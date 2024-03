– Russland er definitivt fienden

En fryktet gren av den islamistiske terrorgruppen IS står trolig bak terrorangrepet i Moskva. Derfor bekymrer det ekspertene.

Terrorangrepet i Moskva 22. mars er det dødeligste terrorangrepet i Russland siden 2004.

Den gang tok tsjetsjenske islamister mer enn 1000 gisler på en skole i Beslan, og holdt dem der i tre dager. Over 300 ble drept, halvparten av dem barn.

Denne gangen er det Islamsk Stat (IS) som tar på seg skylden for angrepet mot et konsertlokale i den russiske hovedstaden. Minst 137 ble drept.

FENGSLET: Fire menn er varetektsfengslet og siktet etter terrorparagrafer som har livsvarig fengsel som øvre strafferamme. Foto: Tatyana Makeyeva/Olga Maltseva

Både amerikansk og fransk etterretning har opplysninger som bygger oppunder at IS sto bak. Ifølge dem er det en gren av IS, kalt «Islamsk stat Khorasan» (ISKP), som vokser fram.

Brutal gruppe

ISKP oppsto øst i Afghanistan i slutten av 2014, og ble raskt beryktet for å være ekstremt brutale.

Forsker Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning, PRIO, forklarer at ISKP har blitt den aller sterkeste grenen av IS i dag.

– Tidligere har de nesten bare utført angrep i Afghanistan, så det er overraskende at de angriper i Russland nå. Det har imidlertid lenge vært en bekymring i etterretningsmiljøet at de har styrket seg etter at Taliban tok makten i Afghanistan, sier Harpviken.

Harpviken påpeker at det kan være mange grunner til at angrepet skjedde nettopp i Moskva.

– Russland er i deres perspektiv definitivt fienden, men det har likevel ikke vært det åpenbare målet. Hvis jeg skal spekulere, kan de ha valgt Moskva fordi det var der de så en mulighet for et større internasjonalt angrep. De kan ha hatt kontakter i landet, eller noen har latt seg rekruttere, eller det kan ha vært andre faktorer som har gjort det gjennomførbart, sier Harpviken.

PÅGREPET: Dalerdzhon Mirzoyev er en av de siktede. Foto: Shamil Zhumatov

Nupi-forsker, Jakub M. Godzimirski, er mindre overrasket over angrepet.

– Det har vært veldig mange islamistiske angrep mot Russland de siste 20–25 årene. Russlands krigføring mot Tsjetsjenia fra 1994 og Syria fra 2015, har satt Russland på interessekartet for disse fundamentalistene, forklarer han til TV 2.

I tillegg har Sovjetunionen og Russland over mange år involvert seg mye i Afghanistan.

– Det er mange grunner til at islamske fundamentalister valgte å angripe Russland nå, og voldsspiralen kommer til å fortsette uansett om vi liker det eller ikke, sier Godzimirski.

Han presiserer at det fremdeles er mye vi ikke vet om det siste terroranslaget mot Moskva, og at man om en stund kan gjøre nærmere analyser av trusselbildet videre.

Bekymringsfullt

Dan Byman ved senter for strategiske og internasjonale studier i Washington, D.C. sier til Reuters at denne grenen av terrorgruppen har blitt fiksert på Russland de siste årene.

FORSLÅTT: Dalerdzhon Mirzoyev og de andre tiltalte sitter alle forslått i retten. Flere høytstående personer i kretsen rundt Vladimir Putin tar nå til orde for å gjeninnføre dødsstraff etter terrorangrepet. Foto: TATYANA MAKEYEVA

– Det er bekymringsfullt at denne gruppen blir farligere, og det er spesielt at de går mot mål som ikke er knyttet til Afghanistan, sier han.

IS er igjen i vekst, og er nå en aktør i 30 prosent av verdens konflikter. Harpviken forklarer at det er lett å bli medlem i IS-nettverket.

– Gruppen har tatt til seg hvem som helst som vil bære deres flagg. Det er også grunnen til at IS er en aktør i 15 – 17 konflikter rundt om i verden i dag, sier professoren.

Harpviken beskriver IS som en slags franchise-organisasjon som knytter til seg organisasjoner som er mottakelige for det radikale islamistiske budskapet, men at det kan være andre årsaker til at de slutter seg til terrororganisasjonen.

– Det som kan være avgjørende er at organisasjonene får økonomiske ressurser og/eller kompetanse for å nå målene sine.

USA anser organisasjonen som en pågående trussel, og hevder det var de som sto bak angrepet på Kabuls internasjonale flyplass i 2021 hvor 13 amerikanske soldater, og flere sivile ble drept.

USA advarte også alle sine borgere i Russland om et forestående terrorangrep i Moskva allerede 7. mars. Det ble anbefalt å unngå folkesamlinger, inkludert konserter, i 48 timer.

Flere 22. mars-angrep

Det er påfallende at fire terrorangrep knyttet til IS har skjedd 22. mars. Ingen av ekspertene TV 2 har snakket med, har imidlertid opplysninger om at det kan være en sammenheng.

– Generelt tar det litt tid å planlegge terrorangrep, og det er ofte mange tilfeldigheter og ting utenfor terroristenes kontroll som er med på å avgjøre tidspunktet for angrep, sier forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Truls Tønnesen til TV 2.

Angrepene som har skjedd 22. mars er:

22. mars 2016: 32 personer ble drept i to koordinerte terrorangrep på flyplassen og i sentrum av Brussel. Over 300 mennesker ble såret. Tre av angriperne ble også drept. Terrororganisasjonen IS sto bak angrepet.

22. mars 2017: Britiskfødte Khalid Masood kjører ned fotgjengere på Westminster Bridge i London og knivstikker en politimann før han selv blir skutt. Fire personer blir drept og over 40 såret. IS hevder å stå bak angrepet.

22. mars 2022: Fire personer ble drept da en IS-sympatisør angrep med kniv og kjørte folk ned med bil i Beersheba, Israel.

22. mars 2024: Minst 137 mennesker ble drept i terrorangrepet i utkanten av Russlands hovedstad Moskva. Over 150 er såret. IS har tatt på seg skylden for angrepet.