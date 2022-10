Russland advarer FN mot å granske droneangrep i Ukraina

USA, Frankrike og Storbritannia ba om at møtet i FNs sikkerhetsråd natt til torsdag norsk tid skulle holdes bak lukkede dører for å diskutere angivelig dronesalg far Iran til Russland.

Et slikt salg vil være brudd på FNs våpenrestriksjoner overfor Iran, påpeker de.

En drone avbildet over Kyiv 17. oktober før den gikk til angrep på bygninger i byen. Foto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

EU og USA har begge sagt at de har bevis for at Iran har levert droner av typen Shahed-136s til Russland.

Dette er en dronetype som omtales som billig, og som eksploderer idet de lander eller treffer sine mål.

Ukrainske myndigheter hevder at denne type droner mandag tok fem menneskeliv i hovedstaden Kyiv, i tillegg til å gjøre skader på sivil infrastruktur.

Brannmannskaper på stedet etter et droneangrep i Kyiv 17. oktober. Foto: Roman Hrytsyna / AP / NTB

Over 220 iranske droner er skutt ned over Ukraina den siste måneden, ifølge ukrainske myndigheter, og det har dukket opp bilder som viser det som skal kunne knytte dronene til Iran.

Hevder dronene er russiske

Men Russlands FN-ambassadør Dmitrij Poljanskij sa til journalister utenfor Sikkerhetsrådet natt til torsdag norsk tid at det dreier seg om «grunnløse anklager og konspirasjonsteorier». Han sa at det står russiske ord på dronene.

– Dronene som brukes av den russiske hæren i Ukraina er produsert i Russland, hevdet han overfor journalister.

– Jeg vil anbefale at dere ikke undervurderer den russiske droneindustriens teknologiske evner, sa han.

Men tidligere denne uken uttalte en iransk diplomat til nyhetsbyrået Reuters at landet selger droner til Russland.

– Iran selger droner

– Russerne har bedt Iran om flere droner, samt iranske ballistiske missiler av typen Fateh og Zolfaghar, sa diplomaten til nyhetsbyrået.

Ifølge Reuters ble det inngått en avtale om våpensalg 6. oktober, da Irans første visepresident Mohammad Mokhber og flere høytstående tjenestemenn besøkte Moskva. Også en østeuropeisk diplomat opplyste dette til nyhetsbyrået.

Den iranske diplomaten avviste overfor Reuters at slike overføringer bryter med en resolusjon fra FNs sikkerhetsråd fra 2015, noe vestlige diplomater har hevdet.

– Hvor og hvordan våpnene blir brukt, er ikke selgerens problem. Vi tar ikke side i Ukraina-krigen, slik Vesten gjør. Vi ønsker en slutt på krisen gjennom diplomatiske midler, sa diplomaten.

Advarer Guterres

I anledning møtet i Sikkerhetsrådet natt til torsdag norsk tid advarte Poljanskij mot enhver FN-gransking på bakken i Ukraina knyttet til de eksisterende FN-sanksjonene mot Iran.

– Teamet har ikke mandat til å gjennomføre granskinger. Det er ikke del av sanksjonskomiteen. Så noe slikt vil absolutt være uprofesjonelt og politisk, sa han.

– Hvis FN-sekretariatet eller generalsekretær António Guterres likevel skulle gå videre med planen, vil vi måtte revurdere samarbeidet vårt med dem, noe som knapt vil være i noens interesse, sa Poljanskij.

Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani avviser det han kaller ubegrunnede påstander om dronesalg til Russland. Han sier at Teheran vil ha en fredelig løsning på krigen.