– Russland forbereder seg på langvarig krig

DRONEANGREP: Her er rednigsarbeidere i arbeid etter et droneangrep i Kyiv onsdag 14. desember. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

– Kreml ønsker en langvarig krig, og målet er fremdeles å erobre hele landet, uttaler brigadegeneral Oleksij Gromov under en pressekonferanse i Kyiv torsdag, ifølge Reuters.

Han sier videre at de siden oktober har observert russiske soldater i trening i Belarus, og at Russland har stasjonert militære fly der. De har imidlertid liten tro på at angrep vil komme fra Belarus.

Advarer

Fungerende forsvarsminister, Hanna Maljar, advarer mot å lene seg tilbake fordi russerne har blitt presset på defensiven. Maljar mener også at Russland forbereder seg på en langvarig konfrontasjon.

ADVARER: Brigadegeneral Gromov og viseforsvarsminister Maljar mener de ser tegn til at Russland planlegger en langvarig konflikt. De advarer mot å tro at Russland vil nøye seg med østlige deler av Ukraina. Foto: Reuters

– Vi og verden må ikke hvile, for russernes ultimate mål er å beseire hele Ukraina, og deretter kan de fortsette, advarer hun.

Ukrainske myndigheter har flere ganger påpekt at Russland er desperate etter å slå tilbake etter gjentatte nederlag. De trenger seire for å få støtte for krigen hjemme i Russland.

Amerikansk microchip i russisk drone

Under pressekonferansen vises også en nedskutt russisk drone fram. Den har datakort med amerikanske minnebrikker, noe som vekker oppsikt på grunn av eksportforbudet til russisk våpenindustri.

Produsentene, Gumstix og Xilinx, sier til Reuters at de ikke har godkjent noe salg til Russland, og at de ikke har noen kunder der.

DATAKORT: Det er funnet amierkansk-produserte microchipper i en russisk Orlan 10-drone som ble skutt ned i Ukraina. Foto: Centre for Defence Reforms Ukraine

De hardeste kampene foregår nå ved byene Bakhmut og Avdiivka i øst, men Kherson blir også bombet daglig fordi russerne ønsker et bedre fotfeste i Zaporizjzjia-regionen.

– De skjønner at hvis de ikke strekker fronten nå, så vil vinteren bli en katastrofe for dem, sier Andrij Yermak ved den ukrainske presidentens kontor til Reuters.

Russerne har systematisk gått etter strømforsyning og annen infrastruktur, noe som har forstyrret tilgangen på vann, varme og elektrisitet for millioner av ukrainere.

Tidligere i uken sa statsminister Denys Sjmyhal at 40 til 50 prosent av landets strømnett er ute av drift etter angrepene.

Ingen plan om våpenhvile

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har bedt landets allierte om å bidra med flere våpen for å hjelpe Ukraina med å «kjempe gjennom vinteren» og fortsette de militære fremskrittene.

Samtidig sier både russiske og ukrainske myndigheter at det ikke er noen diskusjon om våpenhvile over jul og nyttår.

– Nei, vi har ikke fått forslag fra noen om dette, og ingen saker av denne typen står på dagsordenen, svarte Kreml-talsmann Dmitrij Peskov da han fikk spørsmål om Russland vil ta pause fra kamphandlingene i den kommende høytiden.

– Det kan kun bli full våpenhvile når det ikke er en eneste okkupant igjen i vårt land, sier Gromov.