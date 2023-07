– Russland er bekymret

Store ukrainske styrker skal være satt inn sørøst i landet.

Denne uken har amerikansk etterretning sett klare tegn på at den ukrainske motoffensiven er i kraftig opptrapping, ifølge The New York Times.



Styrkene har med seg flere stridsvogner av typen «Bradley» og «Leopard 2», donert av europeiske land.

– Bekymret



Russerne bekrefter at de møter mye motstand på slagmarken, men de påstår likevel at motoffensiven er lite vellykket.

Nylig sa Russlands president Vladimir Putin at Ukraina ikke har oppnådd noe som helst med motoffensiven.

– Alle forsøk på motoffensiv har blitt stanset, og fienden har lidd store tap, sa han i forbindelse med et møte med afrikanske ledere som ble holdt i St. Petersburg torsdag.

AVVISER: Russland president Vladimir Putin avbildet fredag denne uken. Foto: MIKHAIL METZEL/AFP.

Oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, mener derimot at russerne er bekymret over offensiven.

– Interessant nok virker det å være mer bekymring i meningene på russisk side, enn i den vestlige analysen, sier han til TV 2 lørdag.

– Tøff vei å gå

Det er altså i øst og i sør motoffensiven går hardest for seg nå.

Ydstebø er tydelig på at det er territorier som er krevende for ukrainerne å kjempe i nå.



– Russland har siden oktober befestet disse områdene med minefelt, sperringer og flere forsvarslinjer. Dette er en tøff vei å gå for ukrainerne, sier Ydstebø.

KOMMENTERER: Palle Ydstebø er oberstløytnant, og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han forklarer at ukrainerne sakte, men sikkert rykker inn i de russisk-kontrollerte områdene.

– De har selv begynt å bruke begrepet «gnaging» om måten de slåss på. De har gnagd seg inn fordi de russiske hovedstillingene.

Bevegelsen er små og Ydstebø beskriver det som en skyttergravskrig.

Vi må derfor vente at offensiven fortsetter i et sakte tempo.

– Ambisjonen til ukrainerne er å komme seg sørover mot Asovhavet, og helst avskjære russerne fra forsyningslinjene deres.

Vil slite ut russerne

Offensiven handler ikke bare om å gjenerobre terreng, men å slite ut russerne som forsvarer det.

– Kanskje klarer ukrainerne å slite ned russiske styrker raskere enn russerne klarer å holde forsvarslinjene oppe.

Men langs hele fronten pågår det kamper. Ukrainerne skyter mye med med artilleri for å ødelegge russiske systemer i området, ifølge oberstløytnanten.

SeYdstebø kommentere krigen her:

Trenger mineryddere

Stadig mer avanserte våpen tas nå i bruk, takket være donasjoner fra vestlige land.

En norsk spiondrone på 32 gram vil etter alt å dømme spille en rolle i Ukrainas offensiv for å gjenerobre okkuperte landområder.



Ydstebø mener det ukrainerne har mest behov for nå er panservogner som kan rydde unna miner.

– De trenger maskiner som har sprengstoff, ploger og andre midler som kan brøyte gjennom minefeltet. Det kan føre til mer bevegelse, men det er ekstremt krevende operasjoner.

Raketter mot Russland

Ukraina også har intensivert angrep mot mål i Russland.

Fredag ble minst 15 personer såret etter en eksplosjon i en russisk grenseby.

Russland mente Ukraina sto bak.

Det ble også meldt om en annen eksplosjon ved et oljeraffineri i den russiske byen Samara, tilhørende den russiske oljegiganten Rosneft.

Ydstebø sier at drivstofflagre, jernbane og annen infrastruktur har vært typiske mål for tidligere.



– Det kan være de utvider det angrepsspekteret på denne typen mål på russisk territorium, sier han til TV 2.