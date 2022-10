Russiske styrker etterlot avslørende dokumenter

Da russiske styrker forlot en kommandopost i Balakliya i Kharkiv, etterlot de seg flere dokumenter. Russiske styrker trakk seg ut av området omkring 8.-10 september.

Tenketanken ISW mener funnene støtter deres teorier om at den russiske hæren på bakken i Ukraina ikke har offensiv kapasitet.

Samtidig hevder russiske kilder at de tar tilbake posisjon langs frontlinjen øst for Kherson. Onsdag sier russiske kilder at de har tatt tilbake tapte posisjoner vest for Svatove-Kreminna linjen.

Desertører og utmattelse

Tusenvis av dokumenter var etterlatt i en bunker. I en blomstret notisbok hadde en offiser rablet ned en tegneseriesoldat som tenkte på å dra hjem. Blandet med taktisk informasjon, registrerte ordre og rapporter fra trefninger, var det skrevet ned fortellinger om sammenbrudd i moral og disiplin, skriver Reuters.

KAOTISK: Dokumentene forteller en historie om stadig dårligere utstyrte tropper, og soldatene som trakk seg tilbake etterlot enda mer under den kaotiske retretten. Foto: Juan Barreto / AFP

Enhetene på stedet slet ifølge dokumentene med overvåkning og bruk av utstyr. De brukte droner som ble styrt av soldater som knapt hadde trent. I ukene før de ble beseiret var styrkene rammet av død, deserterende soldater og stress etter trefninger.

Tankesmien ISW skriver i sin daglige rapport at dette støtter deres påstand om at russiske styrker i Ukraina er svært svekket og i all hovedsak har mistet evnen til offensiv. Dokumentene skal vise at den konkrete enheten i Balakliya hadde en estimert styrke på 19,6 prosent av total kapasitet.

Bekreftende informasjon

– Avsløringen er veldig interessant.

Slik beskriver Tor Bukkvoll funnene i bunkeren. Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Han mener dette gir tydeligere detaljer om situasjonen til de russiske styrkene.

– Særlig om utstyr som svikter, manglende moral og rot i kommandokjeden. Det fremstår som om ikke avdelingen vet hva de skal gjøre, sier sjefsforskeren.

Ifølge Bukkvoll er ikke dette realiteten for alle de russiske styrkene.

– De russiske styrkene som sto i Kharkiv, og byen, de var ikke det beste Russland hadde. Det var nok dårligere trente styrker, enn hva de har i Kherson for eksempel.

Adlød ikke ordre

Dokumentasjonen er en nok en indikator på tilstanden på de russiske soldatene som forskanser seg langs nye forsvarslinjer i dag, skriver ISW.

Situasjonen i den russiske bunkeren ble gradvis mer kaotisk gjennom juli og august.

Ukrainske styrker angrep landsbyen Hrakove nordvest for Balakliia-stryken den 19. juli. Russiske styrker satte opp et forsvarsverk, men klokken tre samme dag rapporterte en av offiserene inn at de måtte slå retrett. Han ba om artilleristøtte.

Deretter ble kommunikasjonen brutt. Offiseren i bunkeren noterte kommunikasjonsbruddet, og skrev videre:

– Vi er i ferd med å gå tomme for ammunisjon.

Deretter er en ordre fra kommandanten for militæroperasjonen i området skrevet ned for hånd med tre tykke utropstegn i margen:

– Hrakove skal ikke overgis.

Det ble sendt inn helikoptre og tanks, men russerne mistet flere soldater og mye utstyr. En kommandør ved navn Alexei Shtanko nektet en ordre fra en overordnet om å «sende sine menn inn i artilleri-ild». Reuters kontaktet offiseren, som bekreftet at han hadde hatt kommando over et kompani under slaget, men nektet å kommentere utover det.

I notatboken som ble funnet skriver også den ukjente offiseren om en korporal som deserterte. Senere skal en annen soldat ha skutt seg selv i hånden for å å slippe å gå i kamp igjen. Reuters har verifisert disse notatene i en offisiell rapport, skriver de.

DEMORALISERT: Ukrainas tilgang til bedre utstyr og våpen demoraliserer de russiske styrkene i bunkeren. Bildet er fra Donetsk-regionen den 10. okober, der en ukrainsk soldat avfyrer et selvgående panserartilleri på avstand. Foto: ANATOLII STEPANOV / AFP

Hardt rammet av rakettangrep

Kort tid etter tapene i juli begynte posisjonen å bli truffet av HIMARS-raketter av typen Ukraina har mottatt fra USA, ifølge dokumentene. Dette er ikke bekreftet fra ukrainsk hold.

Beskrivelsene som gjengis fra dokumentene forteller hvordan de russiske soldatene ble stadig mer stresset og demoralisert av rakettangrepene. Samtidig manglet de utstyr. I notatboken står det:

– Det spiller ingen rolle hvor mange ganger man skifter ut en maskingeværskytter; maskingeværet fungerer uansett ikke hvis det ikke er kuler i det.

Dokumenter med lister over utstyr viser at fem droner ble redusert til to, armerte kjøretøy ble redusert fra åtte til fem og videre i samme mønster.

– Vi har ikke forsyninger eller droner, og artilleriet vårt virker ikke, sto det sent i august da ukrainske styrker angrep.

ISW skriver at Reuters' funn styrker deres antagelser om at de russiske styrkene er kraftig svekket.

FORSKANSET: En ukrainsk soldat i skyttergraven i Kharkiv den 21. oktober. Ifølge ISW forsøker russiske styrker å forskanse seg, mens ukrainerne fortsetter med offensiver. Foto: SERGEY BOBOK

Russisk motoffensiv 26. oktober

Styrkene som trakk seg tilbake og etterlot dokumentene er blant de som har omgruppert bak nye linjer øst i Ukraina.

Det ble spekulert i om Russland kom til å flytte forsterkninger fra Kherson og Donetsk for å forsvare Kharkiv da den ukrainske offensiven i september var på sitt mest intense. Dette skjedde ikke, og kort tid etter ble det klart at russiske styrker viker terreng både i sør og i Donetsk.

Ifølge ISW forsøker de russiske styrkene langs fronten ved Kharkiv å forskanse seg og stanse den ukrainske fremrykkingen. I går sirkulerte et bilde av en ukrainsk soldat som heiste flagget i en ny landsby ved fronten. ISW har ikke fått bekreftet om ukrainerne har tatt og holdt landsbyen, eller om Russlands påstander om at de har slått tilbake angrepet er riktige.