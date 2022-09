Russiske styrker jages ut – russiske myndigheter: «Vi omgrupperer»

KHARKIV: Ukrainske soldater sitter på et pansret kjøretøy i Kharkiv fredag. (Photo by Juan BARRETO / AFP) Foto: JUAN BARRETO

Byen Izyum ligger i området der Ukraina har rykket frem i en omfattende motoffensiv de siste dagene. Det er den raskeste fremrykkingen på månedsvis, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nå står tusenvis at russiske soldater i fare for å bli omringet, skriver nyhetsbyrået.

Flyktende russiske soldater

En journalist utsendt fra Reuters fulgte med ukrainske styrker inn i det store området som er gjenerobret. Fremrykkingen skal ha nådd de viktigste forsyningslinjene til den russiske hæren.

Journalisten forteller om forlatte russiske posisjoner der russere har forlatt ammunisjon og utstyr. Ukrainsk politi patruljerer gatene.

UKRAINSK FLAGG: Ukrainske soldater markerer gjenerobring av Kupiansk. Foto: Telegram

En viktig posisjon som er overtatt av ukrainske styrker, er småbyen Kupiansk. Byen ble tidligere holdt av russiske styrker, og er et jernbaneknutepunkt, og derfor svært viktig for forsyningslinjene.

– Jeg kan ikke tro mine egne øyne, skriver en av krigskorrespondentene til Kyiv Independent, Illia Ponomarenko, på Twitter om de voldsomme framskrittene

Sikrer Ukraina seg kontroll i Kupiansk, kan det bety store problemer for russiske styrker i Izium og andre områder lenger sør i landet.

– Vi vil frigjøre landet vårt ned til siste centimeter, heter det i en melding fra Den ukrainske etterretningstjenesten SBU.

– En betydelig seier for Kyiv

Den russisk-utpekte lederen for det okkuperte Kharkiv-området, Vitali Gantsjev, kom fredag med en sjelden erkjennelse på direktesendt russisk TV.

Vitali Gantsjev er lederen for den russiskinnsatte administrasjonen i Kharkiv-regionen. Foto: Skjermdump via Reuters

Han omtalte ukrainernes «skarpe og raske» framskritt som en «betydelig seier for Kyiv».

– Vi forsøker å forsinke fienden så mye som mulig, men flere landsbyer er allerede under kontroll av ukrainerne, uttalte Gantsjev.

Det sirkulerer også videoer på sosiale medier av ukrainske soldater som synger nasjonalsangen og heiser det ukrainske flagget i tidligere okkuperte områder.

Andre videoer av utslitte russiske soldater som angivelig krangler og hevder de ikke har fått den avtalte rotasjonen ved fronten, bidrar til en boost i ukrainsk kampmoral.

Avanserte 50 kilometer

– De siste dagene har ukrainske styrker frigjort mer enn 1000 kvadratkilometer okkuperte områder. Noen enheter har presset seg forbi fiendens linjer og rykket fram 50 kilometer, sier talsmann for de ukrainske styrkene, Oleksandr Shtupun, lørdag.

Fredag kveld opplyste president Volodomyr Zelensky at mer enn 30 landsbyer i nærheten av Kharkiv er frigjort.

– Omgrupperer

Det er ikke forventet en offentlig innrømmelse av tilbakeslagene fra russiske myndigheter. Det vanlige er at når ukrainerne hevder at de har hatt fremgang, forblir Russland tause.

Nå har det russiske forsvarsdepartementet imidlertid gått ut med en melding om at de driver omgruppering i områdene Balaklya og Izyum, ifølge det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

«Omgrupperingen» begrunnes med at de skal nå de uttalte målene for «den militære spesialoperasjonen» som er å få kontroll på Donbas.

Det er i praksis en bekreftelse på at russerne har startet en tilbaketrekning fra den strategisk viktige byen Izyum.

Nøkkelby

Russerne tok kontroll over Izyum allerede i mars. Da ble byen med sine 50.000 innbyggere beskrevet som et kritisk punkt for taktisk kontroll området.

Byen utgjør en forbindelse mellom Kharkiv i nord og Donbasfronten i øst. Hvis russerne har mistet kontroll over byen, vil det også si at de har mistet en viktig forsyningslinje til Kharkiv.

Framgang på flere fronter

Det er foreløpig ikke erklært fra noe hold at ukrainske soldater har tatt over byen, men dersom russiske soldater har trukket seg ut, er byen åpen for at ukrainske soldater kan gå inn og ta den taktisk viktige byen som har vært på russiske hender siden mars tilbake.

En talsperson for regjeringshæren, Natalija Gumenjuk, sier styrkene også ved sørfronten har rykket fram flere kilometer – og noen steder flere titalls kilometer.

Den prorussiske lederen i Donetsk melder også om intense og vanskelige kamper lørdag.