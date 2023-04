– Russland har gått i en felle

Russiske styrker rykker stadig frem i Bakhmut, og truer trolig Ukrainas viktigeste forsyningslinje inn i byen.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer for landmakt ved Krigsskolen. Han har følgende analyser om den russiske vinteroffensiven.

– Den russiske vinteroffensiven har feilet. Russerne har kjørt seg fast flere steder og lidd store tap, sier Ydstebø.

Ifølge militæreksperten var Russlands mål med vinteroffensiven å ta hele Luhansk og Donetsk fylke innen utgangen av mars.

– Vi er nå i april og Russland har ikke nådd målene sine. De har lidd såpass store tap at de står dårligere forberedt på en våroffensiv fra Ukraina, sier Ydstebø.

Har lokket dem inn i en felle

Bakhmut ligger ved frontlinjen i Donetsk øst i Ukraina. Helt siden i fjor sommer har det pågått et svært intenst slag om byen.

Ifølge ukrainske myndigheter, har slaget om Bakhmut vært krigens lengste og blodigste.

– Bakhmut har en mer symbolsk betydning for Russerne. Byens fall betyr ikke at russerne har endret krigens gang, sier Palle Ydstebø.

STORE TAP: Palle Ydstebø, Oberstløytnant, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen forteller at Russland har lidd store tap under vinteroffensiven. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Oberstløytnanten forklarer at noe av målet med å forsvare byen fra ukrainsk hold har vært å påføre russiske styrker så store tap som mulig:

– Ukraina har sendt ut ulike meldinger om hvor godt de står i byen. De har lokket russerne inn i en felle. Under hele den russiske vinteroffensiven har Ukraina utnyttet russernes symbolske behov for å ta byen.

Ifølge militæreksperten har Russland lidd så store tap, at det nå er viktig å ta Bakhmut slik at de kan sende en melding hjem om at de har seiret i Ukraina.

– Bakhmut har blitt et svart hull som har dratt til seg den russiske offensiven. Russerne har plassert sine viktigste styrker i Bakhmut, og gått rett i fellen, slår Ydstebø fast.

ROPER: En ukrainsk soldat roper fra skyttergraven i det han går i dekning i nærheten av Bakhmut. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Har andre intensjoner

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War, som er delfinansiert av amerikansk våpenindustri, melder i sin siste analyse at Russland har senket intensiteten på offensive operasjoner langs hele frontlinjen.

Tankesmien melder også at Moskva kan prøve å bruke den kommende ortodokse påskefeiringen i Ukraina, som begynner 16. april, til å oppfordre til våpenhvile av respekt for religion.

Russland ba også om en våpenhvile i den ortodokse julen, noe Ukraina den gang avslo og kalte en felle.

– Selv om påsken er en viktigere høytid enn julen for den ortodokse kirken, så tror jeg Ukraina kommer til å avslå denne gangen også, sier Ydstebø.

Militæreksperten presiserer at et russisk forslag om våpenhvile ikke vil være av rene intensjoner, men taktiske:

– Det kan være fordelaktig for russiske tropper å erklære en våpenhvile. Da har de bedre tid til å forberede seg på en ukrainsk motoffensiv.

SKYTTERGRAVER: Ukrainske soldater gjemmer seg i skyttergraver etter et innkommende russsik angrep. Bilder er tatt 5. april i år. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Kan overraske russerne

Ukraina og Russland ruster nå opp mot en ventet våroffensiv. Palle Ydstebø mener det er store sjanser for at Ukraina også vinner denne.

– Det er flere posisjoner som er strategisk viktige for Ukraina å angripe. Men de er ganske opplagte for begge parter. Nå gjelder det for Ukraina å finne ut av hva som er både strategisk gunstig og taktisk gjennomførbart. Kanskje klarer de å overraske russerne.

Våroffensiven er allerede godt planlagt, men en dato er det ingen som vet med sikkerhet, forteller Ydstebø.

VANSKELIG TERRENG: Et ukrainsk militærkjøretøy kjører på en gjørmete vei i nærheten av Bakhmut. Været kan være en stor utfordring i overgangen fra vinter til vår, og militære kjøretøy har flere ganger kjørt seg fast i gjørmen. Foto: Photo by Aris Messinis / AFP

– Våroffensiven kommer tidligst i slutten av april eller begynnelsen av mai, tror Ydstebø og legger til at været spiller en viktig rolle for at den skal lykkes.

Vinteren har vært mild i Ukraina og nå er det vått og gjørmete.

– Været spiller en stor rolle fordi man skal manøvrere store styrker i terrenget, og da må bakken være tørr. Vi har sett flere bilder av materiell som har kjørt seg fast i gjørmen, og den risikoen kan man ikke ta, sier Ydstebø.

Har lidd store tap

Russiske styrker har lidd store tap så langt i krigen.

Nato-general Christopher Cavoli uttalte i mars at Russland har tapt 200.000 soldater i Ukraina, og at russerne har mistet 2000 stridsvogner i krigen.

– Det er en stor grad av usikkerhet om det vi vet om russerne, og det spekuleres hvor mye russerne har igjen av militær kraft. De har tapt mye av hæren og har erstattet den med nye og eldre folk som mangler motivasjon og erfaring, sier Ydstebø.

Eksperten mener det nå ser ut som Ukraina er parten som er best forberedt på en våroffensiv.

– Ukraina har soldater som har fått opplæring i Europa, noe som har løftet kvaliteten. De har bygget brigader fra bunnen som de har materiell til. Russerne har lidd store tap av erfarne ledere, sier han.

– Har vi noe å frykte hvis Russland lider store tap under denne våroffensiven? Kan det gjøre Russland mer farlig for omverdenen?

– Nei, jeg tror ikke Russland finner på å ta kollektivt selvmord ved å ty til atomvåpen, konstaterer oberstløytnant Palle Ydstebø.