Russiske Sabina (23): – Det hadde vært vidunderlig om alt ble som før

På gata i Moskva er det lite som tyder på at landet er i krig. Unge moskovitter nyter solen langs elven, med de røde tårnene i Kreml som bakteppe.

Men også her har mange fått framtidsplanene snudd på hodet det siste halvannet året. Spesielt de unge.

I løpet av sommeren har Reuters intervjuet fire unge russere. Alle fire er født etter 2000 - og har dermed aldri opplevd noen annen president enn Vladimir Putin.

– Fikk stygge blikk på T-banen

Maxim Lukjanenko (20) forteller at dagen Russland sendte soldater inn i Ukraina, tilfeldigvis var første dag han skulle møte til militærøvelse for reservister.



STUDENT: Maxim studerer økonomi i Moskva. Tilfeldighetene gjorde at han satt på T-banen i militæruniform samme dag som invasjonen startet. Det ble en ubehagelig opplevelse for ham. Foto: Reuters

– Kan du tenke deg. Jeg våknet klokken fem den morgningen. Jeg åpnet Telegram, og alle var i sjokk. Jeg skrudde på TV, kledde på meg, pakket og dro til kontoret for reservister, sier han til Reuters.

Siden han skulle møte til øvelse, hadde han på seg militæruniform. På T-banen inn til byen fikk han stygge blikk og kommentarer.

– Den dagen - 24. februar - hørte jeg mange ubehagelige ting bli sagt om meg bare fordi jeg hadde på meg uniform. Da lærte jeg mye om meg selv.

– Folk jeg ikke kjente dømte meg. De tenkte ikke over hvem jeg var, eller om jeg var i militæret eller ikke. Jeg var jo bare en student på vei til kontoret for reservister, men ble pepret med hatmeldinger, sier han.

Risikerer fengsel for kritikk

De første dagene og ukene etter den russiske invasjonen, var det forsøk på demonstrasjoner i mange russiske byer. Russiske myndigheter slo hardt ned på dette, og gjorde massearrestasjoner.

Det er også innført strenge lover mot å kritisere det russiske militæret.

Maxim sier ikke noe om han støtter det de i Russland kaller «den militære spesialoperasjonen i Ukraina», eller ikke. Men han er stolt over å være russisk, og er en av grunnleggerne til en patriotisk organsiasjon «Den hvite ravnen».

Vil se mot Asia

– Fokuset vårt har skiftet fra Vest til Øst. Jeg tror Russlands og min fremtid ligger østover. Mye interessant vil skje der, sier han.

Han er opptatt av språk og i tillegg til russisk snakker han også engelsk, spansk og tysk. Han kan ifølge seg selv skrive og lese arabisk og har begynt å lære seg mandarin.

– Jeg vil ta mastergraden min i Kina. Det er et interessant folk og land. Generelt sett mener jeg Russland må styrke båndene sine til Kina. Det er topp folk, og vi kan lære mye av dem, sier han.



– Europa har stengt dørene for oss, men jeg er optimist. La oss se mot Asia. Men jeg er sikker på at forholdet til Europa vil bli bedre. Det er uunngåelig, sier han.

Drømte om å reise

Sabina (23) studerer også økonomi. I 2022 hadde hun planer om å reise til Finland for å studere ved HSE.



– Jeg ville så gjerne reise, men likevel utsatte jeg det hele tiden. Jeg skaffet meg til og med sted å bo og ble immatrikulert på universitetet der, sier hun.

USIKKER: Sabina hadde drømmer om å reise og studere i utlandet. Nå vil hun ikke forlate Russland uten familien sin, i frykt for at det blir vanskelig å komme tilbake. Foto: Reuters

Men private ting kom i veien. I stedet fikk hun seg en jobb i det statlige russiske nyhetsbyrået Interfax.

– Jeg jobber der ikke nå lenger, men der og da virket det veldig viktig, sier hun.

Hun har lagt reiseplanene på is.

– Må velge side

– Det er skummelt fordi vi må velge hvilken side av grensen vi vil bo på. Enten er du på den ene siden, eller den andre. Det er det siste og avgjørende valget, sier hun.



– Jeg kommer ikke til å dra noe sted. I hvert fall ikke uten familien min. Ingen vet hva som plutselig kan skje hvis de ikke drar fra landet sammen med meg.

Sabina er opprinnelig fra Abkhasia. Et lite land klemt mellom Georgia og Russland langs kysten av Svartehavet.

Det er 15 år siden det brøt ut en kortvarig krig mellom Russland og Georgia som endte med at Russland sikret seg kontroll over Abkhasia og Sør-Ossetia. Landet regnes av de fleste stater som en autonom republikk innenfor Georgias grenser.

– Redd

– Noen gang tenker jeg at alt kommer til å gå bra, og at jeg er der jeg vil være. Men av og til tenker jeg at jeg har valgt helt feil, og at jeg må rette dette opp så fort som mulig.

– Jeg er redd for at jeg kaster bort tid, og noen ganger er jeg bare generelt redd, sier hun.

Hun sier at hun hele livet har hatt lyst til å reise og flytte utenlands, men at hun er redd for at det betyr at hun ikke kommer seg hjem igjen.

– Jeg elsker både Moskva og Abkhasia. Og jeg kan kun reise inn i Abkhania via Russland.

Mest av alt drømmer Sabina om fred.

– Det ville vært fantastisk om verden kunne forandre seg. Så kult hvis alt kunne bli slik som før. Det hadde vært så vidunderlig, sier hun.

– Jeg trengs her

Konstantin Konkov (23) er politisk aktiv som uavhengig partimedlem og medlem av et av de lokale byrådene i Moskva. Han er den eneste som ikke er medlem av det styrende partiet i sitt bydelsråd.

POLITISK AKTIV: Konstantin Konkov føler det er behov for ham som uavhengig politiker. Spesielt siden mange andre aktivister har reist fra Russland. Foto: Reuters

– Jeg er opptatt av politikk og økologi, sier han til Reuters.

I tillegg til politikken, jobber han som frivillig med å plukke søppel, og hjelpe hjemløse dyr.

– Vi samler også inn penger til flyktninger. Selvfølgelig har vi mange ulike synspunkter, men vi samles om ønsket om å hjelpe folk som har problemer, sier han.

Endrede planer

Konstantin hadde også planer om å studere utenlands. Det siste halvannet året har han sett mange venner og andre aktivister reise fra landet. Selv tenker han å bli.

– Nå føler jeg at jeg trengs her. Siden jeg ble valgt inn i byrådet for de neste fem årene, tenker jeg at jeg blir her. Jeg vil hjelpe folk fra mitt distrikt mest mulig, sier han.

– Bare tenk på det. De mest aktive personene som bryr seg om Russland har blitt revet ut av landet. Veldig få er igjen. Det gjør arbeidet vårt veldig vanskelig, men vi fortsetter, sier han.

Satte alt på spill

Dataanalytiker Ivan Sokolov (25) satte alt på spill da Russland invaderte Ukraina.

DRO: Ivan Sokolov reiste ut av Russland da invasjonen var et faktum. Men uten jobb og penger måtte han reise hjem igjen. Foto: Reuters

– Som for de fleste andre tok det litt tid før jeg skjønte hva som skjedde, og hvorfor det hadde skjedd. Jeg var i totalt sjokk den første dagen. Helt nummen. Jeg skjønte ikke hvordan jeg kunne leve videre med det, sier han.

– Mobiliseringen skjedde en tirsdag. Søndagen etterpå reiste jeg og vennene mine ut av landet. Det tok oss to dager. Først fløy vi til Astrakhan, så haiket vi videre til Atyrau i Kazakhstan, sier han.

Det var et vanskelig valg.

– Jeg måtte si opp jobben min på dagen. Jeg trodde aldri noe slikt skulle skje, sier han.

Gikk tom for penger

– Jeg tenkte det skulle gå greit å få jobb i utlandet, men det var det ikke. Jeg har måtte leve på sparepengene mine, og til slutt var det tomt.

Han reiste til slutt hjem igjen til Moskva, og sier han har blitt mye flinkere til å takle stress og til å håndtere negative tanker.

– For eksempel har ikke ting som skjer geopolitisk innvirkning på meg lenger, sier han.

Felles for de fire unge menneskene Reuters har snakket med, er at ingen av dem tror de kan gjøre noe for å påvirke hvilken retning Russland går i.

– Vennene mine er her. Familien min er her. Jeg var født og oppvokst i dette landet. Jeg kan ikke endre eller fikse noe. Jeg må bare tilpasse meg den nye realiteten og fortsette, sier Sokolov.