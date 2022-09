– Russland har kastet alle kort

De store lekkasjene i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen kan bety slutten på fremtidig gass-samarbeid mellom Russland og Europa.

I Vesten har man slått fast at sabotører sannsynligvis står bak eksplosjonene mot ledningene, og flere har pekt på Russland. Det gjør også professor Sven Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Forsvarets høgskole.

– Vi er nødt til å legge det verst tenkelige til grunn, sier Holtsmark til TV 2.

Fakta: Lekkasjene på Nord Stream Mandag kveld ble det meldt om lekkasje på gassrørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen.

Tirsdag morgen meldte svenske Sjöfartsverket at det var oppdaget to lekkasjer fra Nord Stream 1.

Det er bred enighet om at lekkasjene skyldes eksplosjoner, som følge av sabotasje.

Vesten mener Russland kan stå bak sabotasjen.

– Sterk linje

Ingen av de to Nord Stream-rørene var for tiden operative. Likevel mener Holtsmark at den påståtte sabotasjen er et tydelig signal, og han kaller det en entydig advarsel fra Putin til Europa.

– Putin har nå begitt seg ut på en sterk linje. Den linjen kan sammenfattes med ett ord; eskalere, sier Holtsmark.

Han mener Putin nå går hardere inn for å presse Vesten til å stoppe hjelpen til Ukraina.

INGEN VEI TILBAKE: Professor Sven Holtsmark mener Putin ikke lenger kan se seg tilbake. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig har Russland erklært seier i de såkalte «folkeavstemningene» i Luhansk, Donetsk og Kherson om innlemmelse i Russland.

Holtsmark mener dette, sammen med den antatte sabotasjen, har ført krigen til et punkt uten noen vei tilbake.

– I det øyeblikket dette skjer, så kan ikke jeg se at det finnes noen som helst mulighet for en forhandlingsløsning, sier han.

Han mener det kun er mulig med en militær løsning på krigen.

Endrer krigen

Holtsmark tror ikke folkeavstemningene får noen umiddelbar betydning på slagmarken, men at det endrer hvordan krigen ser ut på et overordnet nivå.

Han mener Putin nå ikke kan gi fra seg områder som han hevder overfor egen befolkning at er frigjort, russisk jord.

– Så han har stengt alle dører og begitt seg inn i det som tilsynelatende er en blindvei. Hva som ligger i enden av den blindveien, det er neppe noe som er trivelig for noen parter.

FOLKEAVSTEMNING: Det har blitt holdt folkeavstemning blant annet i Luhansk, om å bli en del av Russland. Vesten har fordømt dem. Foto: AP / NTB

Professoren mener et russisk militært nederlag er den eneste veien ut av krigen, og at Vesten må gire opp i reaksjonene for å få til det.

– Vi må støtte Ukraina på en helt annen måte. De tidligere forbeholdene for å unngå å krenke og provosere Russland, de må legges til side, sier han.

– Russland har kastet alle sine kort, og gjort sine intensjoner fullstendig klare – nemlig å innlemme Ukraina i Russland.

Mener Norge er utsatt

Eskaleringen i krigen kan fort komme til å ramme Norge, mener Holtsmark. Flere har pekt på at norsk sokkel nå utpeker seg som et hovedmål for sabotasje, og det har blitt observert økt droneaktivitet.

– Norsk gassforsyning er sannsynligvis det største og mest strategisk viktige sabotasjemålet i hele Europa akkurat nå, sa oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til NRK tirsdag.

Holtsmark mener det er liten tvil om det, og ber Norge forberede seg på trusler.

– Jeg er overbevist om at vi også vil oppleve fysiske tiltak, for eksempel mot norsk sokkel. Vi må være forberedt på det og vite nøyaktig hvordan vi skal svare, sier Holtsmark.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier onsdag at det ikke er noen spesifikk trussel mot norsk sokkel, men at Nato følger situasjonen.