTERS,

Ukrainske styrker skjøt ned seks krysserraketter av typen Kalibr og 21 kampdroner, hevder Ukrainas forsvar.

Vrakrester fra nedskutte droner og høyt trykk er årsaken til skadene på havna i Odesa og to private hjem. En person ble såret, ifølge myndighetene.

Fire droner ble også skutt ned i Mykolajiv, ifølge Kyivs militæradministrasjon.

Luftforsvaret aktivert

Den ukrainske militæradministrasjonen meldte om at luftvernsystemet ble aktivert i Odesa på grunn av russisk luftangrep natt til tirsdag.

– Odesa: Luftforsvaret er satt i kampberedskap, sier talsperson for Odesas militæradministrasjon, Serhij Bratsjuk, på Telegram.

KORNLAGRE: Havnen i Odesa er det siste året blitt brukt til å eksportere korn fra Ukraina. Natt til tirsdag ble den utsatt for et russisk droneangrep. Arkivfoto: Kostiantyn Liberov / AP / NTB.

Lederen for administrasjonen, Oleh Kimper, skrev på sin Telegram-konto at Russland angrep Sør-Ukraina med droner. Han ba innbyggerne om å holde seg i tilfluktsrom.

Flyalarmen gikk flere steder

Flyalarmen ble også iverksatt i Mykolaiv, Kherson, Zaporizjzja, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd og Tsjerkasyj natt til tirsdag.

Meldingen om angrepet mot Odesa kommer kort tid etter at kornavtalen som har gjort det mulig for Ukraina å trygt eksportere korn til globale markeder via Svartehavet, offisielt er utgått etter at Russland trakk seg fra den.

Det er fra havnene i Odesa-regionen det har blitt eksportert korn og andre matvarer ut fra Ukraina sjøveien.

Hevder å ha skutt ned droner på Krim

Tirsdag hevder også Russland at de har forhindret droneangrep på Krim.

Russiske styrker har skutt ned 28 ukrainske droner over Krim-halvøya natt til tirsdag, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Det skjer dagen etter et antatt ukrainsk angrep på Krim-broen, der to ble drept og en såret.

BRO: Ukraina tok på seg skylden for angrepet på Krim-broen mandag. Foto: Сrimea24tv/Handout via REUTERS.

– 17 droner som ble skutt opp av ukrainske styrker, ble ødelagt, og 11 droner ble satt ut ved hjelp av elektronikk, heter det i en uttalelse fra forsvarsdepartementet.

Ingen personer skal ha blitt såret i hendelsen.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.