– Russland er et hult skall

For 500 dager siden, i de tidlige timene en kald februarmorgen, startet Russland en fullskala invasjon av nabolandet Ukraina.

Kreml hadde håpet på en rask «spesiell militæroperasjon», men 500 dager senere raser kampene fortsatt uten en umiddelbar slutt i sikte.

Like før man passerte 500 dager, ble det kjent at USA skal sende kontroversielle klasevåpen til Ukraina. Det mener ekspert viser at Vesten er splittet.

– Etterlengtet for Ukraina

Ukraina har lenge etterspurt slike våpen fra Vesten, og nå etterkommer USA forespørselen.

KLASEVÅPEN: Et klasevåpen under en øvelse i 2003. Foto: Russell Boyce / AFP

– Det var en veldig vanskelig avgjørelse å gi klasebomber til Ukraina, sier USAs president, Joe Biden, i et intervju med CNN.

Ifølge Biden ble avgjørelsen, som ble kunngjort fredag kveld, tatt etter anbefalinger fra forsvarsdepartementet.

– USAs forsyninger av klasevåpen til Ukraina viser at NATO-landene er splittet i synet på disse våpnene.

Det sier professor i militær strategi og operasjoner ved Stabsskolen, Tormod Heier, til TV 2.

PROFESSOR: Tormod Heier sier at synet på klasevåpen er splittet mellom NATO-landene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klasevåpen er bomber, granater eller stridshoder som åpner seg i luften og sprer hundrevis av mindre sprengladninger over et stort område.

Den internasjonale klasevåpenkonvensjonen forbyr all produksjon og bruk av slike våpen.

Norge var det første landet som undertegnet konvensjonen, som trådte i kraft i 2010. Den er nå ratifisert av 110 land, men USA og Ukraina er ikke blant dem. Heller ikke Russland eller Kina er det.



KLASEBOMBER: Et bombefly slipper klasebomber under en øvelse. Foto: AFP

– USA har ikke ratifisert avtalen om forbud mot klasevåpen, blant annet av operative hensyn til egne styrker som kan risikere å komme i krig med andre rivaler rundt om i verden, forklarer Heier.

Han mener likevel at det er positivt for Ukraina å få slike våpen fra USA:

– For Ukraina vil dette kunne være ett av flere etterlengtede virkemidler i kampen mot de russiske styrkene.

Kan få revet av armer og bein

De russiske soldatene i skyttergravene vil utsettes for flere eksplosjoner, ganske tett på kroppen.

Dermed vil det sannsynligvis øke det russiske omfanget av skadde og drepte soldater.

– Det sliter selvfølgelig ned den russiske kampkraften og motstandsviljen, poengterer Heier.



DØD: 11 russiske soldater som angivelig skal være død etter et ukrainsk angrep i 2022. Foto: Felipe Dana / AP

Det er derimot ikke gitt at det bare er positivt for Ukraina å få slike våpen.

De udetonerte sprengladningene fra klasevåpen kan bli liggende i mange år etter at krigshandlingene er over, og de rammer ofte sivile som får revet av armer og bein.



– Det bidrar også til et krevende oppryddingsarbeid for ukrainerne i ettertid, i det som er ett av landets viktigste jordbruksområder, og en kjærkommen inntektskilde for landets økonomi, sier Heier.

Raskest voksende siden andre verdenskrig

Når krigen når nok en dyster milepæl lørdag, minnes man de flere måtene de 500 dagene har endret livet for titalls millioner mennesker.



Konflikten har ført til den raskest voksende flyktningkrisen siden andre verdenskrig, med 6,3 millioner ukrainere som er tvunget til å flykte fra landet sitt, ifølge FN.

FLYKTER: Ukrainske flyktninger på togstasjonen i Warszawa, 14. mars i fjor. Foto: Odd Andersen / AFP

De aller fleste av dem – 5,9 millioner – dro til andre europeiske land. Ytterligere seks millioner er internt fordrevne i Ukraina.

De fleste flyktningene er kvinner og barn, ettersom ukrainske menn mellom 18 og 60 år har fått beskjed om å forbli i landet og kjempe.

Blant de første som flyktet landet var det mange som måtte si farvel til sine fedre, menn, sønner og brødre.

– Vi så barn som gråt etter å ha sagt adjø til pappa, fortalte TV 2s utenriksreporter Bent Skjærstad, som var ved den polske grensen 6. mars 2022.



SE REPORTASJEN HER:

Til sammen har over 50.000 ukrainere søkt asyl i Norge. I 2023 venter regjeringen at 45.000 ukrainere vil komme til landet.

– Prigozjin hadde rett

FNs menneskerettskommisjon anslår at over 9000 sivile er drept i Ukraina, og at over 15.000 er såret siden Russlands invasjon.

Men disse tallene antas å være høyere.

Det er også vanskelig å estimere militære tap ettersom både ukrainske og russiske styrker sannsynligvis bagatelliserer tapene sine, og fordi det er mangel på rettidige og pålitelige data.

SØRGER: En mor sørger ved graven til sønnen sin som tjenestegjorde i de ukrainske styrkene. Foto: Emilio Morenatti / AP

Ifølge Ukrainas forsvarsdepartement er tapet på russisk personell 231.700 soldater per 5. juli.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet var det i det første året av krigen opp til 200.000 ofre blant russiske hærtropper og private militærstyrker, slik som de som ble utplassert av Wagner-gruppen.

USA sier at Ukraina har lidd opptil 131.000 totale ofre, inkludert opptil 17.500 drepte i aksjon og opptil 113.500 sårede i aksjon.

– Jeg har blitt overrasket over den lave kvaliteten på de russiske landmilitære styrkene, forteller Heier.

Det Heier hadde inntrykk av før krigen startet, var at Russlands militære var gode på krigføring.

– Forsvarsledelsen hadde tross at gjennomført storstilte reformer, sier han.



Heier viser også til at Russland tidligere har hatt svært profesjonelle soldater, i tillegg til flere mobile og mer selvstendige bataljoner. Mange av de militære lederne hadde dessuten kamperfaring fra Syria.

– Men her ble vi lurt. Ukrainakrigen har vist oss at bak den tilsynelatende skremmende russiske fasaden er det et hult skall.

LEDERE: Russlands president Vladimir Putin sammen med forsvarssjef Sergej Sjojgu Foto: Sputnik / Pavel Bednyakov via Reuters

Heier beskriver et «skall», fylt av ledere som synes det er «helt greit å stjele av lasset, for eksempel ved å selge unna drivstoff, feltrasjoner, uniformer, reservedeler og GPS’er til egen vinning».

– De russiske svakhetene som har blitt avdekket etter 16 måneder med krig skyldes ikke bare et inkompetent lederskap innad i forsvarsledelsen, slik Wagner-sjef Prigozjin hadde rett i å påpeke.

HAR RETT: Heier mener Prigozjin tar rett om at Russland har «inkompetente ledere». Foto: Prigozhin Press Service via AP

– Vel så mye skyldes det dype underliggende kulturelle problemer i et maktapparat som er altfor sentralisert, altfor korrupt, og altfor lite profesjonelt.

Dermed er ikke de russiske styrkene egnet for moderne krigføring, mener Heier.



– Så ut som de ble tatt på senga

Professoren ved Stabsskolen peker blant annet på en hendelse helt i starten av krigen:

– Det mest spektakulære synes jeg har vært den nærmere 60 kilometer lange kolonnen med russiske kampavdelinger som kjørte seg fast i en trafikkork nord for Kyiv de første ukene av krigen.

MILITÆRKOLONNE: Ifølge selskapet Maxar viste dette satellittbildet den russiske kolonnen sør i Ivankiv i Ukraina. Foto: Maxar / AFP

Kolonnen strakte seg så langt bakover at russerne ikke klarer å åpne fronten, spre troppene og sette i gang angrepet.



Flere meldinger tydet på at soldatene i kolonnen hadde inntrykk av at de skulle på en militær øvelse.

I realiteten var dette et av startskuddene for den nå 500 dager lange krigen.

– Invasjonen vitnet bare om én ting: de russiske styrkene så ut til å være tatt på senga av sine egne ledere – ingen hadde forberedt seg på det som ville komme, påpeker Heier.

TATT PÅ SENGEN: Putin under et besøk på en russisk militærbase i oktober. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Han påpeker at ingen manøvrerte kjøretøyene inn i effektive kringvern for å beskytte seg på fiendtlig territorium, og at ingen forsøkte å kamuflere styrkene for å redusere risikoen for ukrainske motangrep fra luften.

– Ingen av lederne nederst i kommandokjeden, på bakken inne i Ukraina, gjorde noe som helst for å forbedre situasjonen.

Må holde befolkningen i sjakk

Heier er spent på hvordan krigen vil utvikle seg videre, og peker spesielt på den nye, kontroversielle våpenstøtten fra USA.

– Det er en vedvarende kamp for å holde USA og den brede vestlige koalisjonen sammen slik at det ikke oppstår splittelser som kan føre til redusert solidaritet med Ukraina i årene som kommer.



Et eventuelt skifte av amerikansk lederskap i 2024 dersom demokratene taper, kan bli utslagsgivende for den amerikanske støtten til Ukraina.

– Det blir spennende å se hva det vil føre til, påpeker han.



STØTTE: Joe Biden og USA har gitt flere massive støttepakker til Ukraina. Foto: Ukrainian Presidential Press Servica / AFP

Han er likevel klar på at det viktigste for krigen videre skjer på bakken i Ukraina, og i Russland.

Det blir viktigere for Kreml å holde befolkningen i sjakk, slik at maktapparatet ikke faller sammen.

Den ukrainske motoffensiven, som ble satt i gang tidligere i sommer, kan være avgjørende for krigen.

– Vi får se hvor mye land ukrainerne klarer å frigjøre, før lufta går ut av offensiven, avslutter han.